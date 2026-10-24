Акторка Дженна Ортега розповіла про свій ОКР, із яким живе з 7 років

Акторка Дженна Ортега розповіла про свій ОКР / © Associated Press

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Ми знаємо Дженну Ортегу як акторку, яка майстерно втілює на екрані складних, загадкових і часом похмурих персонажів. Її Венздей Аддамс стала справжнім культурним феноменом, а готичний стиль — невіддільною частиною публічного образу. Проте за межами знімального майданчика Дженна має власні труднощі, про які говорить дедалі відвертіше, про це розповіло видання Рeople.

Дженна Ортега / © Associated Press

У новому інтерв’ю видання Vogue, акторка розповіла про обсесивно-компульсивний розлад (ОКР), симптоми якого помічає у собі ще із семирічного віку. «У моїй голові одночасно рухалося безліч різних потягів» — так вона описала свої дитячі переживання, коли згадувала відчуття, ніби в голові постійно відбувається кілька процесів водночас.

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У дитинстві Дженна прокидалася раніше за своїх братів і сестер, щоб виконати певну послідовність дій перед школою. Вона мала застелити ліжко конкретним способом, відкрити шухляду у певний спосіб і повільно розчесати волосся.

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Для сторонньої людини такі звички можуть здаватися дрібницями. Проте для людини з ОКР порушення звичного порядку іноді супроводжується сильним дискомфортом і тривогою.

Що таке ОКР і чому це не просто любов до порядку

Дженна Ортега / © Associated Press

Обсесивно-компульсивний розлад часто помилково зводять до перфекціонізму, надмірної охайності чи бажання розкладати речі за кольорами. Насправді це складніший стан, який може суттєво впливати на повсякденне життя.

ОКР може проявлятися через нав’язливі думки, образи чи страхи, які спричиняють тривогу, та повторювані дії чи ритуали, до яких людина відчуває сильний внутрішній потяг. Такі дії можуть тимчасово зменшувати напруження, проте полегшення часто довго не триває. Нав’язливі думки повертаються та людина знову відчуває потребу виконати ритуал. У результаті формується виснажливе коло, яке може заважати роботі, навчанню, спілкуванню та відпочинку.

Важливо розуміти, що не кожна звичка чи повторювана дія означає ОКР. Визначальними є характер симптомів, рівень страждання та їхній вплив на життя. Діагноз встановлює фахівець, а історія Ортеги допомагає побачити цю різницю, бо за зовні непомітними діями може стояти досвід, який складно пояснити людині, яка ніколи з ним не стикалася.

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Ритуали, які залишилися з дитинства

Дженна Ортега / © Associated Press

З роками симптоми Дженни не зникли повністю. Як розповіла акторка, вони особливо загострюються, коли вона тривожиться, втомлюється чи переживає джетлаг після перельотів і зміни часових поясів. «Я просто приймаю це та виконую свій ритуал» — сказала вона.

Сьогодні її повсякденність також має певні правила, яких складно не дотримуватися. Наприклад, Ортега повторює фразу «бережи себе» («take care») певну кількість разів протягом дня. Перед виходом на знімальний майданчик вона має ступити лівою ногою першою, а ще — затримати дихання та порахувати до 71.

Ці деталі можуть здатися незвичайними, однак вони показують, наскільки індивідуальними бувають прояви ОКР. Ритуали не обов’язково пов’язані з прибиранням, миттям рук чи перевіркою замків, вони можуть стосуватися лічби, певних слів, рухів чи послідовності дій.

Ортега не приховує, що їй самій ці симптоми іноді здаються дивними. Проте усвідомлення цього не завжди допомагає просто припинити ритуал. Саме у цьому й полягає одна зі складностей розладу, людина може розуміти, що певна дія не має очевидного сенсу, але все одно відчувати сильну потребу її виконати.

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Як Дженна дає собі раду

Дженна Ортега / © Associated Press

Акторка розповіла, що час від часу працює з психотерапевтом і пробувала медикаментозне лікування. Ще одним способом трохи знизити внутрішній тиск для неї стало незвичне переосмислення власних симптомів, Дженна намагається уявляти ОКР як гру. Такий підхід, за її словами, допомагає дещо інакше дивитися на ситуацію та не сприймати кожен прояв розладу як нездоланну перешкоду.

Важливу роль у її житті відіграє і професія. Під час знімання акторці потрібно зосереджуватися на сцені, партнері, репліках і роботі перед камерою. У такі моменти вона має повертати увагу до того, що відбувається тут і зараз.

Це не означає, що акторство вилікувало її ОКР або що занурення у роботу може замінити професійну допомогу. Радше йдеться про те, що улюблена справа дає їй моменти концентрації та перепочинку від постійної уваги до власних ритуалів.

Відвертість без сорому

Дженна Ортега / © Associated Press

Це не перша розмова Ортеги про її психічне здоров’я. Ще 2025 року акторка розповідала, що має досить інтенсивні прояви ОКР і багато років дотримувалася майже незмінної послідовності дій. Тоді вона згадувала, що рахує до певного числа під час душу та одягається в конкретному порядку. Навіть невелика зміна звичного сценарію могла вплинути на її настрій.

«Якщо у мене поганий день і я не розумію чому, це може бути через те, що я одягнула не ту шкарпетку не на ту ногу» — ділилася акторка.

Водночас вона визнавала, що розуміє, наскільки подібні переживання можуть здаватися іншим людям незначними чи навіть кумедними. Проте для неї самої ці дії дають певне відчуття комфорту.

Відвертість Ортеги важлива не тому, що вона має пояснювати кожну особливість свого життя публіці, а тому, що розмови про психічне здоров’я допомагають руйнувати стереотипи. ОКР — не примха, не модний ярлик і не синонім любові до чистоти. Це розлад, який може бути виснажливим навіть тоді, коли його прояви залишаються непомітними для оточення.

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