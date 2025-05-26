Аксесуар не для всіх: європейські принцеси, які ніколи не носили тіари

Принцеса Леонор, інфанта Софія, принцеси Олексія та Аріана / © Associated Press

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За останні кілька років багато принцес дебютували в тіарах — принцеса Нідерландів Катаріна-Амалія, принцеса Норвегії Інгрід Олександра і нещодавно — принцеса Данії Ізабелла.

Принцеса Катаріна-Амалія вже носила тіару Star Button, принцесі Інгрід Олександрі на її 18-річчя 2022 року подарували тіару Boucheron Circle, а принцесі Ізабеллі на честь повноліття подарували тіару Daisy Bandeau.

Ми звернули увагу, що більшість принцес вперше надягає тіару на своє 18-річчя, але є й ті королівські особи, які все ще чекають свого часу.

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Принцеса Алексія

Принцеса Алексія / © Getty Images

На відміну від її старшої сестри, принцеси Катаріни-Амалії, навряд чи побачимо принцесу Алексію в тіарі до дня її весілля.

Вона могла б дебютувати в тіарі, яку носила її мати, королева Максима, у день свого весілля з королем Віллемом-Олександром у лютому 2002 року. Максима носила того дня діадему з ювелірної скриньки її майбутньої свекрухи королеви Беатрікс.

Принцеса Аріана

Принцеса Аріана / © Getty Images

Аналогічні обставини склалися і для молодшої доньки короля Віллема-Олександра та королеви Максими, якій у квітні 2025 року виповнилося 18 років. Дебют тіари Аріани, швидше за все, відбудеться в день її весілля, якщо вона не відвідає державний банкет до цього, що малоймовірно, оскільки вона не є спадкоємицею престолу, як її старша сестра.

Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

Хоча багато хто очікував, що іспанська спадкоємиця престолу вперше одягне тіару на свій 18-й день народження 2024 року, Леонор поки що не з’являлася на публіці з цією ювелірною прикрасою. Передбачається, що прусська тіара, яку Летиція одягла в день свого весілля з принцом Філіпом 2004 року, стане прикрасою, яку Леонор вибере першою.

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Інфанта Софія

Інфанта Софія / © Getty Images

Молодшій дочці короля Філіпа VI та королеви Летиції 29 квітня 2025 року виповнилося 18 років, але на останніх портретах вона одягнена в елегантно-повсякденний одяг, і як і її сестра досі не носила тіару. Як пише журнал Hello! її тітки по батьківській лінії — інфанта Крістіна та інфанта Елена, обидві носили тіари до заміжжя, тому теоретично Софія також могла б з’явитися на якомусь урочистому заході з діадемою на голові, але поки що цього не сталося.

Леді Луїза Віндзор

Леді Луїза Віндзор / © Getty Images

Очікується, що 21-річна дочка герцога та герцогині Единбурзьких не стане повноправним членом королівської родини після закінчення університету. Як і її старші кузини, принцеса Беатріса та принцеса Євгенія, леді Луїза, швидше за все, вперше одягне тіару, коли вийде заміж.

Можливо, це буде тіара Anthemion із колекції покійної королеви Єлизавети II, яку її мати Софі носила на своєму весіллі з принцом Едвардом 1999 року.