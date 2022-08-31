До роковин смерті "королеви сердець": 7 коханців принцеси Діани

Наше уявлення про особисте життя принцеси Діани найчастіше обмежується двома чоловіками – принцом Чарльзом і сином єгипетського мільярдера і продюсером Доді Аль-Файєдом, за якого вона збиралася вийти заміж після розлучення і разом з яким загинула в Парижі, в тунелі перед мостом Альма. Але, як справедливо вважала поетеса Юлія Друніна, "від першого кохання до останнього у кожного – ціле життя". Діана – не виняток, вона кохала й інших чоловіків, але чи кохали вони її?

Баррі Маннакі. "Жилетка"

Баррі Маннаки і принцеса Діана / Фото: Getty Images

Баррі Маннакі був охоронцем Діани і першим чоловіком, на якого принцеса звернула увагу після того, як вони з принцом Чарльзом вирішили, що їхня сім'я не склалася. Це сталося в 1985 році, і саме цим часом датується початок роману, який тривав трохи більше ніж рік. Принцеса Уельська шукала в Баррі не стільки коханця, скільки "жилетку" для сліз і скарг, а також батька і захисника – останнім він, власне, і був. Діана сама зізнавалася, що поруч з Маннакі почувалася маленькою дівчинкою, їй потрібно було, щоб охоронець нею постійно опікувався, жалів і хвалив. "Я була готова залишити все, зокрема дітей, – говорила Діана, і жити з ним, бути простою жінкою, а не Її Високістю".

Після того як начальник охорони принца Чарльза заскочив Діану і Баррі в становищі, яке він назвав "компрометувальним", охоронця перевели на охорону британського дипломатичного корпусу, але пропрацював він там недовго. Через рік Маннакі загинув в автомобільній катастрофі: в мотоцикл, на якому він їхав зі своїм другом, врізалася вантажівка – її водія засліпили фари якогось третього автомобіля, який так і не знайшли. Принцеса до кінця свого життя намагалася дізнатися про цю аварію якомога більше – вона була впевнена, що її підлаштувала служба безпеки її чоловіка.

Джеймс Г'юїтт. "Батько" Гаррі

Джеймс Хьюітт / Фото: Getty Images

З офіцером британської армії і за сумісництвом гравцем в поло та інструктором з верхової їзди, Джеймсом Г'юїттом, Діана познайомилася ще до весілля з принцом Чарльзом. Це сталося на матчі поло в Тіверті, але в той час майбутня принцеса особливої уваги на Г'юїтта не звернула, і він, за його власними словами, почав спостерігати за нею з боку. Час від часу зустрічалися молоді люди на вечірках і спортивних змаганнях, і після того, як Діана розлучилася з Маннакі, настала черга Г'юїтта. Їхні стосунки почалися з прохання Діани підтягнути її навички верхової їзди і з різними за тривалістю перервами – тривали кілька років.

Саме Г'юїтта називають батьком молодшого сина Діани, принца Гаррі, але доказів, які підтвердили б ці чутки, так і не знайшлося. Джеймс написав про стосунки з Діаною дві книги – "Закохана принцеса" і "Кохання і війна". Він також збирався продати листи, які писала йому Діана на початку 90-х років, запросивши за них десять мільйонів фунтів, але вони були вкрадені, і де зараз – невідомо.

Джеймс Гілбі. Squidgy

Джеймс Гилби / Фото: Getty Images

Роман Діани з торговцем автомобілями Джеймсом Гілбі почався за два роки до того, як вона вийшла заміж за Чарльза. Коли в родині стався розлад, принцеса згадала про давнього залицяльника. Можливо, їм вдалося б зберегти свій зв'язок у таємниці від оточення, якби не скандал, пов'язаний з телефонною розмовою Діани і Джеймса, який вони вели в 1989 році, коли принцеса гостювала на Різдво в маєтку Сандрингем. Вони не знали, що телефон прослуховується, тож були відверті один з одним. Діана, не соромлячись у виразах, плакалася співрозмовнику на поведінку Чарльза і своє незатишне положення в королівській родині, а Джеймс співчував їй, освідчувався в коханні і називав її "дорогою" та "squidgy", що в перекладі означає "вразлива", через що історію – за аналогією з Вотергейтом – охрестили Squidgygate. Через рік після смерті принцеси Уельської газета The Sun зробила розшифрування цієї розмови надбанням громадськості, ба більше, кожен, хто цікавиться чужий особистим життям, заплативши всього 36 центів, міг, зателефонувавши за опублікованим у виданні телефоном, вислухати одкровення принцеси від початку і до кінця.

Біографи Діани впевнені: Гілбі був чи не єдиним чоловіком в житті принцеси, який щиро її кохав. Джеймс довго не одружувався – мабуть, не міг забути принцесу Уельську. Тільки через шістнадцять років після її смерті він нарешті змінив свій статус з самотнього на сімейний, оформивши стосунки з розведеною жінкою – матір'ю п'ятьох дітей.

