61-річна акторка Маріса Томей розкрила свій секрет молодого вигляду

Маріса Томей / © Associated Press

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Маріса Томей вже давно привертає увагу своїм свіжим виглядом. Акторка, яка отримала «Оскар» за роль у фільмі «Мій кузен Вінні» 1992 року, і сьогодні активно працює у кіно та продовжує з’являтися на червоних доріжках. Секрет свого самопочуття та зовнішності вона описує без складних схем і виснажливих тренувань, про це розповіло видання Hello!.

За словами Томей, одна з найважливіших речей у її житті — повноцінний сон. Вона також надає перевагу так званому функціональному руху — активності, яка природно залучає тіло до роботи. Замість того щоб обов’язково проводити час у спортзалі, акторка любить ходити пішки на природі.

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Маріса Томей / © Associated Press

Функціональні вправи ґрунтуються на рухах, які ми виконуємо у повсякденному житті: присіданнях, випадах, штовханні та тягненні. Вони одночасно залучають кілька груп м’язів і допомагають розвивати силу та стабільність тіла.

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Втім, Томей переконана, що справа не лише у фізичній активності. Акторка неодноразово говорила про важливість сповільнення, простоти та відмови від перфекціонізму. Навіть коли вона створювала власну лінію добавок, то хотіла уникнути ідеї постійного «виправлення» себе.

Маріса Томей / © Associated Press

Ще у підлітковому віці Томей зацікавилася медитацією та практиками заземлення. Сьогодні вона час від часу займається йогою, гімнастикою, ходить у походи, а також практикує рухову медитацію, зокрема через танець. За її словами, це допомагає краще відчувати власне тіло та підтримувати не лише фізичне, а й емоційне та ментальне здоров’я.

Окреме місце у філософії акторки займають спілкування, сміх і близькість із людьми. Томей зазначає, що спільні моменти та відчуття взаємного зв’язку допомагають знижувати рівень стресу, отже, турбота про себе для неї виходить далеко за межі косметичних процедур.

Маріса Томей / © Associated Press

Підхід Маріси Томей до краси звучить напрочуд сучасно: достатньо спати, із задоволенням рухатися, бувати на природі, знаходити час для внутрішнього балансу та не перетворювати турботу про себе на нескінченну гонитву за досконалістю. Можливо, саме ця відмова від постійного прагнення мати ідеальний вигляд і є її найцікавішим секретом.

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