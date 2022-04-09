Принц Філіп: непроста, але щаслива історія життя чоловіка королеви Єлизавети II

Сьогодні виповнюється рік від дня смерті принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Зовсім не дивно, що принцу Гаррі і його дружині Меган, розповідаючи про расизм в королівській родині, довелося уточнювати, що расистські висловлювання на адресу їхнього сина Арчі звучали не з вуст дідуся і бабусі Гаррі. Адже багато хто чув про непростий характер принца Філіпа, деякі називають його расистом і снобом, а сам він вважає себе прагматиком, нездатним на романтичні вчинки і навіть емпатію. Філіп не звик приховувати свою думку та озвучує її навіть, коли це може бути не дуже доречно. Одного разу під час візиту до Британської асоціації глухонімих 1999 року Філіп прокоментував виступ ансамблю ударних, звернувшись до дітей фразою: "Не дивно, що ви тут всі оглухли від цієї музики". Газета The Guardian тоді назвала висловлювання принца "шокувальним", а дітей "ображеними". Почуття емпатії закладається в дитинстві, але дитинство Філіпа аж ніяк не було безхмарним і, можливо, такий сталевий характер герцог Единбурзький має саме з цієї причини.

Дитинство Філіпа

Дитинство принца Філіпа було важким. Він був п'ятою дитиною і єдиним сином принца Андрія, сина короля Греції Георга I і молодшого брата короля Костянтина I. Мати Філіпа — принцеса Аліса, яка належала до роду Баттенберг і була племінницею останньої російської імператриці Олександри Федорівни і троюрідною сестрою Миколи II.

принцеса Аліса / Getty Images

Від народження Філіп носив титул принца Грецького і Данського. Він був правнуком данського короля Крістіана IX, праправнуком англійської королеви Вікторії і російського імператора Миколи I. У грецькому королівстві справи були погані. Після зречення від престолу короля Костянтина у вересні 1922 року сім'я принца Андрія (батька Філіпа) була вигнана з Греції. Без речей і паспортів Андрій, Аліса і їхні діти приїхали до Парижа. Принцу Філіпу тоді було трохи більше року. Хлопчик народився на грецькому острові Корфу на великій сімейній віллі, а кордон, як свідчить легенда, перетинав у скриньці з апельсинами. Філіп не пам'ятав цих моментів свого дитинства.

Принц Філіп (зліва) / Getty Images

У сім років принца відправили до родичів до Лондона, він навчався в школі в Німеччині і в Шотландії, і всі ці роки мандрів різними країнами, його батьки практично не піклувалися про нього. Вигнання з Греції згубно позначилося на психічному здоров'ї обох. Принцеса Аліса збожеволіла, а її чоловік Андрій пустився берега. Словом, Філіп ніколи не був оточений любов'ю і, по суті, навіть не знав, що таке справжня сім'я. Як і його сестри, кожна з них вийшла заміж за представників німецької аристократії. Однак у принца було багато родичів, які допомагали хлопчикові. Завдяки турботі його дядька Луїса Маунтбеттена юний Філіп вступив до училища в Дартмуті, у Великій Британії, де незабаром вперше побачив свою майбутню дружину принцесу Єлизавету.

принц Філіп / Getty Images

Перша зустріч, але не перше кохання

Вони зустрілися вперше на весіллі грецької принцеси Марини у Вестмінстерському абатстві, коли Єлизаветі було лише 13 років. Потім вони побачилися на коронації батька Єлизавети, за три роки після першої зустрічі. А побувавши у 18 років разом із батьками і сестрою в Королівському військово-морському коледжі в Дартмуті, де, як ми пам'ятаємо, служив принц Філіп, принцеса Єлизавета усвідомила, що закохана в хлопця беззастережно. Але Філіп на той момент був закоханий зовсім в іншу дівчину. В юні роки принц уже мав успіх у дівчат і часто бував на світських вечорах, куди були запрошені члени вищого суспільства. На одному з таких вечорів Філіп познайомився з молодою американською акторкою Кобіною Райт. Юна і приваблива зовні Кобіна запала в серце Філіпу. Він теж привернув її увагу, але оскільки дівчина збиралася їхати до Голлівуду і будувати кар'єру в кіно, волю почуттям вона дати не могла. Кажуть, Кобіна так і залишилася першим і нерозділеним коханням Філіпа.

