62-річна Моніка Беллуччі розкрила секрет своєї фігури: їсть пасту і майже не займається спортом

Моніка Беллуччі / © Associated Press

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30 вересня Моніці Беллуччі виповнилося 62 роки. Італійська акторка, як і раніше, захоплює шанувальників своєю фігурою, хоча її підхід до харчування та фізичних навантажень зовсім не схожий на суворі режими, яких дотримуються багато знаменитостей.

Беллуччі не рахує калорії й не відмовляється від улюблених страв, пише The Daily Mail. У її раціоні є паста та десерти, а іноді акторка дозволяє собі келих вина. Основу харчування при цьому становить середземноморська дієта — овочі, фрукти, риба, м’ясо, горіхи та оливкова олія.

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Моніка Беллуччі / © Associated Press

Акторка також дотримується режиму з п’яти прийомів їжі на день: сніданку, обіду, вечері та двох невеликих перекусів. При цьому вона приділяє особливу увагу розміру порцій і намагається не переїдати.

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Беллуччі не надто захоплюється спортом. Замість інтенсивних тренувань у спортзалі вона віддає перевагу плаванню — приблизно по 45 хвилин кілька разів на тиждень. Час від часу акторка також займається пілатесом, що допомагає їй підтримувати рухливість.

При цьому Моніка не вважає за необхідне постійно обмежувати себе. Раніше вона зізнавалася, що любить пасту та тістечка і іноді п’є вино, а також радила отримувати задоволення від життя і не перетворювати турботу про зовнішність на нав’язливу ідею.

Моніка Беллуччі / © Associated Press

Для певних ролей Беллуччі все ж доводиться змінювати звичний спосіб життя — дотримуватися більш суворого раціону та тренуватися. Однак у повсякденному житті 62-річна акторка віддає перевагу помірності й не прагне стати надмірно худою.

«Я завжди була пишною жінкою, ніколи не була худенькою — така вже моя природа», — казала Беллуччі.

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Нагадаємо, раніше Гіларія Болдуін розкрила секрет стрункої фігури після народження сімох дітей.

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