Олівер Гоар. В трусах і з сигаретою

Олівер Хоар / Фото: Getty Images

Мільйонер, арт-дилер і, нарешті, просто красень Олівер Хоар був другом принца Чарльза, який, на свою голову – і познайомив його зі своєю дружиною. Почуття Діани до Олівера довгий час залишалися нерозділеними: по-перше, Гоар був одружений, по-друге, він не хотів сваритися з Чарльзом, тому відповів на її почуття тільки після того, як подружжя офіційно роз'їхалося. Про те, що Гоар дійсно перебував у близьких стосунках з Діаною, свідчить курйозний факт пожежної тривоги, яку він влаштував в її покоях. Сигналізація спрацювала, коли Олівер вирішив покурити, пожежники знайшли його в спальні принцеси схованим за пальмою в діжці – в трусах і з цигаркою.

Можливо, їхні стосунки тривали б довго і призвели б до серйозного результату, але все зіпсували ревнощі Діани. Вона телефонувала своєму коханцеві вдень і вночі, підставляючи його перед дружиною, яку, до речі, теж звали Діаною. Не витримавши натиску Леді Ді, Гоар пішов від неї.

Джон Кеннеді-молодший. У ролі першої леді США

Джон Кеннеді-молодший / Фото: Getty Images

З Джоном Кеннеді-молодшим, сином президента США Джона Кеннеді, Діану пов'язували нетривалі – вони зустрічалися всього кілька разів – але дуже яскраві стосунки. Про них розповіла у своїй книзі "Діана: останнє слово" подруга принцеси, Симона Сіммонс. Діана зізналася їй, що їхні таємні побачення відбувалися в одному з нью-йоркських готелів, в якому колись його батько, Джон Кеннеді, проводив час з Мерилін Монро. За словами Сіммонс, Діана дуже високо оцінила чоловічі якості Кеннеді-молодшого – на десять балів з десяти можливих, і зізналася, що в його обіймах вона почувалася першою леді США.

Через рік після бліц-роману з принцесою Уельською Кеннеді-молодший одружився, а ще через три роки загинув в авіакатастрофі разом з дружиною та її сестрою. Легкомоторний літак, яким він керував, зазнав катастрофи, упавши в Атлантичний океан. Принцесу Діану Джон Кеннеді-молодший пережив всього на два роки.

Вілл Карлінг. "Діана – мій друг!"

Уілл Карлінг / Фото: Getty Images

Колишній капітан збірної Англії з регбі Вілл Карлінг потрапив у поле зору Діани, коли почав давати уроки цієї гри її синам – Вільяму та Гаррі. Першою зробила крок назустріч принцеса, запросила Карлінга в гості в покої Кенсінгтонського палацу – нібито на чашку кави, і відтоді Вілл став частим гостем. Невідомо, скільки б тривав цей таємний роман, якщо б про їхні стосунки не дізналися журналісти. Карлінг опинився в центрі уваги преси, що він, як людина непублічна, дуже важко переживав.

А після того, як в одному з інтерв'ю Діана заявила, що Вілл повинен кинути дружину, оскільки в шлюбі він нещасний, від Карлінга пішла дружина. Намагаючись її повернути, колишній спортсмен наполегливо заперечував свій зв'язок з принцесою, заявляючи: "Діана – мій друг!" На жаль, йому ніхто не повірив. З дружиною Віллу довелося розлучитися. Згодом він знову одружився – його нова дружина дуже схожа на покійну принцесу.

Хаснат Хан. Єдине справжнє кохання

Хаснат Хан / Фото: Getty Images

З кардіохірургом пакистанського походження Хаснатом Ханом Діана познайомилася завдяки своїй благодійній діяльності – вони зустрілися в госпіталі Royal Brompton, де він працював, а вона приїхала, щоб відвідати там хворих. Це було кохання з першого погляду, і короткий, але бурхливий роман спалахнув миттєво. Про стосунки Хасната і Діани розповів дворецький принцеси Уельської Пол Баррел: за його словами, Хана привозили в Кенсінгтонський палац у багажнику автомобіля Діани, а вона зустрічала його у шубі, одягнутій на голе тіло – як колись Мерилін Монро чекала Джона Кеннеді. На столику біля ліжка Діани завжди стояла фотографія Хасната, вона познайомила його з синами і почала вивчати Коран, щоб перейти в мусульманство.

Хана вважають єдиним справжнім коханням принцеси – вона хотіла вийти за нього заміж, і навіть таємно від самого коханця познайомилася з його батьками в Пакистані, поспілкувавшись з ними, зрозуміла: благословення на шлюб з розлученою жінкою з двома дітьми вони не дадуть. Хаснат і Діана розсталися. Хан одружився через шість років після загибелі Діани – його обраницею стала співвітчизниця, про яку журналістам вдалося дізнатися, що вона теж лікар, а їхнє весілля організували батьки нареченого, які давно дружать з батьками нареченої.

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