принц Філіп / Associated Press

З принцесою Єлизаветою справа йшла зовсім інакше. Вона була закохана в Філіпа чи не з першої зустрічі, але батьки принцеси, м'яко кажучи, не були в захваті від кандидатури хлопця на роль чоловіка для дочки. Однак Єлизавета була дівчиною з характером і наполягла на своєму. Коли Філіп поїхав на фронт, вони з Лілібет (так називали дівчину в сім'ї) вели переписку. Деякі джерела пишуть, що саме під час одного з таких листувань принцеса попросила Філіпа взяти її в дружини. Той факт, що вони були четвероюрідними братом і сестрою за прапрабабусею королевою Вікторією, принцесу не бентежив.

принц Філіп / Associated Press

9 липня 1947 року Букінгемський палац оголосив про заручини принцеси Єлизавети і принца Філіпа. А одружилася пара через чотири місяці 20 листопада 1947 року. Єлизаветі був 21 рік, а її чоловікові 26 років. Філіп подарував Єлизаветі каблучку з діамантами, які були вилучені з тіари його матері принцеси Аліси. З боку Філіпа на весіллі була присутня тільки вона, батька на той момент вже не було серед живих. Також палацом було вирішено, що сестри Філіпа, які жили в Німеччині не будуть запрошені на весілля, тому що їхні чоловіки воювали проти Великої Британії на боці Німеччини. Перед весіллям майбутній принц Філіп, герцог Единбурзький, прийняв англіканство, відмовився від титулів принца Грецького і принца Данського, а також прийняв британське підданство.

Принц Філіп і принцеса Єлизавета, весілля, 1947 рік / Associated Press

У цьому шлюбі народилося четверо дітей — троє синів: принц Чарльз, принц Ендрю і принц Едвард і єдина донька - принцеса Анна.

Принц Філіп і королева Єлизавета II зі старшими дітьми — принцом Чарльзом і принцесою Анною / Associated Press

Герцог Единбурзький відомий своїм екстравагантним почуттям гумору. "Коли чоловік відчиняє двері машини для дружини, у нього або нова машина, або нова дружина", "Люди думають, що тут жорстка класова система, але герцоги можуть одружитися і на дівчатах з хору. Деякі навіть одружуються на американках", говорив Філіп, ймовірно, натякаючи на герцога Віндзорського Едуарда VIII, який зрікся від престолу і одружився з Волліс Сімпсон.

Принц Філіп і королева Єлизавета II зі старшими дітьми — принцом Чарльзом і принцесою Анною / Associated Press

А одного разу під час візиту до Індії, коли фотограф впав із дерева, намагаючись зазнімкувати королівську сім'ю, Філіп сказав: "Я сподіваюся, він зламав свою чортову шию". І це далеко не повний перелік не дуже коректних, гострих висловлювань герцога. Кажуть, саме за цю прямоту королева Єлизавета II найбільше і цінує свого чоловіка. А ще за те, що він єдиний з усіх людей в її оточенні бачить в ній насамперед не королеву. А ще ласкаво називає її "mon petit chou", що в перекладі з французької означає: "моя маленька капусточка". І це так мило.

Принц Філіп і королева Єлизавета II / Associated Press

9 квітня 2021, принц Філіп помер. "З глибоким сумом Її Величність Королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці в Віндзорському замку. Королівська сім'я приєднується до людей з усього світу, оплакуючи його втрату", - йдеться в повідомленні королівської сім'ї.

Читайте також: Історія кохання довжиною в 73 роки: королева Єлизавета II і принц Філіп

Принц Філіп, герцог Единбурзький (25 фото)