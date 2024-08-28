12 фактів про серіал "Рятувальники Малібу", які ви могли не знати

Серіал "Рятувальники Малібу" йшов на телебаченні в 90-ті роки і, незважаючи на простий сюжет, відверті вбрання головних героїв і ставку на сексуальність, він став одним із найбільш легендарних шоу своєї епохи. Після завершення цього серіалу намагалися запустити римейки і навіть зняли повнометражний фільм 2017 року, але жодна з цих спроб не була вдалою. Саме завдяки цьому серіалу запалилися зірки Памели Андерсон, Кармен Електри, Ясмін Бліт і Девіда Гассельгоффа.

Пропонуємо дізнатися кілька цікавих фактом про це культовому телешоу.

1. Протягом 10 років в іншому популярному телешоу "Друзі" серіал "Рятувальники Малібу" згадуються як улюблене шоу Джої і Чендлера. Вони навіть назвали свою домашню качку Ясмін на честь актриси Ясмін Блит.

2. Девід Гассельгофф зіграв в серіалі одну з головних ролей — рятувальника Мітча Б'юкеннона. На роль його екранного сина, Гобі проходив проби Леонардо Ді Капріо. Хоча продюсери були вражені його грою, але не вибрали хлопця. Річ у тім, що тоді Лео було вже 15 років, і для цієї ролі він був занадто дорослим. Замість нього на роль взяли актора Джеремі Джексона, яким був на чотири роки молодший Ді Капріо. Також подейкують, що причиною, по якій не взяли молодого Лео було і те, що актор Гассельгофф мав би на фоні 15-річного хлопця занадто старий вигляд.

Леонардо Ді каприо / Фото: Getty Images

3. Головний вусатий герой серіалу Майкл Ньюман, якого, до речі, в житті теж звали, Майкл Ньюман, був справжнім рятувальником із Лос-Анджелеса, коли його запросили на шоу. Спочатку його покликали як консультанта через його 20-річний досвід патрулювання пляжу. Але в результаті харизматичного рятувальника задіяли в шоу, а його сцени порятунку були реконструкціями рятувальних операцій, в яких він брав участь протягом всієї своєї кар'єри.

4. На піку популярності серіалу в середині 1990-х головна зірка шоу Памела Андерсон вийшла заміж за барабанщика групи Motley Crue Томмі Лі. Колеги актриси згадували, що Лі неймовірно дратувався, коли у його дружини були любовні сцени з партнером по фільму Девідом Чокачі. Музикант так звірів, що розбивав вікна і кричав, поки охорона не прибрала його зі знімального майданчика.

5. Акторам серіалу не можна було набирати вагу. Це було обумовлено тим, що на екрані вони повинні були мати спокусливий вигляд у своїх червоних обтислих купальниках. Таке правило стосувалося і жінок-, і чоловіків-акторів, і це було прописано в їхніх контрактах.

Ніколь Еггерт і Памела Андерсон / Фото: Getty Images

6. Оскільки знімання серіалу відбувалися на пляжі, акторам потрібно було захищати свою шкіру від сонячних променів, тому вони постійно користувалися сонцезахисним кремом і використовували близько 40 пляшок сонцезахисного крему на місяць.

7. Задовго то того, як зіграти свою найзнаковішу роль Хала Дрого в серіалі "Гра престолів" і Аквамена, юний 19-річний Джейсон Момоа знявся в "Рятувальниках Малібу". Молодий актор сподівався, що роль в популярному серіалі принесе йому популярність, але дива не сталося. Через те, що "Рятувальників Малібу" не сприймали всерйоз, актора не запрошували на ролі і протягом чотирьох років після шоу він не міг знайти агента. За словами самого Джейсона його "вважали просто симпатичним хлопчиком і не більше". Але, як бачимо, свої акторські таланти він все ж довів.

Джейсон Момоа / Фото: Getty Images

8. Девід Гассельгофф був одночасно і головним актором серіалу і виконавчим продюсером, тому мав безпосередній вплив на те, що відбувалося на зніманнях. Спочатку він не хотів, щоб Памела Андерсон стала однією з актрис серіалу через її минуле в Playboy. Він аргументував свою позицію тим, що шоу дивляться діти.

Але насправді він боявся, що ефектна красуня відсуне його на другий план. Це власне і сталося, коли в третьому сезоні актрису все ж запросили в шоу — вона стала головною зіркою "Рятувальників Малібу".

"Рятівники Малібу" / Фото: Getty Images

9. Культові кадри в уповільненому зніманні були натхненні Олімпійськими іграми. В результаті такий вид знімання став візитівкою шоу, але ідея використовувати його вперше прийшла від продюсера Майкла Берка, який знімав Олімпійські ігри 1988 року.

"Рятівники Малібу" / Фото: Getty Images

10. У середині 90-х спливло сумнозвісне секс-відео Андерсон з її тодішнім чоловіком Томмі Лі, деякі зарубіжні компанії зажадали скасування шоу. Але в той же час "Рятувальникам Малібу" скандал пішов на користь, адже серіал отримав найвищі рейтинги за всю історію, поки Памела залишалася в новинах.

11. Ще один сюрприз. У серіалі в епізодичній ролі знялася юна Міла Куніс. Вона з'явилася в шоу двічі: вперше 1994 року як дівчина, яка побігла по допомогу, коли її подруга тонула. А вдруге 1995-го як одна з кількох сліпих учениць, яких потрібно було врятувати від пожежі.

Міла Куніс / Фото: Associated Press

12. Кожен червоний купальник був скроєний по-різному, щоб підкреслювати особливості фігури актриси, яка його носила. У когось були вищі вирізи на ногах, у інших — буле глибоке декольте.

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