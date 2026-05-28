ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
3 хв

15 серіалів і фільмів, які варто подивитися цими вихідними

Травень 2026 подарував нам багато серіалів і фільмів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
15 серіалів і фільмів, які варто подивитися цими вихідними

15 серіалів і фільмів, які варто подивитися цими вихідними / © Credits

PureWow зібрав зіркові фільми, гучні повернення і нові серіали, які варто подивитися.

1. «Нуар Людина-павук» (Spider-Noir)

Кількість сезонів: 1

Фанати Marvel і навіть ті, хто не особливо цікавиться супергеройськими фільмами, точно говоритимуть про цю нову інтерпретацію «Людини-павука». У нуарній версії подій Ніколас Кейдж грає антигероя 1930-х років. Серіал є одночасно класичним (чорно-біла стилістика) та винахідливим (подивіться лише на маску головного героя). Це свіжий погляд на давно знайому історію.

2. «Годувальниця» (The Breadwinner)

Тривалість: 100 хвилин

Ікона попмузики Менді Мур та комік Нейт Баргатце зіграли у сімейному фільмі про дружину, яка стає «годувальницею» родини, поки її чоловік безуспішно намагається впоратися з домашніми справами.

3. «Чотири пори року» (The Four Seasons)

Кількість сезонів: 2

Тіна Фей, Колман Домінго та решта цієї культової компанії друзів повертаються у другому сезоні на Netflix. Цього разу драмеді зосереджується на темі втрати та допомозі Джинні, яка входить у новий етап материнства.

4. «Тиск» (Pressure)

Тривалість: 100 хвилин

Напружена історична драма з Ендрю Скоттом і Бренданом Фрейзером у ролі ще не президента США Дуайта Ейзенхауера. Події відбуваються протягом 72 годин перед висадкою в Нормандії. Герої мають ухвалити одне з найважливіших рішень в історії: чи починати операцію D-Day.

5. «Хитрощі» (Hacks)

Кількість сезонів: 5

Серіал розповідає про непрості професійні та особисті стосунки між легендарною стендап-комедіанткою з Лас-Вегаса та її молодою 25-річною помічницею-сценаристкою. Цей сезон стане останнім.

6. «Посібник з убивства для хороших дівчат» (A Good Girl’s Guide to Murder)

Кількість сезонів: 2

Якщо Емма Маєрс здається вам знайомою, то, ймовірно, ви бачили її у «Венздей». Тут вона грає Піп — дівчину, яка розслідувала вбивство у першому сезоні. Тепер вона повертається з новою загадкою та судовою справою високого рівня.

7. «Зоряне місто» (Star City)

Кількість сезонів: 1

Шанувальникам «Заради всього людства» точно сподобається цей новий серіал-компаньйон. Події відбуваються в альтернативній історії, де США не стали першими на Місяці. Тут є інтриги, несподівані сюжетні повороти й моторошний погляд на те, яким міг бути світ.

8. «K-Pops!»

Тривалість: 114 хвилин

Музикант-невдаха вирішує взяти участь у всесвітньо відомому K-pop конкурсі. Проблема в тому, що він нічого не знає про K-pop. На щастя, допомогти йому готовий давно втрачений син.

9. «Пейшенс» (Patience)

Кількість сезонів: 2

Головна героїня — жінка з аутизмом, яка допомагає поліції Йорка розслідувати злочини. Але цього разу їй доведеться порозумітися з новим детективом.

10. «Делі Хлопці» (Deli Boys)

Кількість сезонів: 2

Кримінальна комедія повертається з другим сезоном. Двоє розпещених братів успадковують батьківський гастроном — і дізнаються, що це лише прикриття для міжнародної мережі контрабанди кокаїну. Чорний гумор і кримінальний трилер у веселому поєднанні.

11. «Ти мене вбиваєш» (You’re Killing Me)

Кількість сезонів: 1

Тут зіграла неймовірна Брук Шилдс. Вона допомагає розкривати вбивства у новому детективі разом із Амалією Вільямсон та Томом Кавано.

12. «Максимум задоволення» (Maximum Pleasure Guaranteed)

Кількість сезонів: 1

За сюжетом, нещодавно розлучена мама потрапляє у небезпечний світ шантажу, вбивств і дитячого футболу.

13. «Чі» (The Chi)

Кількість сезонів: 8

Це серіал про життя мешканців південного Чикаго стартував 2018 року й став найдовшою драмою на телебаченні, де зіграли темношкірі актори.

14. «У місті» (In the City)

Кількість сезонів: 1

Кайл, Аманда та Ліндсі переносять свої драми до Мангеттена, хоча основна сюжетна лінія крутиться навколо розриву Аманда-Кайл.

15. «Повітряні медики» (SkyMed)

Кількість сезонів: 4

Якщо ви нарешті здалися і перестали дивитися «Анатомію Грей», то цей медичний серіал може стати свіжою альтернативою. Він розповідає про медиків і пілотів санітарної авіації, які проводять небезпечні рятувальні операції в канадській глушині. Тут є драма персонажів, як у Grey’s Anatomy, але ще й напади ведмедів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
143
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie