Аб'юз, конкурси краси та вісім дітей: чому світ заговорив про балерину-фермерку і що з нею не так

Ханна Нілман — королева краси, багатодітна мати, дружина сина мільярдера та побожна мормонка. Вона розділила світ на два табори – хтось її підтримує та захоплюється, а інші шкодують та критикують ідеал, який вона створила.

Бути матір'ю - не просто, адже дитина будь-якого віку потребує уваги та часу. Однак якщо жінка, яка ще й працює, не завжди все встигає, маючи одну дитину, то як щодо восьми? Картинку "ідеальної матері" або як її ще називають "традиційної матері" (Tradwife), яка має вісім дітей, веде соцмережі, успішний бізнес, має ідеальний вигляд і все встигає, створила американка на ім'я Ханна Нілман. Однак після виходу інтерв'ю з цією жінкою в The Sunday Times світ став дибки, адже за ідеальною сімейною ідилією читачі помітили багато дивного.

Хто така Ханна Нілман

Жінці 34 роки, вона народилася в Юті в сім'ї мормонів, де було 9 дітей і серед них вона була 8 дитиною. Її батьки були власниками та управителями квіткового магазину - батько займався продажами, а мати бухгалтерією. Після школи, у 17 років, вона поїхала до Нью-Йорка, де її прийняли до Джульярдської школи - одного з найбільших американських вищих навчальних закладів у галузі мистецтва та музики. Навчання в цій установі Ханна оплачувала беручи участь у конкурсах краси. Будучи на останньому курсі вона зустріла свого майбутнього чоловіка - Деніела Нілмана.

Нині Ханна народила вже вісьмох дітей. Разом з Деніелом вони вони є власниками величезної ферми в штаті Юта, розташованої в неймовірно красивій місцевості, де їхня худоба може гуляти ледь не вільно преріями. Бізнес пара назвала Ballerina Farm, і він став успішним.

Але, за словами жінки, вона не хотіла спочатку такого життя, адже мріяла стати балериною. Зустрівши майбутнього чоловіка вона подумала, що вони зустрічатимуться хоча б рік до весілля, але він був проти таких стосунків: "Тоді я думала, що ми повинні зустрічатися рік [до весілля], щоб я могла закінчити школу і таке інше, - згадує Ханна. Але Деніел хотів інакше: "Це не спрацює, нам треба одружитися зараз". Через місяць вони заручилися. Через два місяці вони одружилися та переїхали до квартири, яку Деніел винаймав у Верхньому Вест-Сайді. І через три місяці вона завагітніла та стала першою вагітною студенткою Джульярда.

Про бізнес детальніше

Ханна і Деніел створили ідеальну картинку та образ традиційної родини - він займається господарством, одягнений у джинси, картату сорочку та ковбойський капелюх, а ось вона - готує смачні обіди та займається дітьми. Також за словами пари, вони всього досягли самі. Будучи молодою сім'єю, вони деякий час жили в Сан-Паулу, де Деніел працював, і там нібито відкрили для себе любов до сільського господарства. Також за словами Ханни, вони повернулися до Юти і почали шукати невелику ферму для купівлі, потім завели своїх перших свиней і так почали бізнес.

Однак, це не зовсім так. Романтична частина історії може і правдива, проте пара не була настільки бідною на той час та й ферма їхня не маленька. Деніел є сином Девіда Нілмана - бразильсько-американського бізнесмена та підприємця, який заснував п'ять комерційних авіакомпаній.

Ферму Ханна та Деніел придбали 2018 роуц і її площа становить 133 гектари. Також згідно з Vox, ранчо було виставлено на продаж за 2,75 мільйона доларів до того, як вони його купили. Не дуже зрозуміло, як пара, яка тільки но збиралася запускати бізнес із виробництва та продажу м'яса, планувала покривати витрати на утримання такої великої ферми, що вкотре підтверджує, що навряд чи вони живуть лише на прибуток від свого малого бізнесу.

У своїх відео Ханна часто показує, як доїть корів, збирає врожай і в кадрі ніколи немає нікого, окрім неї, її чоловіка та їхніх дітей, тому складається враження, що окрім них двох на фермі більше нікого немає, проте журналістка The Times побачила там безліч працівників, які виконують різні завдання. Як виявилося, у них три штатні співробітники на фермі, тридцять на складі, більше десяти в офісі та креативний директор, який керує візуальними ефектами вебсайту.

Паралельно з фермою вони запустили й соцмережі, які зробили їх американськими зірками. У них понад 9 мільйонів підписників у Instagram і стільки ж у TikTok.

Справжній сімейний побут

У соцмережах Ханна та її чоловік показують ідеальну картинку, сімейну ідилію. Кухня пари зосереджена навколо чавунної печі Aga, яка продається за ціною щонайменше 20 000 доларів, якщо не більше. На цій плиті вона готує щодня і показує, як сама випікає хліб, робить вершкове масло, сири, равіолі чи макарони. Все це на відео здається просто - вона створює свої кулінарні шедеври на маленькому столику біля вікна, часто на ній висить хтось із немовлят та солодко спить.

Однак нянь у пари немає і багато речей Ханна, за її словами, справді робить сама, хоча вони мають прибиральницю. Іноді діти пустують і самі підходять до гарячої плити, дістають їжу та інші продукти, якось багатодітна мати також показувала, як вони готують пиріг.

