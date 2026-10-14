5 секретів зі знімального майданчика серіалу "Дівчата Ґілмор", які варто знати перед щорічним переглядом

«Дівчата Ґілмор» / © Getty Images

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На жаль, міста Старз-Голлоу, де відувалася дія серіалу, не існує насправді, проте чарівне маленьке містечко, зображене в серіалі «Дівчата Ґілмор», було настільки наповнене милими деталями, що легко уявити, ніби Лорелай і Рорі Ґілмор просто зараз сидять за кавою в ретро-кафе Luke’s Diner.

Видання Architectural Digest поспілкувалося з художницею-постановницею проєкту Лорен Краско, щоб дізнатися більше про закулісся цього культового маленького містечка, яке безпосередньо було одним із героїв серіалу.

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1. «Дівчата Ґілмор» знімали з обмеженим бюджетом — за кількома винятками

Під час зустрічі акторів на церемонії вручення премії «Еммі» Лорен Ґрем і Алексіс Бледел пожартували, що бюджет серіалу був невеликим порівняно з бюджетами популярніших сусідніх проєктів, які також знімали на студійному майданчику Warner Bros. у Бербанку, Каліфорнія.

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«Ми весь рік відкладали гроші, щоб зняти один сніговий епізод», — пожартувала тоді Бледел.

«Дівчата Ґілмор» / © Getty Images

«Це був найменший художній відділ, у якому мені коли-небудь доводилося працювати», — розповіла Краско і зазначила, що знімальний графік був надзвичайно напруженим: щодня знімали аж десять сторінок сценарію з блискавичними діалогами.

Проте, коли творчиня та виконавча продюсерка серіалу Емі Шерман-Палладіно справді наполягала на певних деталях, на них знаходили кошти.

Коли Краско подала запит на фінансування складних, багато оздоблених воріт Гарвардського університету для другого сезону, епізоду «The Road Trip to Harvard», продюсери зрозуміли, що ця деталь варта витрат.

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«Ми витратили десятки тисяч доларів на ці декорації», — додала вона.

2. Лорелай і Сьюкі, певною мірою, жили в одному будинку

Зовнішні кадри колоніального будинку Лорелай і Рорі, зокрема ґанок із меблями, знімали на території студії Warner Bros. І ця сама споруда слугувала кухнею всередині будинку шеф-кухарки Сьюкі (Мелісса Маккарті) та її чоловіка Джексона (Джексон Дуглас).

«У нас були полиці, які доводилося щоразу виймати з вікна й повертати на місце під час переходу між декораціями», — розповідала Краско.

«Дівчата Ґілмор» / © Getty Images

Але це ще не все: інтер’єр будинку Ґілмор був побудований окремо, у павільйоні на території студії Warner Bros. Там також був повноцінний ґанок.

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«Ми могли знімати сцену всередині будинку Лорелай, де вона прямує до вхідних дверей. А потім, навіть через два дні, знімали продовження сцени вже на вулиці, де Лорелай виходила з дому в тому самому одязі. Глядачі навіть не здогадувалися, що ці сцени знімали в різний час і в різних місцях», — пояснює Краско.

3. Насправді Рорі навчалася в університеті Південної Каліфорнії

Перед початком четвертого сезону Краско почала досліджувати Єльський університет, де Рорі мала провести свій перший рік навчання. Це було ще до появи Pinterest та Instagram.

«Ми попросили фотографа в Єлі зробити для нас знімки відповідно до категорій, які я йому надіслала, — розповідає вона. — Ми отримали детальні фотографії різних коледжів, їдалень, аудиторій і коридорів».

Створюючи інтер’єр затишної студентської кімнати Рорі в стилі шеббі-шик, Краско згадувала власну поїздку до кампусу в Нью-Гейвені, штат Коннектикут, коли вона ще навчалася в школі й провела там одну ніч.

«Дівчата Ґілмор» / © Getty Images

Навчання Рорі в університеті також дало акторам і знімальній групі можливість вибратися за межі студії Warner Bros.

«Це було практичне рішення, адже ми не могли просто побудувати велику актову залу чи аудиторію», — пояснює Краско.

Перший візит Рорі до університетського кампусу знімали на території коледжу Помона в місті Клермонт, Каліфорнія. Пізніші сцени, зокрема випускний Рорі в сьомому й останньому сезоні, знімали в Університеті Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі.

4. Для готелю «Стрекоза» довелося повністю змінити стиль

Готель «Індепенденс» — місце, де Лорелай працювала покоївкою протягом перших трьох сезонів, — мав офіційну атмосферу й темну палітру кольорів. У його вестибюлі переважали меблі з червоного дерева, зокрема й біля каміна.

Коли Лорелай і Сьюкі вирішили відкрити власний бізнес і разом керувати готелем «Стрекоза» (The Dragonfly Inn), інтер’єр довелося змінити.

«Емі хотіла зробити цей простір більш камерним, адже для Лорелай це був особистий проєкт», — розповідає Краско. Вона додає, що вестибюль став значно меншим, а кухню прикрасили химерними кольоровими візерунками й декором.

«Дівчата Ґілмор» / © Getty Images

Для натхнення Краско зверталася до літератури та альбомів із фотографіями інтер’єрів, зокрема до книжки Classic Country Inns, яку знайшла в букіністичній книгарні в Санта-Моніці.

Особливу увагу приділили їдальні. Краско обрала шпалери з квітковим орнаментом, натхненні інтер’єром одного з готелів у штаті Мен. Знімальна група доповнила приміщення спеціально створеними картинами, декоративними вітринами та колекцією антикварних ложок.

Художниця-постановниця також використала старі сімейні фотографії, щоб уникнути проблем із дозволами на використання зображень і авторськими правами.

5. Старз-Голлоу з’являлося не лише в «Дівчатах Ґілмор»

У вашого улюбленого затишного містечка багата голлівудська історія. Ті самі звивисті вулички й зелені пагорби можна побачити у фільмах від «Музиканта» (The Music Man) до «Загублених хлопців» (The Lost Boys). Знімальний майданчик Старз-Голлоу також перетворився на Роузвуд, штат Пенсильванія, у серіалі «Милі ошуканки» (Pretty Little Liars).

Якщо ви колись переглядатимете цей молодіжний трилер, придивіться уважніше: ви впізнаєте ту саму альтанку й церкву з «Дівчат Ґілмор», а також танцювальну студію міс Петті й закусочну Люка, яка в «Милих ошуканках» перетворилася на ресторан Apple Rose Grille.

Навіть у межах самого серіалу «Дівчата Ґілмор» Старз-Голлоу з роками змінювалося.

«Ми перетворили міську площу на більш офіційний простір для громадських зібрань у стилі Нової Англії», — розповіла Краско.

Спираючись на власний досвід дорослішання в Бостоні, вона додала різноманітні пам’ятники, колони та бронзові меморіальні таблички, щоб містечко мало історичний вигляд й географічно правдоподібніший.

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