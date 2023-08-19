Згадуємо, як Коко Шанель досягла успіху в світі моди

Французька модельєрка Габріель Шанель здійснила істотний вплив на європейську моду XX століття і стала засновницею французького Модного будинку Chanel. Не без допомоги своїх численних кавалерів, зрозуміло.

Габріель Бонер Шанель з'явилася на світ 19 серпня 1883 року. Її мати померла під час пологів, а дівчинку назвали на честь акушерки, яка допомогла їй народитися. Тоді ще ніхто не знав, що в майбутньому саме ця дівчинка привнесе в жіночу моду приталений жакет і маленьку чорну сукню.

Юні роки Габріель Шанель були досить складними. Коли їй було 12, дівчинку і чотирьох її братів і сестер покинув батько. Діти залишилися під опікою родичів і змушені були жити в притулку. Юна Габріель ненавиділа форму, в яку там одягали всіх дівчат, і мріяла, що колись буде одягати жінок в гарний одяг.

Кококо Шанель / Фото: Getty Images

Працювати Габріель почала у 18 років, вона влаштувалася продавцем в магазин одягу нижньої білизни. Вечорами юна леді виступала в кабаре. Вона виконувала пісні під назвою "Ko Ko Ri Ko" і "Qui qu'a vu Coco", завдяки їм дівчина і отримала прізвисько Коко. Саме в цьому клубі Шанель познайомилася з багатим офіцером Етьєном Бальсаном. Завдяки йому Шанель залишила дешеве кабаре, в якому працювала співачкою. Він познайомив Коко з Артуром Кейпелом, який своїми грошима відкрив молодій модельєрці дорогу в світ великої моди. Артур мав славу бабія і зовсім не збирався одружуватися з Коко. Але його гроші допомагали їй у бізнесі.

Коко Шанель / Фото: Getty Images

У Шанель було цікаве хобі — створювати дамські капелюшки. Завдяки Артуру Кейпелу 1910 року Шанель відкрила магазин капелюхів у Парижі. 1919 року чоловік розбився в автокатастрофі, а Шанель опинилася в глибокій депресії через це. Саме Артура вона згодом називала своєю найбільшою любов'ю.

Коко Шанель / Фото: Getty Images

Перший магазин Коко був на бульварі Малешерб, 160, на першому поверсі паризької квартири текстильного бізнесмена, Етьєна Бальсана, коханкою якого згодом стала Шанель. Квартира Бальсана була також салоном для французької мисливської та спортивної еліти, тому Шанель мала можливість спілкуватися з їхніми пасіями, які стежили за модою, їхній зовнішній вигляд відображав стан їхніх кавалерів.

Дуже скоро не тільки капелюхи, а й одяг від Шанель був відомий модницям у всій Франції. 1921 року, щоб доповнити свій знаменитий твідовий костюм, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми для будинку Chanel. Він розробив аромат Chanel No.5. Спочатку ці парфуми були подарунком клієнтам Chanel. Їхня популярність спонукала Коко запропонувати їх для роздрібного продажу 1922 року.

Chanel No. 5 / Фото: Associated Press

Знаменита шкіряна сумка Chanel була представлена публіці в лютому 1955 року. Коко говорила, що весь час губила свої ридикюлі, тому створила таку сумку, яку можна було носити на плечі.

Коко Шанель здійснила революцію в моді — як у високій, так і в повсякденній, замінивши структуровані силуети, засновані на корсеті й ліфі, одягом, який був функціональним та жіночним.

Chanel / Фото: Associated Press

Цікавий факт: Коко Шанель відмовилася одягати королівських осіб, оскільки не бажала займатися дизайном безкоштовно. Некролог WWD цитує її так: "Ці принцеси і герцогині... вони ніколи не платять за рахунками. Чому я повинна віддавати їм щось задарма? Ніхто ніколи нічого мені не дарував". Хоча це, звісно, лише частково було правдою.

Коко Шанель / Фото: Associated Press

До самої смерті Коко Шанель займалася дизайном. Вона померла 10 січня 1971 року у віці 87 років від серцевого нападу в готелі "Ріц" в Парижі, де жила довгий час. Вона пережила всіх своїх коханців і багатих покровителів, які так чи інак допомагали їй фінансово втілювати в життя всі її творчі ідеї. Дітей у Коко не було, на її безплідді позначилася дуже бурхлива молодість і численні аборти. Похована Коко Шанель на кладовищі Буа-де-Во в Лозанні.

Коко Шанель / Фото: Associated Press

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