Телевізора, телефонів та інших гаджетів у дітей теж немає, хоча самі вони, самі того не підозрюючи, є героями сімейного реалітішоу, яке дивляться мільйони людей у всьому світі.

Усі покупки Ханна робить сама і нібито самостійно готує їжу на всю сім'ю із десяти осіб щодня по кілька разів. Готові продукти вони не купують.

Пологи та стосунки

За словами Ханни, вони з чоловіком багато від чого відмовились заради такого життя - вона від балету, а він від кар'єрних амбіцій. Але від цієї історії створюється інше враження: Деніел хотів жити у величних західних диких місцях, тому вони так і зробили; він хотів займатися фермерством, тому вони роблять це; йому подобаються побачення раз на тиждень, тому вони йдуть на них (у них є нянька на ці вечори); він не хотів, щоб у домі були няні, тож їх немає. Єдине місце, відведене для дружини - невеличка комора, яку вона хотіла переобладнати в балетну студію - у результаті та стала класною кімнатою для дітей. Тому танцює Ханна де доведеться - у полі, кімнаті, ванній чи на кухні. Відведеного для цього місця їй так і не знайшлося на цих 133 гектарах.

Своїх шістьох дітей вона народила в спальні свого будинку, за винятком Генрі та Марти, які народилися в лікарні. Під час переймів, поки вона мучилася сидячи у ванній, були присутні інші її діти. Жодного разу вона не використовувала знеболювальні і зі слів та поведінки матері, складалося враження, що проти був саме чоловік, адже одного разу, коли він не був присутній на пологах, вона погодилася на епідуральну анестезію в лікарні.

"За винятком Марти - каже вона. У мене було протермінвання на два тижні і вона важила вже 10 фунтів (близько 4,5 кілограм - ред.), і Деніела не було зі мною… Тому мені зробили епідуральну анестезію. І це був приголомшливий досвід. ", - сказала вона.

Також в інтерв'ю її чоловік сказав, що бувають часи, коли його дружині "стає настільки погано від виснаження, що вона не може встати з ліжка протягом тижня". Хто у цей час із дітьми вони не уточнили.

Щоб зняти набряки, які були під час вагітності, Хання опускалася у крижану воду.

Конкурси краси

У перервах між вихованням дітей, сільським господарством та соцмережами Ханна також займається конкурсами краси. Вона почала брати участь у них, будучи студенткою. Вийшовши заміж та народивши дітей, вона брала участь у конкурсі "Місіс Америка" і була коронована як "Місіс Юта" 2021 року. 2023 року вона брала участь у конкурсі "Місіс Південна Дакота" і була коронована як "Місіс Америка".

На конкурси вона часто їздить з дітьми та чоловіком. Востаннє Ханна брала участь у конкурсі краси в Лас-Вегасі і багатьох шокувало, що зробила вона це менш як через два тижні після народження своєї восьмої дитини. Але як виявилося з інтерв'ю, все було не райдужно і для того, що вийти на сцену Ханна мала дуже постаратися:

"У перші дні вона "затаїлася", не виходячи з дому. На п'ятий день, каже вона, "я подивилася на Деніела" - її чоловіка - "і сказала: "Я не знаю, чи я зможу піти. Це дуже багато". Я стікала кров'ю і набрякла, і прибувало молоко. На сьомий день вона встала з ліжка, роблячи вправи на верстаті у ванній кімнаті. На дев'ятий день вона вже приміряла вбрання, застібала на блискавки шкіряні штани і білу обтислу бальну сукню. День десятий: автозасмага. День одинадцятий: двогодинний переліт з новонародженим до Лас-Вегаса, її чоловік і семеро дітей прямували за нею, разом з іншими членами її сім'ї. А дванадцятого дня вона була на сцені. На щастя, каже вона, кровотеча припинилася”.

Для суконь у їхньому величезному будинку місця не знайшлося. "А сукні з блискітками. Ну, вони раніше були в шафі в її спальні, але з усіма її речами - і Деніела, і Генрі, і Чарльза, і Джорджа, і Френсіс, і Лоїс, і Марти, і Мейбл, і Флори - шафа так заповнилася, що більше не залишилося місця. Тому Деніел відніс їх у гараж".

Релігія

І Ханна, і Деніел є членами Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Простіше кажучи вони побожні мормони і часто у своїх діях та різних життєвих ситуаціях сподіватися на Божу милість. Діти пари навчаються вдома за мормонською програмою - до них приходить жінка, яка мешкає по сусідству, а щодо контролю народжуваності, то її у них немає. Пара не використовує контрацепцію і сподівається лише на Бога та в цьому питанні.

"Для мене це багато в чому питання молитви. Я думаю: "Боже, чи не час привести ще одного на Землю?" І мені ніколи не говорили "ні", - каже багатодітна мати.

Також шокують традиції, якими сім'я ділиться у соцмережах. Коли помер батько Ханни, вони з родиною зробили величезне панно з квітів, а потім у цьому панно вона фотографувалася як у сукні разом із дітьми. Хтось критикував жінку, але були й ті, хто сприйняв це як досить зворушливий жест пам'яті.

Після виходу інтерв'ю Ханна відреагувала на критику опублікувавши відео з чоловіком та молодшою дитиною, просто вкотре сказавши, як обожнює своє життя.

"Коли ми створювали нашу ферму, я захоплювалася красою того, як навчитися готувати їжу з нуля. Це світ, який ми створили, і я не можу любити його більше", - сказала вона.

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