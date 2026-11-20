Енді МакДавелл / © Associated Press

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Розкішні сріблясті кучері давно стали візитівкою 68-річної Енді МакДавелл. Акторка не приховує природної текстури волосся, а навпаки, перетворила її на частину свого впізнаваного образу. Проте так було не завжди. В інтерв’ю виданню PEOPLE знаменитість пригадала, як колись намагалася приборкати свої кучері та пояснила, чому більше не хоче витрачати на це ані часу, ані сил.

Чому акторка змінила ставлення до волосся

Енді МакДавелл / © Associated Press

Енді зізналася, що у студентські роки прокидалася раніше, щоб щоранку випрямляти волосся. Тепер, озираючись назад, вона згадує цей період без особливого ентузіазму.

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«Як же це було безглуздо. Яка марна трата часу!» — поділилася акторка.

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За її словами, тоді вона намагалася не стільки подобатися собі, скільки відповідати тому, що, на її думку, інші люди вважали привабливим. Іноді навіть коментарі від людей, чию думку вона поважала, змушували її сумніватися у власній зовнішності.

Сьогодні МакДавелл із задоволенням носить природні кучері та не розуміє, навіщо щодня змінювати їхню текстуру. Звісно, іноді їй подобається експериментувати з прямим волоссям, але робити це постійно вона вже не бачить сенсу.

Секрет красивих кучерів

Енді МакДавелл / © Associated Press

Акторка також розповіла про свої принципи догляду за волоссям. Вона намагається не надто часто мити його, приділяє особливу увагу кондиціонеру та найголовніше — дозволяє собі насолоджуватися природною структурою.

«Просто насолоджуватися ним і цією свободою» — так МакДавелл описує свій підхід.

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Головний урок, який засвоїла акторка

Енді МакДавелл / © Associated Press

Коли вона думає про те, що порадила б собі молодшій, то наголошує, що життя не буває спокійним і передбачуваним. У ньому є злети, падіння та періоди, коли здається, що ви зовсім не рухаєтеся вперед. У такі моменти важливо запастися терпінням, не здаватися, залишатися найкращою версією себе та не забувати про доброту.

Історія Енді МакДавелл — не просто розповідь про кучері, кондиціонер і вдалі б’юті-звички, а нагадування про те, скільки часу ми іноді витрачаємо на спроби відповідати чужим очікуванням. Адже справжня краса починається не з ідеального укдадання чи правильного макіяжу, а з уміння приймати себе.

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