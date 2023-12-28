Завершує кар'єру: в український прокат вийшла 50-та стрічка Вуді Аллена "Щасливий випадок"

За порівняно недовгий час існування кінематограф встиг наповнити світ безліччю творів. Багато з них забуваються і лише деякі стають культовими та безсмертною класикою. Саме за такими фільмами стоять видатні творці, одним із яких, безсумнівно, є 88-річний американський кінорежисер і актор Вуді Аллен.

За своє життя він зняв 50 стрічок і виділився неповторним стилем, за яким впізнають його картини та за який його й люблять прихильники. Сьогодні, 28 грудня, вийшов в український прокат його новий і, як сповістив режисер, останній фільм. Чи стане "Щасливий випадок" вдалим завершенням кар’єри?

Вуді Аллен / Фото: Associated Press

Основні ознаки стилю автора

У роботах Вуді можна виділити кілька елементів, які створюють унікальний почерк митця:

Головним героєм часто є альтер его самого Аллена. Це скромний, тихий, несоціалізований, розумний юнак, який постійно потрапляє у незручні ситуації. В житті ж Вуді товариський і веселий. Спершу він сам грав ці ролі, а потім передав свої обов’язки іншим акторам.

Місто також є частим героєм фільмів – романтичний Париж, чарівний Рим, похмурий Лондон, пристрасна Барселона і, звичайно ж, рідний дощовий та різноманітний Нью-Йорк. У стрічках автор яскраво передає характер міст і показує їхню взаємодію з персонажами.

Інтелектуальний гумор, як у діалогах, так і в ситуаціях. Попри будь-який жанр, у стрічках Аллена завжди знайдеться місце для вишуканого гумору, що створює атмосферу легкості, яку так вподобали фанати автора.

Велика кількість діалогів, монологів, закадрового тексту є ще однією особливістю стиля режисера. Предметом обговорення може бути будь-що, від побуту до високої філософії.

Звичними є посилання на інші великі твори мистецтва – книжки, картини, фільми, п’єси тощо. Шекспір, Інгмар Бергман, Федеріко Фелліні, джазові виконавці – саме на честь саксофоніста Вуді Германа Аллен і взяв свій псевдонім, адже справжнє його ім’я – Аллен Стюарт Конігсберг.

Вуді Аллен / Фото: Associated Press

Сьогодні режисер вважається одним з найуніверсальніших кінематографістів США, адже він завжди контролює весь процес створення фільму. Варто зауважити, що професійної освіти у нього немає. Він вступив до Нью-Йоркського університету, де вивчав кінематограф і комунікації, проте провалив іспит зі спеціалізації, а потім взагалі був відрахований. Проте Аллен довів, що митцем можна стати й без диплома. Можливо, це й дало йому можливість розвинути свій авторський стиль, а не підлаштовуватися під межі навчальних стандартів.

Вуді Аллен / Фото: Associated Press

Творчий спадок

Всього режисер зняв 50 стрічок, включно зі "Щасливим випадком". Серед них є як популярні та відзначені нагородами, так і провальні. Першою проривною роботою Аллена стала "Енні Голл" (1977) – романтична комедія, яка змінила підхід до жанру і отримала чотири "Оскари". "Мангеттен" (1979) теж мав касовий успіх і нагороди й номінації на престижні премії.

Наступним великим успіхом став драматичний трилер "Матч-поінт" (2005), який сам режисер нагородив званням найкращого свого фільму. Картина принесла хорошу касу та номінації на "Оскар" і "Золотий глобус". Після цього почалася біла смуга. Бокс-офіси фільмів часто перевищували бюджет, їх тепло приймали критики та глядачі. Найкращою стрічкою цього періоду є "Опівночі в Парижі" (2011). За касовими зборами це найуспішніша робота Аллена. Вона зібрала 148 млн доларів при бюджеті у 17 млн. Щедрими були й кіноакадеміки: Гільдія сценаристів США, "Золотий глобус", "Оскар" нагородили фільму у категорії "Найкращий оригінальний сценарій".

Вуді Аллен / Фото: Associated Press

В період перших двадцяти років 2000 століття можна також виділити й інші стрічки режисера: "Вікі Крістіна Барселона" (2008), "Римські пригоди" (2012), "Жасмин" (2013), "Магія місячного сяйва" (2014), "Ірраціональна людина" (2015), "Світське життя" (2016).

Сьогодні його стилем захоплюються глядачі і надихаються інші кінематографісти. Роботи автора завжди можна впізнати, навіть не знаючи назви, які підтверджує його статус як одного з унікальних режисерів всіх часів.

Вуді Аллен / Фото: Associated Press

Прощальний уклін Вуді Аллена

Раніше вже ходили чутки, що режисер завершує свою кар’єру, проте він спростував їх. Але вже в інтерв'ю, присвячених "Щасливому випадку", Аллен сповістив про завершення режисерської кар’єри цим ювілейним фільмом. Митець заявив, що кінотеатральний прокат занепав, а робити фільми, які зразу виходять на стрімінгах, не дуже захопливо. Тому Вуді планує більше заглибитися у письменницьку діяльність і приділити більше часу для створення сценаріїв.

Вуді Аллен / Фото: Associated Press

Про початок роботи над "Щасливим випадком" стало відомо у липні 2022. Це франкомовний романтичний трилер, знятий у Парижі. Аллена не збентежив той факт, що він не знає французької. Адже, як сказав режисер, хорошу акторську гру видно незалежно від мови.

У вересні стрічка була представлена на 80-му Венеціанському міжнародному кінофестивалі. Її показали поза конкурсом. Критики і глядачі високо оцінили роботу Аллена. На Rotten Tomatoes "Щасливий випадок" вже має 81% свіжості від критиків.

Вуді Аллен / Фото: Associated Press

Картина розповідає про парижанку Фанні. Вона заміжня і, здавалося б, має все для щастя. Проте зустріч із колишнім шкільним товаришем зриває всі маски, коли він зізнається, що завжди мав почуття до неї. Почавшись спершу як дружба, їхнє спілкування переростає у бурхливий роман. Чоловік Фанні починає підозрювати найгірше, але у нього є кілька "скелетів у шафі", щоб розібратися з непроханими коханцями. До чого призведе ця історія, сповнена пристрасті та зради, можна дізнатися від сьогодні.

Паркер Повзі, Вуді Аллен та Емма Стоун / Фото: Associated Press

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