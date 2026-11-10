Ґреґ Вайз та Емма Томпсон / © Associated Press

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У Голлівуді та британському кінематографі є чимало пар, чиї стосунки здаються бездоганними на червоних доріжках. Однак за гарними фотографіями часто стоять роки непростих розмов, компромісів і внутрішньої роботи. Ґреґ Вайз, чоловік оскароносної акторки Емми Томпсон, добре знає про це не з чуток.

В інтерв’ю виданню HELLO! 60-річний актор, який уже 31 рік перебуває поруч з Еммою Томпсон, розповів про головний секрет їхнього шлюбу, і цей секрет виявився зовсім не романтичний у традиційному розумінні.

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Емма Томпсон та Ґреґ Вайз / © Associated Press

За його словами, фундамент їхніх стосунків — кохання одне до одного, проте лише його самого недостатньо. Важливо бути готовими працювати над собою, визнавати складні почуття, говорити про проблеми та не тікати від болю.

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З Еммою вони познайомилися 1995 року на зніманнях знаменитої екранізації роману Джейн Остін «Розум і почуття». Тоді обоє переживали непрості періоди, адже Емма щойно розлучилася з першим чоловіком і сумувала за батьком, а Ґреґ переживав втрату близького друга та наслідки спроби самогубства матері.

Вони зустрілися, коли кожен уже мав власний емоційний багаж. І, як тепер зізнається Вайз, саме здатність не приховувати складні переживання стала однією з найважливіших частин їхнього союзу.

Про що довго мовчав Ґреґ Вайз

Ґреґ Вайз та Емма Томпсон / © Associated Press

Останні роки для актора були пов’язані з важливою місією — допомагати людям говорити про втрату й горювання. 2016-го його сестра Клер померла у віці 51 року після боротьби з раком молочної залози, який згодом дав метастази в кістки. Під час її хвороби Ґреґ фактично переїхав до сестри та доглядав за нею. Він також узяв на себе ведення її блогу, у якому вона розповідала про свою боротьбу з онкологічним захворюванням.

Після смерті Клер актор став амбасадором британської організації The Good Grief Trust, яка підтримує людей, що переживають втрату, а також почав співпрацювати з благодійними ініціативами. Однак навіть коли він публічно розповідав про горе, то не одразу наважився зізнатися в усьому, що пережив сам.

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В інтерв’ю Вайз розповів, що після смерті сестри протягом приблизно 6 місяців зловживав алкоголем, і найдивовижніше, що Емма дізналася про цей період лише через 7 років. Він пояснює, що частково соромився власної поведінки, адже не хотів відповідати стереотипу чоловіка, який після втрати близької людини просто зникає у пляшці.

Актор також наголошує, що чоловікам часто бракує зрозумілої та близької їм мови для розмови про горе. «Я не психолог і не психотерапевт, а просто чоловік, який пережив різні втрати. Сподіваюся, читачі зможуть упізнати себе в історіях, якими я ділюся у власній книжці», — пояснює він.

Чого подружжя навчилося у сина

Ґреґ Вайз та Емма Томпсон / © Associated Press

Одна з найсильніших частин розмови стосується їхнього всиновленого сина Тінді Агаби, якого Емма та Грег прийняли у свою родину після знайомства з ним 2003-го. Дитинство Тінді було сповнене трагедій, які важко навіть уявити. У 12 років, після смерті батька, хлопчика викрали з рідного села в Руанді та примусили стати дитиною-солдатом. Його матір і сестру вважали загиблими. У 16 років він потрапив до Великої Британії як біженець. Коли підліток прибув до Лондона, певний час він навіть не мав даху над головою.

Сьогодні Тінді — дорослий чоловік, який працює у британському Управлінні з боротьби з серйозними фінансовими злочинами. Ґреґ зізнається, що історія сина навчила їх зовсім інакше дивитися на біль і способи його переживання.

