10 ретрофото знаменитостей на Венеційському кінофестивалі

Це рідкісні світлини, завдяки яким можна дізнатися більше не лише історію самого фестивалю, але і про життя акторів та моду того часу.

Венеційський кінофестиваль — найстаріший міжнародний кінофестиваль, який проводиться на острові Лідо у Італії. Щорічно до Венеції з'їжджається величезна кількість найзнаменитіших і затребуваних зірок з усього світу, щоб пройтися червоною доріжкою, представити свою кінороботу і показати себе світу.

Історія у цього кінофестивалю дуже багата, тому напередодні 78-го свята кіно, пропонуємо подивитися на ці 10 вінтажних фото, на яких були свого часу зазнімковані такі суперзірки як Дайана Росс, Джейн Фонда і Джина Лоллобриджида.

Популярна у 40-50 роках мексиканська акторка Лінда Крістіан позує зі своїм чоловіком — британським актором Едмундом Прудоном на паркані під час 16 Венеційського міжнародного кінофестивалю. За їхніми спинами пейзажі Венеції. У шлюбі пара пробула близько року, але ця фотосесія у Венеції стала однією з найромантичніших того часу.

Венеційський кінофестиваль / Getty Images

Французька акторка Бріджит Бардо була секс-символом свого часу і, відповідно, шалено популярною. 1958 року вона прибула на 19-й Венеційський міжнародний кінофестиваль і викликала справжній фурор. Преса і шанувальники не давали красуні ні хвилини спокою.

Венеційський кінофестиваль / Getty Images

Також суперзіркою була і Джина Лоллобриджида. На цьому фото італійські військово-морські офіцери допомагають поліцейським Карабінери стримувати натовп, який намагається мигцем побачити акторку на Венеційському кінофестивалі 1954 року. У той рік вона прибула до Венеції, щоб представити фільм "Жінка з Рима", у якому зіграла головну роль.

Венеційський кінофестиваль / Getty Images

Кінофестиваль завжди був подією номер один, і побувати на ньому завжди хотіли не лише люди зі світу кіно, а й інші знаменитості. Наприклад, 1956 року гостями фестивалю стали Едвард VIII і Волліс Сімпсон, герцог і герцогиня Віндзорські. Пару сфотографували, коли вони відпочивали на пляжі у Венеції.

Венеційський кінофестиваль / Getty Images

1972 року співачка і акторка Даяна Росс отримала "Золотого лева" на Венеційському кінофестивалі за свою роботу у фільмі "Леді співає блюз". Також за цю роль вона отримала премію "Золотий глобус" і номінацію на премію "Оскар". На фото розчулена знаменитість зазнімкована зі статуеткою.

Венеційський кінофестиваль / Getty Images

Це фото було зроблено 19 вересня 1966 року у Венеції, а зазнімкована на ньому акторка Джейн Фонда і її чоловік — кінорежисер Роже Вадим. Справжнє ім'я Роже — Вадим Ігорович Племінников, а його батько нібито був уродженцем Києва. З Джейн він познайомився на знімальному майданчику і закохався. Хоч шлюб пари не був тривалом, але на цьому фото вони дуже щасливі.

Венеційський кінофестиваль / Getty Images

1955 року кінофестиваль відбувався не наприкінці літа, а у травні. Відмітилася того року молода акторка Діана Дорс, яка з'явилася на публіці в бікіні з норки. Дівчина пропливла в цьому вбранні на гондолі й викликала фурор.

Венеційський кінофестиваль / Getty Images

Американський актор і представник "золотої ери" Голлівуду Кірк Дуглас вирішив попозувати для фото, піднявши двох дівчат на руках. Фото зроблено 1953 року на пляжі у Венеції.

Венеційський кінофестиваль / Getty Images

Італійська кіноакторка Аврора Де Альба потрапила під приціл фотографів, коли танцювала на пірсі. Сукня дівчини майоріла так сильно, що було видно спідню білизну.

Венеційський кінофестиваль / Getty Images

1956 року на кінофестиваль до Венеції приїхала італійська акторка і телеведуча Сандра Міло. Фанати заскочили її під час відпочинку на пляжі і почали просити автографи, але ось у одного з прихильників не виявилося під рукою нічого, де красуня могла б поставити свій підпис, тому він попросив Сандр залишити автограф на його плечі. Як бачимо, дівчина не відмовилася.

Венеційський кінофестиваль / Getty Images

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