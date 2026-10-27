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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
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96
Час на прочитання
2 хв

Акторка Кріссі Метц перетворила свій будинок у Нешвіллі на місце затишного ретриту

Простора вітальня, високі склепінчасті стелі, елегантні арки та глибокі відтінки синього — будинок зірки серіалу «Це ми» Кріссі Метц більше нагадує заміський ретрит, ніж помешкання голлівудської акторки.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Кріссі Метц

Кріссі Метц / © Associated Press

Голлівуд асоціюється з червоними доріжками, гучними прем’єрами та постійною гонитвою за новими ролями. Проте іноді навіть найуспішніші актори починають мріяти не про наступний великий проєкт, а про спокійніший ритм життя.

Саме так сталося з Кріссі Метц, відомою завдяки ролі Кейт Пірсон у драматичному серіалі «Це ми». У 2020 році акторка вирішила залишити Лос-Анджелес, де прожила 21 рік, і перебратися до Нешвілла — міста, яке давно приваблює музикантів і творчих людей.

Як розповідала Кріссі виданню People, під час пандемії звідти було зручніше діставатися автомобілем до родини у Флориді. До того ж життя на Півдні здавалося їй комфортнішим, менше стресу, коротші відстані та відчуття, що найважливіше нарешті поруч.

Минуло шість років, а акторка й досі насолоджується життям у Нешвіллі. І її будинок — чудова ілюстрація того, як особистий простір може відображати внутрішні зміни.

Елегантність без зайвого пафосу

В оселі Кріссі Метц легко уявити повільні ранки з чашкою кави, довгі розмови з друзями та вечори, коли нікуди не потрібно поспішати. Інтер’єр має просторий, майже симетричний вигляд, а високі склепінчасті стелі додають приміщенню повітря та відчуття свободи.

Однією з найвиразніших деталей стала округла арка, крізь яку відкривається вид на велику вітальню. Вона пом’якшує геометрію простору та створює відчуття плавного переходу між зонами.

Для оформлення будинку акторка співпрацювала з дизайнеркою Сем Фрост. У вітальні стоять дивани насиченого темно-синього кольору та м’які коричневі крісла, які додають інтер’єру тепла та затишку.

Це вдале поєднання стриманої елегантності та домашнього комфорту, замість холодної виставкової розкоші — простір, у якому хочеться розслабитися. І саме ця атмосфера робить оселю схожою на приватний заміський ретрит.

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