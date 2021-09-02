10 ретрофото знаменитостей на Венеційському кінофестивалі

Це рідкісні світлини, завдяки яким можна дізнатися більше не лише історію самого фестивалю, але і про життя акторів та моду того часу.
Венеційський кінофестиваль — найстаріший міжнародний кінофестиваль, який проводиться на острові Лідо у Італії. Щорічно до Венеції з'їжджається величезна кількість найзнаменитіших і затребуваних зірок з усього світу, щоб пройтися червоною доріжкою, представити свою кінороботу і показати себе світу.
Історія у цього кінофестивалю дуже багата, тому напередодні 78-го свята кіно, пропонуємо подивитися на ці 10 вінтажних фото, на яких були свого часу зазнімковані такі суперзірки як Дайана Росс, Джейн Фонда і Джина Лоллобриджида.
Популярна у 40-50 роках мексиканська акторка Лінда Крістіан позує зі своїм чоловіком — британським актором Едмундом Прудоном на паркані під час 16 Венеційського міжнародного кінофестивалю. За їхніми спинами пейзажі Венеції. У шлюбі пара пробула близько року, але ця фотосесія у Венеції стала однією з найромантичніших того часу.
Французька акторка Бріджит Бардо була секс-символом свого часу і, відповідно, шалено популярною. 1958 року вона прибула на 19-й Венеційський міжнародний кінофестиваль і викликала справжній фурор. Преса і шанувальники не давали красуні ні хвилини спокою.
Також суперзіркою була і Джина Лоллобриджида. На цьому фото італійські військово-морські офіцери допомагають поліцейським Карабінери стримувати натовп, який намагається мигцем побачити акторку на Венеційському кінофестивалі 1954 року. У той рік вона прибула до Венеції, щоб представити фільм "Жінка з Рима", у якому зіграла головну роль.
Кінофестиваль завжди був подією номер один, і побувати на ньому завжди хотіли не лише люди зі світу кіно, а й інші знаменитості. Наприклад, 1956 року гостями фестивалю стали Едвард VIII і Волліс Сімпсон, герцог і герцогиня Віндзорські. Пару сфотографували, коли вони відпочивали на пляжі у Венеції.
1972 року співачка і акторка Даяна Росс отримала "Золотого лева" на Венеційському кінофестивалі за свою роботу у фільмі "Леді співає блюз". Також за цю роль вона отримала премію "Золотий глобус" і номінацію на премію "Оскар". На фото розчулена знаменитість зазнімкована зі статуеткою.
Це фото було зроблено 19 вересня 1966 року у Венеції, а зазнімкована на ньому акторка Джейн Фонда і її чоловік — кінорежисер Роже Вадим. Справжнє ім'я Роже — Вадим Ігорович Племінников, а його батько нібито був уродженцем Києва. З Джейн він познайомився на знімальному майданчику і закохався. Хоч шлюб пари не був тривалом, але на цьому фото вони дуже щасливі.
1955 року кінофестиваль відбувався не наприкінці літа, а у травні. Відмітилася того року молода акторка Діана Дорс, яка з'явилася на публіці в бікіні з норки. Дівчина пропливла в цьому вбранні на гондолі й викликала фурор.
Американський актор і представник "золотої ери" Голлівуду Кірк Дуглас вирішив попозувати для фото, піднявши двох дівчат на руках. Фото зроблено 1953 року на пляжі у Венеції.
Італійська кіноакторка Аврора Де Альба потрапила під приціл фотографів, коли танцювала на пірсі. Сукня дівчини майоріла так сильно, що було видно спідню білизну.
1956 року на кінофестиваль до Венеції приїхала італійська акторка і телеведуча Сандра Міло. Фанати заскочили її під час відпочинку на пляжі і почали просити автографи, але ось у одного з прихильників не виявилося під рукою нічого, де красуня могла б поставити свій підпис, тому він попросив Сандр залишити автограф на його плечі. Як бачимо, дівчина не відмовилася.
Читайте також: 5 найскандальніших фільмів Каннського кінофестивалю