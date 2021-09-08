13 років рабства: як Брітні Спірс бореться за право на нормальне життя

За тим, як відчайдушно поппринцеса Брітні Спірс бореться за свої права зараз спостерігає весь світ. І в цій нелегкій боротьбі хочеться побажати Бріт якнайшвидшої перемоги.

Історія злетів і падінь Брітні Спірс відбувалася на очах у багатомільйонної публіки. Вона стала популярною в дуже юному віці, а поруч з нею опинилися люди, які не просто жили за її рахунок, а й зробили з неї недієздатну людину. Але про все за порядком.

Брітні Спірс / Associated Press

Як сходила зірка Брітні

Брітні народилася 2 грудня 1981 року в місті Маккомб, штат Міссісіпі. Її мати Лінн Бріджес працювала вчителькою в початковій школі, а батько Джеймс Спірс за професією будівельник і кухар. У Брітні є брат Браян і молодша сестра Джеймі Лінн. До 9 років Спірс професійно займалася художньою гімнастикою, брала участь в регіональних змаганнях, а також співала в церковному хорі місцевої баптистської церкви. З юних років дівчина також брала участь в різних пісенних конкурсах. У 8 років вона пройшла прослуховування для участі в шоу "Клуб Міккі Мауса" на каналі "Дісней", з якого і почався великий шлях попспівачки. Продюсери сказали їй тоді, що вона дуже талановита, але занадто маленька і представили її агенту в Нью-Йорку. Так юна дівчинка потрапила на навчання до акторської школи Professional Performing Arts School у Нью-Йорку. У цей період Спірс брала участь в декількох постановках. А 1992 року взяла участь в конкурсі Star Search, але програла в другому турі. Ще за рік вона повернулася до "Клубу Міккі Мауса", де брала участь у шоу разом з Крістіною Агілерою, Раяном Гослінгом і Джастіном Тімберлейком до самого його закриття 1994 року.

Коли шоу закрили, Брітні повернулася додому до Луїзіани, де продовжила навчання. Також дівчина почала співати у дівочій групі Innosense, але потім вирішила почати сольну кар'єру і записала демодиск. Він потрапив до рук продюсерів з Jive Records, і ті підписали з Брітні контракт. Спірс вирушила в тур країною на розігріві у вже популярних тоді груп 'N Sync і Backstreet Boys.

Брітні Спірс, 1999 год / Getty Images

На початку 1999 року Брітні Спірс випустила свій перший альбом Baby One More Time, він дебютував на першому місці рейтингу Billboard 200 і став 15-разовим платиновим і на сьогодні є найуспішнішим альбомом Брітні Спірс. Він подарував їй мільйони фанатів і величезну популярність у всьому світі, що зробило її поп-феноменом. Спірс успішно гастролювала до 2007 року, записувала альбоми, їздила в тури, підписувала багатомільйонні рекламні контракти, як, наприклад, з Пепсі. Першу перерву в концертній діяльності Брітні взяла 2001 року після чергового туру, в зв'язку зі смертю бабусі, розлученням батьків, а також розривом стосунків із Джастіном Тімберлейком, з яким вони зустрічалися 4 роки.

Джастін Тімберлейк і Брітні Спірс / Associated Press

Перші проблеми з наркотиками

На початок 2007 року Брітні Спірс встигла побувати заміжньою і розлучитися з Кевіном Федерлайном, а також народити двох синів. Шлюб цієї пари був поспішним, зустрічалися вони лише три місяці до весілля, і Брітні нітрохи не насторожив той факт, що Кевін покинув свою дівчину, яка перебувала на останніх місяцях вагітності, заради стосунків зі Спірс. У січні в сім'ї Брітні сталося горе. Від раку померла її тітка, з якою співачка була дуже близькою. Через місяць попдіва лягла до реабілітаційного центу, де не пробула і доби.

Брітні Спірс і Кевін Федерлайн / Getty Images

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А наступної ночі всі ЗМІ облетіли фотографії Брітні Спірс поголеної наголо. На той момент у Брітні вже були проблеми з наркотиками, що, втім, не дивно, адже спілкувалася тоді Бріт в однй компанії з Періс Гілтон і Ліндсей Логан. Після розлучення з Федерлайном співачка хотіла, щоб діти залишилися жити з нею. Ексчоловік заперечував, але їм все ж вдалося досягти згоди в цьому питанні. Однак, 2007 року результати чергового тесту на наркотики, які Спірс зобов'язали регулярно проходити, виявили в крові у неї амфетаміни. Також Брітні були висунуті звинувачення за двома інцидентами: вона покинула місця ДТП і водила автомобіль з недійсними в штаті Каліфорнія правами. У жовтні 2007 року Федеральний суд Лос-Анджелеса передав право опіки над дітьми Кевіну Федерлайну.

