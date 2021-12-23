20 найкрасивіших пар 2021 року

Згадуємо спільні появи відомих закоханих на червоних доріжках цього року.
2021 став дуже незвичайним, адже мало того, що зірки знову почали з'являтися на червоних доріжках і різних заходах, так ще й сталося багато цікавих романтичних подій. Наприклад, після багатьох років розлуки знову разом Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, дуже несподівано для всіх Ченнінг Татум і Зої Кравіц теж закрутили роман, також нарешті після народження малюка Лілібет на публіку почали виходити герцог і герцогиня Сассекські і, звичайно ж, Ріанна і A$AP Rocky голосно заявили про свої стосунки.
Розкішних виходів закоханих теж було багато і на кожній червоній доріжці вони демонстрували стильні образи, підкреслювали свій індивідуальний стиль та смак. Ми зібрали 20 найкрасивіших пар року на світських заходах.
1. Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі
2. Ніколь Кідман та Кіт Урбан
3. Меттью МакКонагі та Каміла Алвес
4. Нікі Гілтон-Ротшильд та Джеймс Ротшильд
5. Бенедикт Камбербетч та Софі Гантер
6. Герцог та герцогиня Кембриджські
7. Скарлетт Йоганссон та Колін Джост
8. Гайді Клум і Том Кауліц
9. Олівія Палермо та Йоганнес Г'юбл
10. Сальма Гаєк та Франсуа-Анрі Піно
11. Летиція Каста та Луї Гаррель
12. Міранда Керр та Еван Шпігель
13. Джордж Клуні та Амаль Аламуддін
14. Джастін Бібер та Гейлі Бібер
15. Дженніфер Лопес та Бен Аффлек
16. Меган Фокс та Machine Gun Kelly
17. Пріянка Чопра та Нік Джонас
18. Кортні Кардашян та Тревіс Баркер
19. Зої Кравіц та Ченнінг Татум
20. Ріта Ора та Тайка Вайтіті
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