Сара Полсон і Голланд Тейлор / © Associated Press

Реклама

Різниця у віці 32 роки, окремі будинки та власні правила стосунків — Сара Полсон і Голланд Тейлор давно звикли до уваги публіки та чужі думки їх мало хвилюють. В інтерв’ю для подкасту The Run-Through with Vogue Сара відверто розповіла, чому вони з партнеркою не завжди живуть разом і як така модель стосунків допомагає зберігати близькість.

Акторка пояснила, що певний час вони з Голланд мешкали під одним дахом, однак згодом вирішили повернутися до незалежнішого формату. Почалося все з того, що на початку роману Сара придбала власний будинок. Коли вона якось запитала партнерку, чи не дивно, що вони живуть окремо, Голланд нагадала, що саме Сара свого часу зробила такий вибір, про це розповіло видання Hello!.

Реклама

Сара Полсон і Голланд Тейлор / © Associated Press

«Я ніколи раніше не мала власного житла та подумала, що це було б добре» — пригадала акторка.

Реклама

Полсон зізнається, що їй подобається така організація побуту. На її думку, для справжньої близькості зовсім не обов’язково постійно перебувати поруч. Навпаки, повага до особистого простору дозволяє кожній залишатися собою та не втрачати емоційного зв’язку.

«Є щось особливе у тому, щоб поважати особистий простір одна одної. Не потрібно нав’язувати спільне життя, щоб відчувати близькість і бути разом» — пояснила Сара.

Водночас акторка наголосила, що їхні стосунки не можна назвати дистанційними. Через робочі графіки вони іноді проводять час окремо, проте загалом бачаться набагато частіше, ніж може здатися на перший погляд. Є навіть домовленість не приїжджати одна до одної на знімальні майданчики, хоча спільні виходи на модні покази та світські заходи ніхто не скасовував.

Зміна стосунків у часи пандемії

Сара Полсон і Голланд Тейлор / © Associated Press

Цікаво, що окреме проживання не завжди було правилом для пари. У 2020 році Сара розповідала, що до пандемії вони переважно жили разом. Саме локдаун став приводом переглянути звичний формат, адже закохані вирішили, що трохи особистого простору піде їхнім стосункам на користь.

Реклама

Тоді Полсон пояснювала, що вони проводять більше часу разом, ніж нарізно, але кілька вечорів на тиждень можуть спілкуватися онлайн і займатися власними справами. Обидві акторки, за словами Сари, надзвичайно незалежні особистості.

Кохання поза традиційними рамками

Сара Полсон і Голланд Тейлор / © Associated Press

Сара та Голланд познайомилися ще у 2005 році на вечірці, проте тоді обидві були в інших стосунках. Їхні романтичні почуття спалахнули значно пізніше, після повторної зустрічі у 2015 році. Відтоді пара не приховує своїх почуттів, попри 32-річну різницю у віці та постійну увагу до їхнього особистого життя.

Сама Голланд Тейлор також неодноразово захищала їхній союз. Вона визнавала, що значна різниця у віці може бути викликом для будь-якої пари, проте називала Сару сміливою, щирою людиною, яка не боїться жити відповідно до власних переконань.

Історія Сари Полсон та Голланд Тейлор — ще одне нагадування, що у коханні не існує універсальної інструкції. Комусь потрібен спільний дім і щоденні ритуали, а комусь — трохи більше свободи та власний простір. Головне, щоб обраний формат влаштовував обох.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів