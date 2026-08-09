7 знаменитостей, які нижчі за 152см: маленькі яскраві зірки

Крістін Ченовет / © Associated Press

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На екрані зріст — річ напрочуд умовна. Камера, взуття, ракурс, костюми та те, поруч із ким стоїть знаменитість, можуть візуально додати чи забрати кілька сантиметрів. Тож інколи буває несподівано дізнатися, що зірка, яка здається нам високою та статною, насправді ледве долає позначку 150 см.

Одначе є знаменитості, які й самі охоче жартують зі свого зросту. Для когось це привід пожартувати про дитячий одяг, для когось — про штани, які неможливо нормально підібрати, а для когось — просто ще одна риса, яка робить їх упізнаваними. Видання People розповіло про знаменитостей, чий зріст — менш як 150 см.

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Денні ДеВіто — 147 см

Денні ДеВіто / © Associated Press

Денні ДеВіто — чудовий доказ того, що голлівудський масштаб не має нічого спільного зі зростом. Відовий актор має зріст близько 147 см. Втім, шлях до прийняття власної мініатюрності для нього був не завжди простим.

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В інтерв’ю CBS Sunday Morning у 2017 році ДеВіто згадував, що в юності його зріст був приводом для невпевненості. На танцях, за його словами, доводилося знаходити власні способи привернути увагу, наприклад, брати людей не зростом, а рухами та почуттям гумору.

Згодом він зрозумів важливішу річ, якщо природа не дала тобі додаткових сантиметрів, це ще не означає, що ти не можеш компенсувати їх характером.

Крістін Ченовет — 150 см

Крістін Ченовет / © Associated Press

Володарка премії Tony Крістін Ченовет має зріст близько 150 см. І, здається, вона давно навчилася перетворювати це на свою суперсилу. Акторка жартує, що здебільшого відома через брак зросту. За її словами, у маленького зросту є свої переваги, адже у натовпі можна буквально непомітно «прослизнути» куди завгодно. Щоправда, є й зворотний бік, той самий натовп легко може не помітити тебе та випадково «наступити».

Ченовет також жартувала, що її зріст має цілком конкретні фінансові переваги, бо одяг іноді доводиться купувати у дитячому відділі, зате він дешевший. А ще, за її словами, є романтичний бонус, вона ніколи не буде вищою за свого партнера.

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Джада Пінкетт Сміт — 150 см

Джада Пінкетт Сміт / © Associated Press

Поруч із Віллом Смітом, чий зріст становить близько 188 см, Джада має особливо мініатюрний вигляд. Її зріст — приблизно 150 см, але сама акторка воліє говорити не про те, наскільки вона маленька, а про те, наскільки великою може бути її енергія.

В інтерв’ю WIRED вона з гумором пояснювала, що на підборах може додати кілька сантиметрів і досягти приблизно 157 см. Але без них вона справжня «коротунка».

Одначе одразу додавала головне, що ходить із високо піднятою головою. Це, мабуть, і є найкраща формула ставлення до власного зросту, адже фізично можна бути невисокою, але зовсім не обов’язково почуватися маленькою.

Мелісса Ройч — 150 см

Мелісса Ройч / © Associated Press

Для Мелісси, відомої насамперед за роллю Бернадетт у «Теорія великого вибуху» зріст теж не раз ставав джерелом жартів. Акторка має близько 150 см і зізнавалася, що до 152 см так і не «дісталася».

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Під час появи в шоу The Talk у 2023 році Ройч пожартувала, що організатори спеціально поклали їй додаткові подушки на крісло, щоб ноги діставали до підлоги.

Але найбільш кумедною для неї стала інша ситуація, коли її власні діти почали усвідомлювати, що мама зовсім не така висока, як їм здавалося у ранньому віці. За словами Мелісси, вони поступово «складали пазл» і виявилося, що мамин статус найвищої людини в сім’ї опинився під загрозою.

Ніколь «Снукі» Поліцці — 145–147 см

Ніколь «Снукі» Поліцці / © Associated Press

Зірка реаліті-шоу «Пляж» («Jersey Shore „) — ще одна знаменитість, чий зріст помітно менший за її харизму. Її зріст приблизно 145 см. Щоправда, сама Поліцці жартувала, що навіть не до кінця впевнена у точній цифрі, іноді називає 145 см, а іноді припускає, що може бути ближче до 147 см.

У 2024 році вона розповіла Interview Magazine, що її невисокий зріст, навіть допомагає шанувальникам упізнавати її на вулиці. За її словами, коли вона заходить, наприклад, до у магазин, люди швидко розуміють, що це Снукі, алже саме зріст стає однією з перших підказок.

Адрієнн Бейлон-Гаутон — 150 см

Адрієнн Бейлон-Гаутон / © Associated Press

Адрієнн має зріст близько 150 см. Проте якщо є сфера, де маленький зріст точно не заважає, то це мода. У лютому 2026 року співачка та акторка показала у соцмережах підготовку до Grammy Awards та примірку образу зі стилістом. Вона зізналася, що обожнює моду, а поєднання її зросту та пишних форм робить створення образів ще цікавішим.

І це хороший приклад того, як знаменитості поступово відходять від ідеї, що одяг має «виправляти» тіло. Стиль — це не про те, щоб здаватися вищою чи нижчою, про те, щоб знайти речі, у яких комфортно бути собою.

Джекі Вівер — 150 см

Джекі Вівер / © Associated Press

Австралійська акторка Джекі Вівер, двічі номінована на «Оскар», має приблизно 150 см зросту. І саме її маленький зріст подарував одну з наймиліших історій у цій добірці.

В інтерв’ю The Guardian у 2025 році Вівер розповіла про маленький стілець, який отримала на другий день народження. Він досі зберігається у її вітальні і, що найцікавіше, акторка й зараз може на ньому сидіти.

Понад 75 років потому дитячий стілець залишається для неї цілком функціональним предметом меблів. Можна сказати, що цей стілець пережив не одне покоління та досі ідеально підходить своїй власниці.

У світі знаменитостей, де роками існували суворі уявлення про «правильну» зовнішність, такі історії звучать особливо легко. Хтось перетворює зріст на жарт, хтось — на особливість стилю, а хтось просто перестає звертати на нього увагу. І, можливо, саме це найкращий висновок, адже сантиметри можуть визначити, наскільки високо ви дістаєте до верхньої полиці, але точно не визначають, наскільки далеко ви можете злетіти до зірок.

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