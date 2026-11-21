Кара Делевінь / © Associated Press

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Кара Делевінь не надто переймалася правилами — ані у моді, ані у красі, ані у кар’єрі. Її густі виразні брови свого часу стали справжньою візитівкою та змінили уявлення про тренди макіяжу. Сьогодні 34-річна зірка зізнається, що колись вона зовсім не вважала їх своєю перевагою, проте з роками навчилася приймати та любити власну зовнішність. В інтерв’ю виданню NewBeauty вона розповіла про секрети догляду за собою перед виходом на червоний хідник.

Краса починається з любові до себе

Кара Делевінь / © Associated Press

За словами Кари, її ставлення до власної зовнішності з часом змінилося. Якщо раніше густі брови викликали невпевненість, то тепер вона вважає їх справжньою окрасою. А головний урок, який вона засвоїла, — перестати хотіти того, чого не маєш, і навчитися цінувати власні особливості.

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Перед важливими заходами модель приділяє особливу увагу підготовці шкіри, а саме, любить зволожувальні тканинні маски, а щоб позбутися набряклості, використовує лід. Не менш важливим для неї є внутрішній спокій, Кара намагається налаштуватися, помедитувати та відчути себе врівноваженою перед виходом у світ.

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У щоденному догляді зірка віддає перевагу ретинолу та інтенсивному зволоженню. Серед улюблених засобів вона називає сироватку з гіалуроновою кислотою та PDRN (полідезоксирибонуклеотид — фрагменти ДНК, найчастіше з молок або ікри лососевих риб, які стимулюють відновлення шкіри та зменшують запалення). А ось її маленький секрет ідеальних брів перед червоним хідником — лак для волосся, який вона наносить за допомогою спеціальної щіточки.

Кара Делевінь / © Associated Press

«Мої брови — моя броня» — зізнається Делевінь.

Кара залишається вірною собі, експериментує, пробує нове та не боїться відкривати публіці різні сторони своєї особистості. Від прийняття природних брів до музичного дебюту її головний секрет не в бездоганності, а в умінні отримувати задоволення від того, ким вона є.

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