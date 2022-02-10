17 років від дня заручин: згадуємо, як принц Чарльз освідчився своїй Каміллі

10 лютого 2005 року принц Чарльз і його кохана Камілла Паркер Боулз оголосили про свої заручини.

Сьогодні подружжя святкує 17-ту річницю від того знаменного дня. А ми згадуємо, як це відбувалося.

Чарльз познайомився з Каміллою Паркер Боулз завдяки їхній спільній подрузі Лючії Санта-Круз. В ті часи Камілла була у стосунках зі своїм першим чоловіком Ендрю Паркер-Боулзом, і в цих взаєминах було багато проблем. Подруга Камілли вирішила познайомити її зі своїм другом — принцом Чарльзом, щоб якось відвернути її увагу від сумних думок. Камілла сподобалася Чарльзу з першого погляду. Вона не славилася красою, але була дотепна, цікава і завжди сміялася з його жартів, а значить, добре вміла слухати. Їхній роман починався з дружби, але стати єдиною обраницею принца-наступника Камілла не могла.

Герцогиня Корнуольська і принц Чарльз в день оголошення про заручини / Getty Images

Камілла вийшла заміж за Ендрю Паркер-Боулза, а принц Чарльз, отримавши запрошення на весілля, написав їй любовного листа, в якому повідомив, що вона розбила йому серце. Проте новоспечений чоловік Камілли все так само її зраджував, і за кілька років жінка відновила стосунки з принцом. Вони зустрічалися вже тоді, коли принца почали зводити з Діаною Спенсер. І саме Камілла підтримала його того дня, коли було ухвалено рішення про його одруження.

Щоб одружитися з коханою жінкою, Чарльзу знадобилося довгих тридцять років. І дозвіл матері королеви Єлизавети II. Через вісім років після загибелі своєї першої дружини Діани, принц Чарльз таки зміг узаконити стосунки з тією, кого завжди кохав по-справжньому — Каміллою.

У день заручин вони влаштували банкет у Віндзорському замку. Того вечора Камілла сяяла перед камерами фотографів в рожевій вечірній сукні в підлогу з V-подібним вирізом на декольте.

Камілла і принц Чарльз / Getty Images

На шиї у неї було перлинне намисто з трьох ниток, а на пальці виблискувала заручальна каблучка з великим діамантом, подарована Чарльзом.

Камілла / Getty Images

Перлинні сережки у вухах, вечірній макіяж і укладання, яке з роками у герцогині нітрохи не змінилося, завершували образ. Такою була Камілла в найщасливіший день свого життя. На той момент їй було 58 років, а принцу Чарльзу — 57. В обох було по двоє дорослих дітей.

Камілла і принц Чарльз, банкет в Віндзорському замку / Getty Images

Меню банкету / Getty Images

9 квітня 2005 Чарльз і Камілла одружилися. Церемонія одруження відбувалася в цивільному, а не церковному порядку — вперше в історії британської королівської сім'ї.

Королева Єлизавета II, принц Чарльз і Камілла в день весілля / Associated Press

Камілла отримала всі титули чоловіка, зокрема і титул принцеси Уельської, але не використовує його, щоб уникнути неприємних асоціацій з покійною принцесою Діаною. Замість нього вона використовує титул герцогині Корнуольської (в Англії) і Ротсейської (в Шотландії).

Герцогиня Корнуольська і принц Чарльз в день весілля / Associated Press

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