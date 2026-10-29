Акторка Олівія Колман розкрила секрети 25-річного шлюбу та дала пораду про кохання

Олівія Колман / © Associated Press

Реклама

У Голлівуді романи нерідко спалахують яскраво, але так само швидко згасають. Та історія Олівії Колман і її чоловіка зовсім інша. Акторка, яка здобула «Оскар», BAFTA, «Еммі» та «Золотий глобус», уже понад 25 років будує стосунки з людиною, яку покохала ще до великої слави, про це розповіло видання Woman&Home.

Пара познайомилася під час навчання у Кембриджському університеті і Олівія майже миттєво зрозуміла, що це її людина. За її словами, щойно побачивши Еда, вона подумала: «Ось за цього чоловіка я вийду заміж».

Реклама

Так і сталося, закохані одружилися у 2001 році, а у серпні цього року відзначили срібне весілля. За цей час вони стали батьками трьох дітей — синів Фінна та Голла і доньки, ім’я якої родина не розголошує.

Реклама

«Для мене це були справжні блискавки з першого погляду» — зізнавалася акторка. І навіть після стількох років разом вона не втрачає відчуття, що їй неймовірно пощастило з чоловіком. «Я досі відчуваю, ніби він для мене занадто хороший» — жартувала Олівія.

Секрети міцного шлюбу

Під час промокампанії нового фільму «Плетений» акторка поділилася своїм рецептом довгих і щасливих стосунків. Коли її запитали про секрет шлюбу, Олівія з притаманним їй гумором зауважила, що Ед — «щасливчик». Але за жартом стоїть цілком серйозна думка, що важливо залишатися добрими одне до одного — навіть тоді, коли життя підкидає випробування.

Звучить просто, проте саме у повсякденних дрібницях часто й ховається міцність стосунків. Не сприймати партнера як належне, помічати його настрій, запитувати, як минув день, і не забувати про турботу навіть тоді, коли побут, робота та батьківські обов’язки забирають майже всю енергію.

Олівія переконана, що кохання — це не лише великі романтичні жести. Іноді воно проявляється у простому бажанні бути уважними одне до одного.

Реклама

Мудрість, яку варто взяти на озброєння

Ед Сінклер та Олівія Колман / © Associated Press

Є ще одна порада, яку Колман почула від людини, яка прожила у шлюбі близько 50 років. Вона запам’ятала її на все життя: «Іноді важливі саме ті речі, яких ти не говориш».

Це не про замовчування проблем або необхідність постійно поступатися. Радше про вміння відрізняти чесну розмову від слів, сказаних у запалі емоцій. Адже фраза, кинута зі злості, може ранити набагато сильніше, ніж здається у момент сварки.

За словами акторки, вони з чоловіком не надто схильні до конфліктів, однак за роки разом навчилися обговорювати складні моменти. І тут є ще один важливий нюанс, адже не кожну проблему потрібно негайно вирішувати, іноді варто дочекатися слушного моменту.

Олівія радить не починати непросту розмову на піку роздратування. Краще повернутися до ситуації пізніше та запитати «Пам’ятаєш, що сталося у вівторок? Можемо спокійно це обговорити?».

Реклама

Такий підхід допомагає не накопичувати образи, а розбиратися з ними без зайвих звинувачень. Якщо щось зачепило одного з партнерів, вони намагаються проговорити це й почути одне одного.

Олівія Колман / © Associated Press

Історія Олівії Колман та Еда Сінклера не про магічний секрет, який гарантує 25 років щасливого шлюбу. Вона про доброту, повагу, вміння вчасно зупинитися та не дозволяти емоціям керувати розмовою.

Можливо, саме в цьому й полягає найважливіший урок їхньої історії, міцні стосунки не вимагають постійної романтики чи відсутності суперечок. Натомість вони потребують уваги, терпіння та готовності знову й знову обирати діалог.

Новини партнерів

Новини партнерів