Акторка Олівія Манн пережила рак грудей та хоче змінити підхід до ранньої діагностики захворювання

Олівія Манн / © Associated Press

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Іноді найважчі випробування стають початком абсолютно нового життя. Для голлівудської акторки Олівії Манн таким переломним моментом став діагноз, який вона почула три роки тому. Рак грудей, страх перед невідомим, складне лікування та подвійна мастектомія — досвід, який міг би змусити будь-кого замкнутися у власному болю.

Проте Олівія обрала інший шлях. Коли вона пережила хворобу, то вирішила використати свою популярність, щоб привернути увагу до жіночого здоров’я. Тепер її особиста історія може перерости у масштабні зміни в американській системі охорони здоров’я, про це розповіло видання People.

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Як діагноз змінив життя Олівії

Олівія Манн / © Associated Press

Коли Олівія Манн дізналася про рак грудей, одними з перших людей, до яких вона подумки звернулася за підтримкою, стали її друзі — колишня конгресвумен Габріель Гіффордс та її чоловік, сенатор від Марк Келлі.

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За словами Марка, під час їхньої розмови він намагався переконати акторку, що вона зможе подолати хворобу та вийти з цього випробування ще сильнішою. І справді, після завершення лікування Манн почала відкрито говорити про свій досвід. Реакція жінок, які впізнавали у її розповіді власні страхи та переживання, стала для неї несподіваним джерелом натхнення.

«У день, коли я вперше розповіла про це публічно та побачила реакцію людей, я зрозуміла, що це моя місія. Те, що я можу зробити для цього світу. Це принесло мені спокій та дало чітке розуміння того, чим я хочу займатися, поки перебуваю тут» — зізналася акторка.

Що врятувало акторку

Олівія Манн / © Associated Press

Історія Олівії Манн показова, адже її діагноз не був очевидним навіть після стандартних обстежень. Акторка мала нормальні результати мамографії. Генетичне тестування також не виявило ознак підвищеного ризику, пов’язаних із дослідженими генетичними мутаціями. Здавалося, причин для серйозного занепокоєння немає.

Однак лікарка запропонувала пройти додаткове оцінювання — спеціальний тест, який враховує особисту та сімейну історію здоров’я, щоб визначити ймовірність розвитку раку грудей протягом життя. Результат акторки виявився шокувальним — 37,3%. Для порівняння, показник від 20% вважається високим ризиком.

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Після цього лікарі призначили МРТ, яке й допомогло виявити пухлини. Згодом Манн діагностували агресивну інвазивну двобічну форму раку грудей першої стадії.

Попереду були складне лікування та подвійна мастектомія. «Переді мною виросла величезна гора страху» — згадувала акторка. Саме цей досвід змусив її замислитися над тим, скільки жінок можуть навіть не підозрювати про власні ризики, оскільки не знають про існування додаткових інструментів оцінювання.

Поштовх до нового законопроєкту

Олівія Манн / © Associated Press

Коли Марк Келлі побачив, наскільки активно Олівія Манн почала виступати за доступність медичної інформації для жінок, він запропонував їй об’єднати зусилля. Так розпочалася робота над ініціативою, покликаною зробити оцінювання індивідуального ризику раку грудей частиною стандартної медичної практики США.

Для Манн ця ініціатива має особливе значення, бо йдеться не лише про медичні інструменти, які вже існують, а й про те, щоб інформація про них доходила до тих, кому вона може врятувати життя.

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Вона наголошує, що тест для оцінювання ризику доступний безплатно в інтернеті вже багато років. Проте сам факт його існування не означає, що жінки знають про нього чи розуміють, коли варто ним скористатися.

Олівія Манн не приховує, що рак грудей став одним із найстрашніших випробувань у її житті. Проте сьогодні акторка говорить про нього не лише як про особисту трагедію, а й як про досвід, який допоміг їй знайти нову мету.

Її історія нагадує про важливу річ, що нормальна мамографія та відсутність виявлених генетичних мутацій не завжди означають, що ризику немає. Індивідуальна оцінка сімейної історії та інших факторів може стати додатковим кроком до своєчасного виявлення захворювання.

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