Енн Гетевей / © Associated Press

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Вагітність — це не лише очікування дива, підготовка дитячої кімнати та зворушливі сімейні моменти, а ще й цілий вир емоцій, які можуть зненацька накрити. Енн Гетевей знає про це не з чуток, акторка очікує на третю дитину та зізнається, що іноді навіть розмови про роботу змушують її розплакатися.

В інтерв’ю виданню HELLO! зірка згадала знімання фільму Крістофера Нолана «Одіссея», розповіла про материнські переживання та пояснила, чому роль Пенелопи виявилася для неї дуже близькою.

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«Любов робить цей конфлікт сильнішим»

Енн Гетевей / © Associated Press

Під час розмови про «Одіссею» Енн не змогла стримати сліз, коли згадувала емоційну історію своєї героїні та її стосунки з Одіссеєм, якого зіграв Метт Деймон. Та за цими емоціями стоїть дещо більше, ніж просто професійні спогади. Гетевей зізналася, що під час роботи над фільмом багато розмірковувала про материнство разом із режисером Крістофером Ноланом.

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Їх особливо цікавило відчуття, знайоме багатьом батькам, коли дитина прагне самостійності, проте дорослим буває складно відпустити її та перестати хвилюватися за безпеку.

«Сила кохання робить усе ще складнішим» — поділилася акторка. За її словами, саме любов створює внутрішню напругу, бо ви хочете, щоб дитина ставала незалежною, проте водночас прагнете захистити її від усього світу.

Енн зазначила, що діти Нолана вже старші за її синів, тому досвід режисера допоміг їй краще зрозуміти цю тему. Наразі ж у її родині панує справжній «період обіймів» — діти ще маленькі, тож вона насолоджується цією близькістю.

Третя дитина стала приємною несподіванкою

Енн Гетевей / © Associated Press

Разом із чоловіком, дизайнером ювелірних прикрас Адамом Шульманом, акторка вже виховує двох синів — Джонатана, який народився у 2016 році, та Джека, який з’явився на світ у 2019-му.

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Про стать третьої дитини пара не розповідала. Водночас сама вагітність стала для подружжя приємною несподіванкою. Раніше Гетевей із гумором назвала малюка їхнім «голом на останній секунді» та зізналася, що вони знали, чого хочуть, але все одно були здивовані, що так сталося.

Три десятиліття, три різні Енн і Крістофер Нолан

Енн Гетевей / © Associated Press

Окреме місце в розмові акторка відвела співпраці з Крістофером Ноланом. «Одіссея» стала їхнім третім спільним проєктом після «Темного лицаря» та «Інтерстеллара».

Гетевей зауважила, що кожна робота з режисером припадала на новий етап її життя, наприклад, перший фільм вона знімала у свої двадцять, другий — у тридцять, а тепер, у сорок років, знову зустрілася з ним на майданчику.

До речі, акторка також прокоментувала обговорення своєї зовнішності у «Одіссеї». Глядачі звернули увагу на зморшки, які вона не намагалася приховувати на екрані. Проте Енн уточнила, що вікові зміни були створені за допомогою спеціального гриму, а не були її природними зморшками.

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Енн Гетевей / © Associated Press

За блиском голлівудських прем’єр і щасливими фотографіями майбутньої мами ховається цілком знайома багатьом жінкам історія: любов до дітей, бажання захистити їх і водночас навчитися відпускати. Енн Гетевей не боїться говорити про суперечливі почуття материнства і саме ця щирість робить її зізнання такими близькими. Адже іноді найбільша любов у світі приносить не лише щастя, а й найскладніші внутрішні переживання.

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