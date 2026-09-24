Акторка Кріссі Метц схудла на 29 кг: як змінилося її ставлення до власного тіла

Кріссі Метц / © Getty Images

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Акторка Кріссі Метц добре знайома глядачам за роллю Кейт Пірсон у серіалі «Це ми», який виходив шість сезонів із 2016 до 2022 року. Та поза екраном акторка роками переживала власну непросту історію стосунків із тілом, від дитячої боротьби із зайвою вагою до дорослого прийняття себе, про це розповіло видання Hello!.

Дитинство і дієти

Кріссі Метц / © Associated Press

Кріссі зізнавалася, що практично все життя була повнішою за однолітків. Ще у дитинстві вона помічала, що друзі можуть їсти що завгодно, тоді як їй доводилося постійно контролювати раціон. У 11 років дівчинка вже почала відвідувати програму «Weight Watchers» — американська програма контролю ваги, яка допомагає худнути шляхом зміни харчових звичок і способу життя.

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Ситуацію ускладнювали стосунки з вітчимом. За словами акторки, він критикував її вагу, погрожував замикати холодильник і принижував через особливості фігури. Про цей досвід Метц розповіла у своїх мемуарах. Їжа поступово стала для неї не лише способом втамувати голод, а й своєрідною розрадою.

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Коли здоров’я стало пріоритетом

Кріссі Метц / © Associated Press

У дорослому віці вага Кріссі неодноразово змінювалася, як і її емоційний стан. Переломним моментом став 30-й день народження. Перед святкуванням акторка пережила панічну атаку та звернулася до лікарні. Саме тоді вона вирішила серйозніше зайнятися фізичним та психологічним здоров’ям.

За її словами, у той період вона схудла приблизно на 45 кг — менш ніж за п’ять місяців. Тоді її підхід був доволі простим: близько 2000 калорій на день і 20 хв ходьби щодня.

Роль, яка змінила сприйняття себе

Кріссі Метц / © Associated Press

У 2016 році Метц отримала роль Кейт Пірсон у «Це ми» — персонажки, яка також переживає складні стосунки із власною вагою. Для акторки це стало можливістю не приховувати тему, з якою вона сама жила роками.

Кріссі наголошувала, що не отримала б цю роль, якби до того моменту вже схудла. Її героїня допомогла показати на екрані plus-size жінку не як другорядний образ, а як повноцінну героїню зі своїми почуттями, стосунками, мріями та внутрішніми конфліктами.

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«Мені вже не так важливо, що думають інші»

Кріссі Метц / © Associated Press

З роками ставлення Метц до власного тіла змінилося. Вона дедалі більше відмовлялася від життя за чужими правилами та перестала сприймати думку оточення як мірило власної цінності.

Акторка говорила, що з віком навчилася значно менше перейматися тим, що про неї думають інші. Для неї важливішими стали власне задоволення від життя та те, що справді приносить їй відчуття радості.

Новий етап — GLP-1

Кріссі Метц, яка схудла на 29 кг / © Getty Images

У 2026 році Кріссі розповіла, що почала використовувати препарати класу GLP-1 як частину свого шляху до зниження ваги. За її словами, від початку такого лікування їй вдалося втратити приблизно 29 кг.

Акторка пояснила, що на її рішення вплинули вік, перименопауза та сімейна історія проблем із ожирінням. Вона також зазначила, що раніше випробовувала різні підходи, від дієт до терапії, проте не отримувала бажаного результату.

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Кріссі Метц / © Associated Press

За словами Метц, препарати GLP-1 допомогли їй бути рухливішою, зменшити біль у суглобах та запалення й легше виконувати фізичну активність, зокрема бігати сценою під час виступів.

Після публічного зізнання акторка зіткнулася з критикою. Втім, вона вирішила не зосереджуватися на чужих оцінках. Кріссі зазначила, що незалежно від того, який вигляд має людина, завжди знайдеться хтось, хто захоче її критикувати.

Кріссі Метц / © Associated Press

Цікаво, що раніше сама Метц була категорично проти препаратів такого типу. Однак згодом змінила думку, провела власне дослідження та вирішила спробувати цей підхід.

Історія Кріссі Метц — не просто про цифри на вагах, а багаторічний шлях від дитячого сорому та постійного контролю до усвідомлення власних потреб. Сьогодні акторка підкреслює, що рішення щодо свого тіла вона приймає насамперед для себе. І саме це, за її словами, стало одним із найважливіших моментів її нового етапу життя.

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