Меган і Гаррі із сином Арчі / © Associated Press

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1.Арчі став первістком для принца Гаррі та його дружини Меган, герцога та герцогині Сассекських. На той момент він не носив титул принца (він був наданий йому пізніше, коли його дідусь Чарльз став новим королем Великої Британії після смерті королеви Єлизавети II).

2.Церемонія хрещення відбулася у приватній каплиці Віндзорського замку, а не у каплиці Святого Георгія, де одружилися його батьки у травні 2018 року. Це була маленька приватна церемонія, без помпезності та фотокамер.

Меган і Гаррі з сином Арчі / © Getty Images

3. Представники преси не були присутніми і не могли сфотографувати навіть гостей, які прибувають на церемонію, не те щоб маленького Арчі.

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4. Трохи пізніше принц Гаррі та герцогиня Меган таки опублікували фотографії, зроблені фотографом Крісом Аллертоном на ознаменування цієї події, за кілька годин після заходу.

«Герцог і герцогиня Сассекські дуже раді розділити з вами радість цього дня і хотіли б подякувати всім людям у всьому світі за їхню постійну підтримку», — йдеться у заяві, випущеній на честь хрещення Арчі. «Вони дуже щасливі, що змогли насолодитися цим особливим моментом із сім’єю та хрещеними батьками Арчі».

5. Знімки були зроблені у рожевому саду Віндзорського замку.

Королева Єлизавета II і принц Арчі / © Getty Images

6. Прабабуся Арчі — королева Єлизавета II — на церемонії не була присутня. Цього дня вона мала робочі зобов’язання, які не могла пропустити. І це не було чимось безпрецедентним, тому королева пропустила хрещення принца Луї — молодшого сина Кейт і Вільяма Уельських.

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7. У день церемонії малюк Арчі носив ту саму хрестильну сукню, що й його кузени — принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї. Нинішня хрестильна сукня, яка використовувалася для всіх правнуків королеви, насправді є копією сукні, яку королева Вікторія замовила для свого первістка, — дочки Вікторії Аделаїди Марії Луїзи.

Хрещення принца Арчі

8. Оригінальну сукню носили 62 королівських немовлят (включаючи п’ять монархів) протягом 163 років королівської служби. Вона ретельно охоронялася усі ці роки. 2004 року онука королеви леді Луїза Віндзор стала останньою королівською особою, яка носила саме цю сукню. Потім було створено копію вбрання для хрестин, пише townandcountrymag.com.

9. Арчі хрестив архієпископ Кентерберійський. Під час церемонії він використав купіль «Лілія» — срібну позолочену чашу, яка використовувалася для кожного королівського немовляти від часів королеви Вікторії.

10. Арчі був благословенний водою з річки Йордан, де, як кажуть, Іван Хреститель хрестив самого Ісуса.

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