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10 смішних кадрів із серіалу "Друзі", які нагадають, чому ми його обожнюємо

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
7396
Час на прочитання
3 хв
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10 смішних кадрів із серіалу "Друзі", які нагадають, чому ми його обожнюємо

Серіал Друзі" / Фото: Getty Images

Можливо, ці фото надихнуть вас переглянути знамените шоу.

Від моменту завершення "Друзів" минуло 19 років, але серіал продовжує бути улюбленим і найсмішнішим шоу всіх часів, тому ми вирішили згадати десять кумедних і милих епізодів за допомогою фотографій.

1. Епізод з обкуреним хлопцем (The One With the Stoned Guy)

Моніка готує вишукану їжу для ресторатора, який шукає нового шеф-кухаря, але той приходить на зустріч трохи як сам не  свій. Тим часом Росс намагається опанувати "брудні розмови", а Чендлер звільнився. На фото йому телефонує начальник і кличе назад, пропонуючи круглу суму.

Серіал Друзі
Серіал Друзі" / Фото: Getty Images

2. Епізод з мавпою (The One with the Monkey)

Друзі домовляються, що на новорічну вечірку прийдуть без пар. На цьому фото вони всі разом зібралися в кафе і слухають концерт Фіббі. До речі, саме у цій серії у Роса з'являється мавпа Марсель.

Серіал Друзі
Серіал Друзі" / Фото: Getty Images

3. Епізод з різдвяним броненосцем (The One with the Holiday Armadillo)

У цій серії Росс хоче познайомити свого сина Бена з Ганукою, але всі гідні костюми в розібрали і єдине, що вдалося відхопити герою — костюм броненосця.

Серіал Друзі
Серіал Друзі" / Фото: Getty Images

4. Епізод з футболом (The One with the Football)

У цій серії Росс і Моніка згадують про сімейний турнір дванадцятирічної давнини. Друзі вирішують зіграти у футбол на відкритому повітрі, але все дуже ускладнюється суперництвом Геллерів, невмінням Рейчел грати і суперництвом Джоуї і Чендлера за дівчину.

Серіал Друзі
Серіал Друзі" / Фото: Getty Images

5. Епізод з поглядом у минуле (The One with the Flashback)

Ця серія — ретроспектива трирічної давності, яка оповідає про події, які сталися незадовго до початку першої серії. Тоді кілька героїв мало не переспали одне з одним. На фото зображений момент із фантазії Рейчел, у якій вона цілує Чендлера.

Серіал Друзі
Серіал Друзі" / Фото: Getty Images

6. Пілотний епізод також відомий як "Епізод, де Моніка бере нову сусідку" (The One Where Monica Gets a Roommate)

Це найперша серія шоу і перша сцена, де до Центральної кав'ярні заходить наречена-втікачка Рейчел Грін.

Серіал Друзі
Серіал Друзі" / Фото: Getty Images

7. Епізод, де Рейчел розуміє (The One Where Rachel Finds Out)

У цій серії друзі сидять у Центральній кав'ярні, Росс показує фотографії свого новонародженого сина Бена. Одночасно з цим Россу доводиться давати раду з таємними почуттями до Рейчел. На фото помітно, як він на неї дивиться.

Серіал Друзі
Серіал Друзі" / Фото: Getty Images

8. Епізод, де Росс і Рейчел... ну, ви знаєте (The One Where Ross and Rachel ... You Know)

Це дуже насичена на події серія присвячена першому побаченню Рейчел і Росса і початку стосунків Моніки і Річарда. Але також і тому, як Джоуї купив крісла і телевізор для себе і Чендлера і вони не встають із них цілу добу.

Серіал Друзі
Серіал Друзі" / Фото: Getty Images

9. Епізод із Чендлером у ящику (The One with Chandler in a Box)

Серія про День подяки, до якого традиційно готується Моніка. А Чендлер і Джої посварилися через дівчину, і щоб спокутувати провину, Чендлер замикається в ящик.

Серіал Друзі
Серіал Друзі" / Фото: Getty Images

10. Епізод, де Росс з'ясовує (The One Where Ross Finds Out)

Серія, де п'яна Рейчел телефонує Россу і розкриває свої почуття до нього. На цьому фото бачимо возз'єднання пари.

Серіал Друзі
Серіал Друзі" / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
7396
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