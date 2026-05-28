15 серіалів і фільмів, які варто подивитися цими вихідними
Травень 2026 подарував нам багато серіалів і фільмів.
PureWow зібрав зіркові фільми, гучні повернення і нові серіали, які варто подивитися.
1. «Нуар Людина-павук» (Spider-Noir)
Кількість сезонів: 1
Фанати Marvel і навіть ті, хто не особливо цікавиться супергеройськими фільмами, точно говоритимуть про цю нову інтерпретацію «Людини-павука». У нуарній версії подій Ніколас Кейдж грає антигероя 1930-х років. Серіал є одночасно класичним (чорно-біла стилістика) та винахідливим (подивіться лише на маску головного героя). Це свіжий погляд на давно знайому історію.
2. «Годувальниця» (The Breadwinner)
Тривалість: 100 хвилин
Ікона попмузики Менді Мур та комік Нейт Баргатце зіграли у сімейному фільмі про дружину, яка стає «годувальницею» родини, поки її чоловік безуспішно намагається впоратися з домашніми справами.
3. «Чотири пори року» (The Four Seasons)
Кількість сезонів: 2
Тіна Фей, Колман Домінго та решта цієї культової компанії друзів повертаються у другому сезоні на Netflix. Цього разу драмеді зосереджується на темі втрати та допомозі Джинні, яка входить у новий етап материнства.
4. «Тиск» (Pressure)
Тривалість: 100 хвилин
Напружена історична драма з Ендрю Скоттом і Бренданом Фрейзером у ролі ще не президента США Дуайта Ейзенхауера. Події відбуваються протягом 72 годин перед висадкою в Нормандії. Герої мають ухвалити одне з найважливіших рішень в історії: чи починати операцію D-Day.
5. «Хитрощі» (Hacks)
Кількість сезонів: 5
Серіал розповідає про непрості професійні та особисті стосунки між легендарною стендап-комедіанткою з Лас-Вегаса та її молодою 25-річною помічницею-сценаристкою. Цей сезон стане останнім.
6. «Посібник з убивства для хороших дівчат» (A Good Girl’s Guide to Murder)
Кількість сезонів: 2
Якщо Емма Маєрс здається вам знайомою, то, ймовірно, ви бачили її у «Венздей». Тут вона грає Піп — дівчину, яка розслідувала вбивство у першому сезоні. Тепер вона повертається з новою загадкою та судовою справою високого рівня.
7. «Зоряне місто» (Star City)
Кількість сезонів: 1
Шанувальникам «Заради всього людства» точно сподобається цей новий серіал-компаньйон. Події відбуваються в альтернативній історії, де США не стали першими на Місяці. Тут є інтриги, несподівані сюжетні повороти й моторошний погляд на те, яким міг бути світ.
8. «K-Pops!»
Тривалість: 114 хвилин
Музикант-невдаха вирішує взяти участь у всесвітньо відомому K-pop конкурсі. Проблема в тому, що він нічого не знає про K-pop. На щастя, допомогти йому готовий давно втрачений син.
9. «Пейшенс» (Patience)
Кількість сезонів: 2
Головна героїня — жінка з аутизмом, яка допомагає поліції Йорка розслідувати злочини. Але цього разу їй доведеться порозумітися з новим детективом.
10. «Делі Хлопці» (Deli Boys)
Кількість сезонів: 2
Кримінальна комедія повертається з другим сезоном. Двоє розпещених братів успадковують батьківський гастроном — і дізнаються, що це лише прикриття для міжнародної мережі контрабанди кокаїну. Чорний гумор і кримінальний трилер у веселому поєднанні.
11. «Ти мене вбиваєш» (You’re Killing Me)
Кількість сезонів: 1
Тут зіграла неймовірна Брук Шилдс. Вона допомагає розкривати вбивства у новому детективі разом із Амалією Вільямсон та Томом Кавано.
12. «Максимум задоволення» (Maximum Pleasure Guaranteed)
Кількість сезонів: 1
За сюжетом, нещодавно розлучена мама потрапляє у небезпечний світ шантажу, вбивств і дитячого футболу.
13. «Чі» (The Chi)
Кількість сезонів: 8
Це серіал про життя мешканців південного Чикаго стартував 2018 року й став найдовшою драмою на телебаченні, де зіграли темношкірі актори.
14. «У місті» (In the City)
Кількість сезонів: 1
Кайл, Аманда та Ліндсі переносять свої драми до Мангеттена, хоча основна сюжетна лінія крутиться навколо розриву Аманда-Кайл.
15. «Повітряні медики» (SkyMed)
Кількість сезонів: 4
Якщо ви нарешті здалися і перестали дивитися «Анатомію Грей», то цей медичний серіал може стати свіжою альтернативою. Він розповідає про медиків і пілотів санітарної авіації, які проводять небезпечні рятувальні операції в канадській глушині. Тут є драма персонажів, як у Grey’s Anatomy, але ще й напади ведмедів.