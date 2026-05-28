15 серіалів і фільмів, які варто подивитися цими вихідними

PureWow зібрав зіркові фільми, гучні повернення і нові серіали, які варто подивитися.

1. «Нуар Людина-павук» (Spider-Noir)

Кількість сезонів: 1

Фанати Marvel і навіть ті, хто не особливо цікавиться супергеройськими фільмами, точно говоритимуть про цю нову інтерпретацію «Людини-павука». У нуарній версії подій Ніколас Кейдж грає антигероя 1930-х років. Серіал є одночасно класичним (чорно-біла стилістика) та винахідливим (подивіться лише на маску головного героя). Це свіжий погляд на давно знайому історію.

2. «Годувальниця» (The Breadwinner)

Тривалість: 100 хвилин

Ікона попмузики Менді Мур та комік Нейт Баргатце зіграли у сімейному фільмі про дружину, яка стає «годувальницею» родини, поки її чоловік безуспішно намагається впоратися з домашніми справами.

3. «Чотири пори року» (The Four Seasons)

Кількість сезонів: 2

Тіна Фей, Колман Домінго та решта цієї культової компанії друзів повертаються у другому сезоні на Netflix. Цього разу драмеді зосереджується на темі втрати та допомозі Джинні, яка входить у новий етап материнства.

4. «Тиск» (Pressure)

Тривалість: 100 хвилин

Напружена історична драма з Ендрю Скоттом і Бренданом Фрейзером у ролі ще не президента США Дуайта Ейзенхауера. Події відбуваються протягом 72 годин перед висадкою в Нормандії. Герої мають ухвалити одне з найважливіших рішень в історії: чи починати операцію D-Day.

5. «Хитрощі» (Hacks)

Кількість сезонів: 5

Серіал розповідає про непрості професійні та особисті стосунки між легендарною стендап-комедіанткою з Лас-Вегаса та її молодою 25-річною помічницею-сценаристкою. Цей сезон стане останнім.

6. «Посібник з убивства для хороших дівчат» (A Good Girl’s Guide to Murder)

Кількість сезонів: 2

Якщо Емма Маєрс здається вам знайомою, то, ймовірно, ви бачили її у «Венздей». Тут вона грає Піп — дівчину, яка розслідувала вбивство у першому сезоні. Тепер вона повертається з новою загадкою та судовою справою високого рівня.

7. «Зоряне місто» (Star City)

Кількість сезонів: 1

Шанувальникам «Заради всього людства» точно сподобається цей новий серіал-компаньйон. Події відбуваються в альтернативній історії, де США не стали першими на Місяці. Тут є інтриги, несподівані сюжетні повороти й моторошний погляд на те, яким міг бути світ.

8. «K-Pops!»

Тривалість: 114 хвилин

Музикант-невдаха вирішує взяти участь у всесвітньо відомому K-pop конкурсі. Проблема в тому, що він нічого не знає про K-pop. На щастя, допомогти йому готовий давно втрачений син.

9. «Пейшенс» (Patience)

Кількість сезонів: 2

Головна героїня — жінка з аутизмом, яка допомагає поліції Йорка розслідувати злочини. Але цього разу їй доведеться порозумітися з новим детективом.

10. «Делі Хлопці» (Deli Boys)

Кількість сезонів: 2

Кримінальна комедія повертається з другим сезоном. Двоє розпещених братів успадковують батьківський гастроном — і дізнаються, що це лише прикриття для міжнародної мережі контрабанди кокаїну. Чорний гумор і кримінальний трилер у веселому поєднанні.

11. «Ти мене вбиваєш» (You’re Killing Me)

Кількість сезонів: 1

Тут зіграла неймовірна Брук Шилдс. Вона допомагає розкривати вбивства у новому детективі разом із Амалією Вільямсон та Томом Кавано.

12. «Максимум задоволення» (Maximum Pleasure Guaranteed)

Кількість сезонів: 1

За сюжетом, нещодавно розлучена мама потрапляє у небезпечний світ шантажу, вбивств і дитячого футболу.

13. «Чі» (The Chi)

Кількість сезонів: 8

Це серіал про життя мешканців південного Чикаго стартував 2018 року й став найдовшою драмою на телебаченні, де зіграли темношкірі актори.

14. «У місті» (In the City)

Кількість сезонів: 1

Кайл, Аманда та Ліндсі переносять свої драми до Мангеттена, хоча основна сюжетна лінія крутиться навколо розриву Аманда-Кайл.

15. «Повітряні медики» (SkyMed)

Кількість сезонів: 4

Якщо ви нарешті здалися і перестали дивитися «Анатомію Грей», то цей медичний серіал може стати свіжою альтернативою. Він розповідає про медиків і пілотів санітарної авіації, які проводять небезпечні рятувальні операції в канадській глушині. Тут є драма персонажів, як у Grey’s Anatomy, але ще й напади ведмедів.

