13 фільмів, сценарії яких переписали актори

Емма Стоун була злегка розчарована, коли дізналася, що Круелла в 2021 році залишиться без мундштука і клубів диму — тих самих, зелених, якими оповиті всі "далматинські" хіти минулих років. Актриса не могла вплинути на залізне правило студії Дісней від 2007: "Жодного нікотину в кадрі".

Однак, буває, актори домагаються не просто зміни деталей, але і кардинальної переробки сценарію. Хоча і не завжди на добро.

Жодної цензури. Один із найбільш гострих моментів у 4-му сезоні серіалу "Корона" (2020) — сцена з нападом булімії у принцеси Діани. Майбутня улюблениця мільйонів, опинившись на палацовій кухні напередодні власного весілля, об'їдається шоколадними тістечками просто з холодильника. На тому, щоб показати харчовий розлад принцеси без прикрас, наполягла виконавиця ролі Емма Коррін. До речі, експерти кажуть, що поведінка людини з булімією зіграна нею бездоганно.

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Жодних зрад. Мішель Родрігес пригрозила піти з "Форсажів" (2001-2021) через те, що її героїні Летті доведеться обдурити хлопця у виконанні Віна Дизеля. Актриса визнала поворот сюжету нереалістичним: "Латинська дівчина, яка зраджує альфа-самця з милим хлопчиком? Мені довелося сказати їм (студії — Ред.) про це. І ще раз, а потім поплакати і пригрозити піти". На щастя, її підтримали партнери по майданчику, сценарій змінили, а Мішель зберегла роботу.

Джулія Робертс / Getty Images

Жодного кохання. У касово успішній "Справі про пеліканів" (1993) між героями Дензела Вашингтона і Джулії Робертс так і не трапилося кохання, всупереч знаменитому першоджерелу — однойменну роману Джона Грішема. Пізніше Робертс неодноразово жартувала, що вона була не проти і вся справа в Вашингтоні. Актор, відповідаючи на здивовані запитання, пояснив, що не хотів ображати прихильниць-афроамериканок романом з білошкірою Робертс.

Без смертей. Джонсон погодився зіграти у фільмі 2018 року "Ремпейдж" за умови, що горила Джордж — підопічний його персонажа — буде жити. Два місяці йшли суперечки зі сценаристами, але "Скеля" домігся свого, і закінчення було переписано. У пізнішому інтерв'ю Двейн заявив: "Мені не подобаються сумні фінали. У житті і так повно г*** — я не хочу, щоб воно затоплювало мої фільми".

Поменше серйозності. Завдяки Роберту Дауні-молодшому у перших "Месників" (2012) є іронічний "фінал після фіналу". До нудного, на думку актора, монологу Дауні додав жарт про шаурму — так в кінці з'явилися кадри з супергероями в нічний забігайлівці. Звичайно, з шаурмою.

Гаррісон Форд / Associated Press

І гарненького помаленьку. Саме Гаррісон Форд наполіг, щоб у "Пробудженні сили" (2015) Хан Соло нарешті героїчно загинув. Фанати були невтішно, хоча актор багато раз говорив, що час би його герою піти на спочинок. Бажано, на високій ноті.

Економія? Ні, не чули. Коли 1997 року Майк Маєрс замінив Кріса Фарлі як "голос" Шрека, зелений чарівний герой заговорив з шотландським акцентом. Маєрс пояснив: "Шрек з робітничого класу. А оскільки лорда Фаркуада грали англійською, шотландський просто напрошувався". Переозвучування вже відзнятого матеріалу обійшлося DreamWorks майже в 5 мільйонів доларів.

Слова теж зайві. Кріспін Гловер вважав, що у його героя мляві і невиразні репліки, в результаті німий, з дивними кривляннями Худий з "Ангелів Чарлі" (2000) вийшов моторошним і незабутнім.

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Ні худорлявості! Шакіра, голосом якої співала Газель у "Зоотрополісі" (2016), вважала, що тварина худа і їй слід "додати м'яса". Результат не забарився: граційне копитне виразно стало фігуристим.

І поганій пам'яті. Ліам Нісон погодився зіграти в "Мільйоні способів померти на Заході" (2014 року) Сета Мак-Фарлейна за умови, що у його персонажа буде характерний ірландський акцент. А все тому, що за 10 (!) років до цього у "Гріфінах" того ж Мак-Фарлейна пожартували на тему: наскільки абсурдно буде мати вигляд у вестерні ірландець Ліам з "кумедною вимовою".

І монотонним діалогам. Алан Рікман двічі відмовлявся від ролі шерифа Ноттінгема в фільмі 1991 року "Робін Гуд: Принц злодіїв", поки йому не пообіцяли, що він зможе розвинути антагоніста, як вважатиме за потрібне. Рікман негайно переписав половину особистих реплік і зрозумів, що не помилився, коли знімальна група на майданчику насилу утримувалася від реготу.

І банальним героям. Дейкр Монтгомері попросив братів Дафферів, творців "Дивних див" (2016-2021), олюднити образ Біллі. "Ніхто не буває поганим просто так", — пояснив актор. Автори погодилися, і зі звичайного психопата хлопець перетворився на трагічну постать з жорстоким батьком і матір'ю, яка його кинула.

І франшизі загалом. Том Круз на зніманнях "Мумії" (2017) змусив студію Universal надати йому права шоуранера. Він запросив своїх сценаристів, щоб "посилити роль і надати їй більшу драматичність", а також активно займався постпродакшеном. У підсумку фільм отримав 8 номінацій на "Золоту малину", і, вгадайте, хто забрав приз за "Найгіршого актора"? Плюс на батьківщині вважали, що стрічка не окупилася, а запланований перезапуск "Темного Всесвіту" призупинили.

Софія Яроцька

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