Опіка над Брітні її батьком

Джеймс Спірс і Брітні Спірс / Associated Press

У січні 2008 року на одному з судових засідань про право опіки над дітьми Брітні, суд виніс постанову, згідно з якою Спірс забороняється відвідувати своїх дітей, задовольнивши таким чином клопотання адвоката Федерлайна. Того дня в залі суду співачка не з'явилася. Незабаром вона була госпіталізована до психіатричного відділення медичного центру UCLA і була визнана сприйнятливою до чужого впливу. Судом було винесено рішення, що опікуном Брітні стане її батько Джеймс Спірс. А 2009 року це опікунство стало безстроковим. Того ж року вперше з'явився рух #freebritney, яке за 13 років опікунства над Брітні все сильніше набирав обертів.

Брітні Спірс / Associated Press

Саме шанувальники співачки першими почали помічати її приховані послання про допомогу в постах в Instagram артистки. Спірс довгий час все заперечувала, запевняла всіх і переконувала себе, що з нею все добре.

Джеймі Лінн Спірс / Associated Press

2018 року спільним опікуном над Бріт стала її молодша сестра Джеймі Лінн. Вона отримала можливість розпоряджатися грошима трастового фонду Спірс. Але ось що цікаво, за 13 років опікунства Брітні Спірс з'їздила в кілька світових турне, випустила парфуми, відпрацювала 200 шоупрограм у Вегасі і записала 4 альбоми. Але незважаючи на все це продовжувала залишатися "недієздатною" і під опікою батька і сестри.

Брітні Спірс / Associated Press

Виступ Брітні в суді і факти опікунства, які шокують

24 червня 2021 року Брітні Спірс вперше сама виступила в суді. Вона взяла участь у слуханні телефоном і розповіла правду. "Я збрехала всьому світу, сказавши, що я щаслива і все гаразд. Я не щаслива і зі мною не все гаразд, я не можу спати. Я не поверталася до суду стільки часу, тому що думала, що люди мені не повірять ... Неправильно змушувати мене робити те, чого я не хочу. Це опікунство повинно закінчитися. Я щиро вірю, що воно жорстоке ... Мій батько і всі ті, хто причетний до цього опікунства, зокрема і мій менеджмент, повинні сидіти у в'язниці ", — заявила тоді співачка телефоном.

Брітні Спірс / Associated Press

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Під час свого виступу Спірс заявила, що їй примусово давали ліки, зокрема і сильнодійні наркотики, під час вживання яких вона почувалася "як ніби п'яною", це тривало протягом п'яти років. Щоб Спірс вчасно приймала ліки, їй приставили двох медсестер. Також проти її волі співачці була встановлена внутрішньоматкова спіраль для того, щоб вона не могла завагітніти і народити дитину. Співачка заявила, що її примушували працювати, коли вона відчувала сильну втому і просила про перерву і зазначила, що все її життя схоже на постійне перебування в реабілітаційному центрі, оскільки вона проходить терапію три рази на тиждень.

Фанати підтримують Брітні Спірс / Associated Press

Після таких одкровень Спірс справа зрушила з мертвої точки. Судом було задоволено її клопотання про зміну адвоката. Новим захисником виконавиці став колишній федеральний прокурор Метью Розенгарт, якого Бріт вибрала сама. В день засідання шанувальники голосно підтримали це рішення, зібравшись біля залу суду. Того ж дня Брітні заявила, що має намір звинуватити свого батька в зловживанні опікунством. Попередній адвокат Спірс Сем Інгем, який 13 років представляв її інтереси подав у відставку слідом за її менеджером.

Метью Розенгарт — адвокат Брітні Спірс / Associated Press

Брітні Спірс повідомила шанувальникам, що не виступатиме на концертах доти, поки її опікуном є батько. "Не чекайте, що я буду виступати на якихось сценах, поки мій тато вирішує, що мені одягати, що говорити, що робити або що думати! Я цим займалася останні 13 років. Краще вже я буду публікувати відео з моєї вітальні замість записів концертів в Лас-Вегасі, де деякі люди були в такій відключці, що навіть не могли потиснути мені руку ", — написала Брітні.

Брітні Спірс / Associated Press

Новий адвокат Брітні вже заявив, що налаштований діяти рішуче. Він подякував Брітні за сміливість і силу, подякував судді Бренді Пенні за її люб'язність призначити його адвокатом Спірс в цій справі. І подякував армії шанувальників Брітні за підтримку.

Джеймі Спірс у вівторок, 7 вересня, подав до суду запит про припинення 13-річного опікунства над своєю донькою. Наступне слухання у її справі призначено на 29 вересня, воно відбудеться в Лос-Анджелесі. Статки Брітні Спірс, якими зараз може розпоряджатися тільки її батько, оцінюються в 60 мільйонів доларів. І хочеться побажати Брітні, нарешті, вибратися з цього рабства.

Брітні Спірс на сцені і червоних доріжках (10 фото)

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