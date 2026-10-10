Акторка Віола Девіс зізналася у діагнозі "оперізувальний лишай" та чому більше не хоче терпіти біль

Віола Девіс / © Associated Press

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Ми звикли захоплюватися жінками, які встигають усе: будують кар’єру, виховують дітей, піклуються про близьких і навіть у найскладніші моменти не дозволяють собі зупинятися. Проте що, як за цією силою ховаються біль, виснаження та переконання, що власні потреби завжди можуть зачекати.

Саме про це відверто заговорила Віола Девіс в інтерв’ю видання NewBeauty. 7 жовтня акторка вперше публічно поділилася досвідом боротьби з оперізувальним лишаєм у межах кампанії GSK «Shingles, actually», яка привертає увагу до захворювання та важливості профілактики.

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«Я вважала, що просто маю все витримати»

Віола Девіс / © Associated Press

Віола Девіс зіткнулася з оперізувальним лишаєм не один раз. Спочатку болісний пухирчастий висип з’явився на животі та поширився на спину. Згодом захворювання повернулося вже у верхній частині спини. Попри біль і свербіж, акторка продовжувала жити у звичному ритмі, працювала, тренувалася, відвідувала примірки костюмів і виховувала доньку.

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Вона могла прокидатися о четвертій ранку, щоб займатися на біговій доріжці, а потім проводити на знімальному майданчику по 15–18 годин. Біль, який акторка оцінювала на дев’ять із десяти, не став для неї достатньою причиною зупинитися.

«Я приховувала біль навіть від самої себе. Мені здавалося, що ніхто не почує мене, а визнати, що мені погано, означає проявити слабкість» — зізнається Девіс.

Про можливий діагноз їй підказав колега, який сам пережив оперізувальний лишай. Проте навіть тоді акторка не поспішила звертатися до лікаря. Вона звикла сприймати проблеми зі здоров’ям як перешкоду, яку потрібно подолати, а не як сигнал організму, до якого варто прислухатися.

Оперізувальний лишай спричиняє вірус вітряної віспи, який може роками залишатися неактивним в організмі, а потім знову активуватися. Для Девіс ця історія стала не лише випробуванням фізичної витривалості, а й приводом замислитися, чому жінки так часто звикають ставити себе на останнє місце.

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Інколи стрес перестає бути суперсилою

Віола Девіс / © Associated Press

«У той період стрес був моїм другом. Він був двигуном, який допомагав мені впоратися з усією роботою» — розповідає акторка.

Вона пригадує, як могла приготувати вечерю з трьох страв, забрати доньку зі школи, допомогти їй із домашніми завданнями, зробити зачіску, вкласти спати, а потім прочитати сценарій на 124 сторінки та вивчити репліки. Уранці — знову підіймання о четвертій та тренування.

З боку це могло здаватися дивовижною демонстрацією сили. Проте за списком досягнень залишалася людина, яка лягала спати виснаженою та почувалася нещасною.

Девіс помітила, що у суспільстві, особливо серед матерів, перевтома нерідко стає приводом для взаємного захоплення. Ми розповідаємо, скільки всього встигли та отримуємо схвалення за здатність витримувати дедалі більше, проте чи справді це ознака норми.

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Віола Девіс / © Associated Press

«Вигораєш, їдеш на три дні на Гаваї і начебто знову все гаразд. Мене це більше не влаштовує і я не збираюся за це перепрошувати» — наголошує акторка.

Після пережитого вона почала інакше ставитися до свого здоров’я. Якщо раніше профілактичні обстеження були для неї лише пунктами у списку справ, то тепер вона звертається до лікаря щоразу, коли помічає щось незвичне.

«Я почала турбувати лікарів своїми запитаннями та проханнями допомогти. І вважаю, що це цілком справедливий обмін» — каже Девіс. Її досвід нагадує, шо звернутися по медичну допомогу — не означає бути слабкою чи надмірно тривожною, це означає серйозно ставитися до себе.

Старіти — привілей, а не привід для страху

Віола Девіс / © Associated Press

Після 50 років Віола Девіс не відчуває себе старою. Навпаки, вона каже, що стала впевненішою, уважнішою до себе та краще розуміє власні потреби.

Водночас акторка визнає, що тіло змінюється і це природно. Важливо не сприймати ці зміни як особисту поразку, а навчитися приймати їх і відповідно коригувати турботу про здоров’я.

«Старіти — це привілей. Я знала людей, яким не випало такої можливості. Що більше ми приймаємо цю реальність, то легше нам стає самостійно дбати про своє здоров’я» — пояснює вона.

Віола Девіс / © Associated Press

Для Девіс прийняття віку тісно пов’язане із самоповагою. Воно допомагає відмовитися від гонитви за ідеальністю та перестати доводити власну цінність через постійну зайнятість.

Навіть її підхід до відпочинку демонструє це переосмислення. Акторка облаштувала вдома справжній простір для релаксації, наприклад, використовує лавандові спреї, ефірні олії, бомбочки для ванни, має масажне крісло, інфрачервону сауну та джакузі. Вона шукає способи розслабитися та відновитися після напруженої роботи.

Однак Девіс не вважає, що існує універсальний рецепт ідеального балансу між кар’єрою, сім’єю та собою. «Ви не зможете все збалансувати та й не повинні. Потрібно дозволити собі бути неідеальними» — підсумовує акторка.

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