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«Він сміється», — каже актор, коли пояснює, що для Тінді сміх у дитинстві був чи не єдиним способом упоратися з жахом. Цей сміх був полегшенням, радістю від того, що він залишився живим. І цей урок несподівано став частиною сімейної культури.

Коли Емма та Ґреґ переживають особливо важкі моменти, вони іноді просто обіймаються у дверях і починають сміятися.

«Усе настільки жахливо, що залишається лише сміятися», — пояснює Вайз. Це не означає, що вони знецінюють біль. Навпаки, актор переконаний, що можливість сміятися навіть у найтемніші часи допомагає не втратити зв’язок із життям.

Біль, про який подружжя майже не говорило

Емма Томпсон та Ґреґ Вайз із донькою Гаєю / © Associated Press

Ще однією непростою сторінкою їхньої сімейної історії стали невдалі спроби екстракорпорального запліднення. Емма народила доньку Гаю у 40 років. Однак пізніші спроби подружжя пройти через ЕКЗ не дали бажаного результату. Ґреґ називає цей досвід особливим видом горя — дуже приватним і складним для пояснення людям, які ніколи не переживали нічого подібного.

«Тоді це було неймовірно боляче. Думаю, це й досі такий собі розпорошений біль, тому що немає конкретної людини чи події, за якою можна сумувати. Інші люди можуть цього не зрозуміти, тому це дуже особисте переживання, і ми майже не ділилися ним із кимось», — зізнався актор.

Його слова нагадують про те, що не всі втрати мають очевидну форму. Іноді людина оплакує не те, що мала, а те, що могло б статися, проте так і не стало реальністю. Саме тому важливо не порівнювати власний біль із чужим та не вимагати від себе швидкого відновлення.

Як Емма Томпсон переживає нову втрату

Філліда Лоу, мати Емми Томпсон / © Associated Press

У липні 2026-го родина Томпсонів попрощалася з акторкою Філлідою Лоу — мамою Емми, яка померла у віці 94 років. Для Емми це особливо важка втрата. Її батько помер, коли їй було лише 23 роки, і відтоді мама залишалася однією з найважливіших людей у її житті. Жінки мали надзвичайно близькі стосунки та жили неподалік одна від одної.

Ґреґ розповідає, що намагається бути максимально корисним для дружини в цей період, водночас Емма продовжує працювати. За його словами, іноді їй доводиться буквально відкладати горе на кілька годин, щоб виконувати професійні обов’язки. Вона може попросити колег дати їй хвилину, щоб побути наодинці зі своїми почуттями, а потім повернутися до знімального процесу.

Попереду на родину чекає перше Різдво без Філліди, і Вайз не приховує, що святковий період буде непростим. «Це буде відчуватися за святковим столом, коли всі зберемося разом. Сподіваюся, ми зможемо поговорити про порожнє місце», — поділився він.

Актор також звернувся до людей, які знають когось, хто переживає втрату, з важливим нагадуванням, що не варто змушувати близьких удавати, що все добре, лише тому, що настали свята.

Емма Томпсон та Ґреґ Вайз / © Associated Press

«Якщо знаєте людину, яка переживає горе, запитайте, чи хоче вона провести Різдво з вами. І якщо вона прийде, не кажіть: „Та розвеселися вже, зараз же Різдво!“» — радить він.

А тим, хто сам переживає втрату, Ґреґ пропонує не відмовлятися від запрошень і дозволити собі бути серед людей. Не потрібно ховати сльози чи вдавати, що біль зник.

Попри всі випробування Ґреґ Вайз не вважає, що горе потрібно перемогти чи назавжди залишити в минулому. На його думку, важливо навчитися жити поруч із ним, але не дозволяти втратам забрати здатність відчувати радість. Актор переконаний, що саме чесна робота над собою зробила його вдячнішим, чуйнішим, більш люблячим і терплячим у власному житті та житті родини.

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