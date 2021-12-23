20 найкрасивіших пар 2021 року

Згадуємо спільні появи відомих закоханих на червоних доріжках цього року.

2021 став дуже незвичайним, адже мало того, що зірки знову почали з'являтися на червоних доріжках і різних заходах, так ще й сталося багато цікавих романтичних подій. Наприклад, після багатьох років розлуки знову разом Дженніфер Лопес і Бен Аффлек, дуже несподівано для всіх Ченнінг Татум і Зої Кравіц теж закрутили роман, також нарешті після народження малюка Лілібет на публіку почали виходити герцог і герцогиня Сассекські і, звичайно ж, Ріанна і A$AP Rocky голосно заявили про свої стосунки.

Розкішних виходів закоханих теж було багато і на кожній червоній доріжці вони демонстрували стильні образи, підкреслювали свій індивідуальний стиль та смак. Ми зібрали 20 найкрасивіших пар року на світських заходах.

1. Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс / Associated Press

2. Ніколь Кідман та Кіт Урбан

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / Getty Images

3. Меттью МакКонагі та Каміла Алвес

Каміла Алвес та Метью МакКонагі / Getty Images

4. Нікі Гілтон-Ротшильд та Джеймс Ротшильд

Нікі Гілтон-Ротшильд та Джеймс Ротшильд / Getty Images

5. Бенедикт Камбербетч та Софі Гантер

Бенедикт Камбербетч та Софі Гантер / Getty Images

6. Герцог та герцогиня Кембриджські

Герцог та герцогиня Кембриджські / Associated Press

7. Скарлетт Йоганссон та Колін Джост

Скарлетт Йоганссон та Колін Джост / Associated Press

8. Гайді Клум і Том Кауліц

Гайді Клум і Том Кауліц / Getty Images

9. Олівія Палермо та Йоганнес Г'юбл

Олівія Палермо та Йоганнес Г'юбл / Associated Press

10. Сальма Гаєк та Франсуа-Анрі Піно

Сальма Гаєк та Франсуа-Анрі Піно / Getty Images

11. Летиція Каста та Луї Гаррель

Летиція Каста та Луї Гаррель / Getty Images

12. Міранда Керр та Еван Шпігель

Міранда Керр та Еван Шпігель / Associated Press

13. Джордж Клуні та Амаль Аламуддін

Амаль Клуні та Джордж Клуні / Associated Press

14. Джастін Бібер та Гейлі Бібер

Джастін Бібер та Гейлі Бібер / Associated Press

15. Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Getty Images

16. Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Меган Фокс та Machine Gun Kelly / Associated Press

17. Пріянка Чопра та Нік Джонас

Пріянка Чопра та Нік Джонас / Associated Press

18. Кортні Кардашян та Тревіс Баркер

Кортні Кардашян та Тревіс Баркер / Associated Press

19. Зої Кравіц та Ченнінг Татум

Ченнінг Татум та Зої Кравіц / Getty Images

20. Ріта Ора та Тайка Вайтіті

Рита Ора та Тайка Вайтіті / Getty Images

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