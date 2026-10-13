Акторка Біллі Лурд розповіла про б’юті-звички, яких її навчила мама, зірка "Зоряних війн", Керрі Фішер

Керрі Фішер і Біллі Лурд / © Associated Press

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У кожної родини є власні ритуали, а у родині Керрі Фішер і Деббі Рейнольдс вони були ще й частиною голлівудського життя. Акторка Біллі Лурд, донька легендарної виконавиці ролі принцеси Леї, розповіла виданню Into the Gloss, як перейняла б’юті-звички двох жінок із родини та чому її власний стиль став поєднанням їхніх абсолютно різних підходів.

Блискіток забагато не буває

Керрі Фішер / © Associated Press

За словами Біллі Лурд, її мама Керрі Фішер обожнювала макіяж, але не надто переймалася правилами його використання. Акторка могла лягти спати з блискітками та товстим шаром тонального засобу, а вмивання перед сном узагалі не входило до її звичок. «Вона любила макіяж, але робила його дуже хаотично, у стилі рейв-вечірок» — згадує Лурд.

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Ідеться не лише про яскраві тіні чи глітер, Фішер використовувала справжні декоративні блискітки для рукоділля, наносила їх на повіки пензлями для малювання. На знімальних майданчиках навіть з’являлися таблички з написом «Зона без блискіток».

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Для Біллі це одна з найяскравіших рис маминої індивідуальності. Її любов до ефектного макіяжу була настільки сильною, що звичайні косметичні правила просто відступали на другий план.

Бездоганний щоденний гламур

Деббі Рейнольдс / © Associated Press

Бабуся Біллі, акторка Деббі Рейнольдс, дотримувалася зовсім іншої філософії. Вона практично ніколи не виходила з дому без повного макіяжу та перуки. Навіть якщо онука збиралася навідати її, про візит потрібно було попередити заздалегідь, щоб Деббі встигла причепуритися та створити свій фірмовий образ.

На відміну від доньки, Рейнольдс приділяла особливу увагу догляду за шкірою, вона регулярно робила косметичні процедури, щовечора очищувала обличчя та ніколи не лягала спати з макіяжем. Її шафа була заповнена перуками, а мереживні основи вона вміла фіксувати з неабиякою майстерністю.

Б’юті-правила Біллі Лурд

Біллі Лурд / © Associated Press

Сьогодні Біллі Лурд поєднує підходи обох жінок. Від бабусі вона успадкувала любов до ретельного очищення шкіри, а від мами — свободу самовираження за допомогою макіяжу. Акторка зізнається, що тепер буквально не уявляє, як можна лягти спати та не вмитися. Навіть якщо робочий день закінчується о п’ятій ранку, вона приймає душ, двічі очищує обличчя та виконує всі етапи догляду перед сном.

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А ось у макіяжі Лурд не прагне бути надто стриманою. Блискітки залишаються її улюбленим акцентом, який вона навіть жартома називає нейтральним кольором у власній палітрі.

Біллі Лурд, Керрі Фішер і Деббі Рейнольдс / © Associated Press

Біллі Лурд, Керрі Фішер і Деббі Рейнольдс / © Associated Press

Біллі доводить, що сімейні традиції можуть перетворитися на власну філософію краси. Від бабусі вона взяла дисципліну, від мами — сміливість експериментувати. І саме у цьому поєднанні турботи про себе та свободи самовираження й полягає її особливий стиль.

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