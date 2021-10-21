10 речей, за які ми ненавидимо Кім Кардашян

Кім Кардашян є однією з найбагатших і відомих голлівудських тусовщиць. Сьогодні зірка святкує свій 41-й день народження. Редакція Lady.tsn не могла залишити це непоміченим і вирішила розповісти вам про десять речей, за які ми ненавидимо Кім.

Туфлі

Туфлі Кім Кардашян / Getty Images

Як і багато жінок, Кім Кардашян дуже любить красиве взуття. Туфлі — справжній фетиш зірки. В її колекції величезна кількість дизайнерського взуття. Серед її улюблених марок Christian Louboutin, Giuseppe Zanotti і Givenchy. Куди б Кім ні пішла — будь-то світський раут, вечеря в ресторані або косметичні процедури — вона завжди на підборах. Втім, з її ростом (157 см) це не дивно. Єдиним місцем-винятком, куди дівчина не взуває туфлі на підборах, є спортзал. І поки ми заздримо її величезній колекції "Лубутенів", Кім напевно обирає собі новий подарунок - чергову модну новинку.

Сумки

Кім Кардашян з сумкою Birkin / Getty Images

Підбирати туфлі і аксесуари у Кім виходить набагато краще, ніж сукні. Її колекція сумок неодноразово обговорювалася в пресі. Кардашян є прихильницею декількох брендів: Louis Vuitton, Balenciaga і легендарної Hermes Birkin. Ходять чутки, що в гардеробі Кардашян близько десяти сумок Birkin. Ціна цієї сумки-легенди — кілька десятків тисяч доларів. Але навіть при хороших фінансових можливостях придбати її в магазині складно. Дістати "символ пафосу" можна, лише офіційно замовивши у виробника, та й то доведеться почекати пару-трійку років. Не знаємо, скільки довелося чекати Кім, але зараз вона щаслива володарка декількох моделей. Ну, а нам залишається з сумом в очах спостерігати за тим, як зірка вигулює свої розкішні аксесуари.

Автопарк

Кім Кардашян / Getty Images

Власний автопарк — ще одна гордість зірки реаліті. Весь автопарк Кардашян оцінюють в кілька мільйонів доларів. Дівчина володіла чорним Bentley Continential GT (190 тисяч доларів), білим Ferrari 458 Italia (275 тисяч), чорним Range Rover HSE, чорним Rolls Royce Ghost (250 тисяч) і білим Rolls Royce Phantom (300 тисяч). Модель Mercedes G63 Кім придбала, коли її ще навіть не було в продажу і стала першою власницею автомобіля цієї марки. Крім того, зірка не скупиться на подарунки. На день народження її ексчоловіка Каньє Веста вона подарувала йому ключі від білосніжного Lamborghini Aventador LP 700-4 вартістю 750 тисяч. Ми, звичайно, тішимося за Каньє, але важко навіть уявити, як Кім Кардашян вдається обкатувати всі свої автомобілі.

Реалітішоу

Свою популярність і багатомільйонні гонорари Кім Кардашян отримала завдяки участі в реалітішоу "Сімейство Кардашян". На сьогоднішн вийшло 20 сезонів шоу, а Кім була визнана найбільш високооплачуваною зіркою реаліті-тв. 2021 року шоу закриється, остання серія вийде 20 червня 2021 року. Додало популярності і скандальне домашнє відео, де зображені сексуальні втіхи Кім з її ексбойфрендом Реєм Джеєм. Спочатку зірка заперечувала свою присутність на відео, а потім подала позов на компанію, яка намагалася поширити DVD із записом, і формально підтвердила свою участь. Пізніше дівчина неодноразово говорила, що їй і досі соромно за той скандал. Ми не готові на такі жертви заради слави, але заздримо цілеспрямованості Кім.

Зовнішній вигляд зірки

Кім Кардашян / Associated Press

Час йде, але на зовнішності Кім Кардашян це зовсім не відображається. Її зовнішнім виглядом могла б позаздрити кожна дівчина. Незважаючи на тонни косметики, які щодня візажисти наносять на її обличчя, вона має гарний вигляд. Заслуга в цьому не тільки багатомільйонні доходи зірки, а й гени, а також бажання бачити в дзеркалі красиве відображення. Кім багато часу проводить в салонах краси: нескінченні масажі, косметичні процедури і манікюр вимотують, але дозволяють мати розкішний вигляд. Тому не втрачаємо часу дарма, прислухаємося до порад і йдемо до косметолога.

Силіконові сідниці

Кім Кардашян / Associated Press

Розмови про силіконові форми Кардашян тривають вже багато років. Шанувальники зірки свято вірять в натуральність її п'ятої точки, а недоброзичливці ж, навпаки, стверджують, що там не обійшлося без втручань пластичного хірурга. Кім сама вирішила розвіяти безглузді чутки і зробила рентгенівський знімок, який її сестра Глое розмістила на сторінці в соцмережі і підписала: "Гей, лялечки. Доказ — рентгенівський знімок. Сідниці Кім 100% справжні!". Ми, безумовно, раді за Кім, а ви продовжуйте ходити до фітнес-залу — впевнені, ключ успіху до таких видатним формам ховається саме там.

Одяг, який тріщить по швах

Кім Кардашян / Associated Press

Стиль Кім Кардашян не раз піддавався критиці. То сукню надто вузьку одягне, що вона тріщить по швах в самий невідповідний момент, то Кім демонструє свою любов до шкіряних виробів. Останні на пишних формах Кім мають вельми непривабливий вигляд.. Але і це світську левицю не бентежить. Що робити, якщо в гардеробі так багато шкіри, доводиться Кім боротися з власними комплексами і вигулювати обтислі штани і мініспідниці. Беремо приклад з Кім, вона не соромиться.

Коригувальна білизна

Кім Кардашян / Associated Press

Окрема роль в житті Кардашян належить коригувальній білизні. Цього добра в гардеробі зірки предостатньо. Якщо природа так щедро обдарувала людину формами, це ще не означає, що потрібно залишати все як є. Кім не гребує одягати таку білизну під вузькі сукні та спідниці, а часом навіть потрапляє в об'єктиви папараці, засвітивши ту чи іншу частину конструкції. Заздримо вмінню зірки ховати свої недоліки, нехай навіть не завжди вдало.

Сексуальні вирізи

Кім Кардашян / Associated Press

Великі сідниці — це вульгарно, великі груди — сексуально. Так вважають багато чоловіків. Але з бюстом у Кім якраз все гаразд. Її впевнений четвертий розмір майже завжди доступний глядачам. І правда, чого соромитися наявності грудей — значить, їх потрібно показувати, тим паче якщо ти зірка реаліті. Кардашян цим правилом давно і успішно користується. А її оголені фотосесії для Playboy і інших еротичних журналів — гарний тому доказ. Впевнені, багато хто ллє сльози через те, що не можуть похвалитися тим самим.

Піар, як засіб досягнення мети

Кім Кардашьян та Кріс Гамфіс / Associated Press

У цій галузі у Кім рівних немає. Її піарслужба працює на такому високому рівні, що шанувальники теледіви буквально прокидаються і засинають з новинами про Кім. А згадайте хоча б весілля з Крісом Гамфісом — першим чоловіком зірки. Весь світ буквально з завмиранням серця чекав на Кім у весільній сукні. Величезна кількість гостей, обручка за 2 мільйони і щасливі молодята, чий шлюб розпався за два місяці, — все це виявилося звичайним піаром. Кажуть, що сімейство Кардашян заробило на цьому весіллі близько 18 мільйонів чистого прибутку, — такий ось професійний піар. А на що ви готові заради таких статків?

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