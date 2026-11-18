Джинніфер Гудвін і Джош Даллас / © Associated Press

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Іноді для щасливого шлюбу не потрібні складні психологічні формули чи гучні романтичні жести. Достатньо декількох слів, які Джош Даллас назвав секретом гармонійних стосунків із дружиною, про це йдеться у матеріалі видання Hello!

14 листопада 2026 року журналісти запитали Дженніфер Гудвін, у чому секрет їхнього 12-річного шлюбу. Акторка вирішила не вигадувати відповідь самостійно та одразу звернулася до чоловіка. Джош озвучив просту формулу: «Так, ти маєш рацію». Гудвін погодилася, що це справді чудова відповідь і правильні слова.

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Джинніфер Гудвін і Джош Даллас / © Associated Press

Історія їхнього кохання цілком могла б стати сюжетом романтичного фільму. Актори познайомилися 2011 року на знімальному майданчику серіалу «Одного разу в казці», де грали Білосніжку та Прекрасного принца. Екранна романтика поступово переросла у справжні почуття.

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У жовтні 2013 року Джош освідчився Дженніфер, а 12 квітня 2014-го пара таємно одружилася. Менш ніж за два місяці після весілля вони стали батьками сина Олівера Фінлея. У червні 2016 року у родині народився другий хлопчик — Г’юго Вілсон.

Нова сімейна роль

Джинніфер Гудвін і Джош Даллас / © Associated Press

Джош ніколи не приховував захоплення дружиною. В одному з інтерв’ю 2015 року він зізнавався, що неймовірно спостерігати, як кохана людина розкривається у новій ролі — турботливої, ніжної та надзвичайної мами. Актор із захопленням розповідав про кожне нове досягнення їхнього первістка.

Навіть після завершення серіалу у 2018 році пара продовжила підтримувати одне одного, разом з’являтися на прем’єрах і не втрачати романтики у повсякденному житті. Їхні соціальні мережі регулярно перетворюються на майданчик для милих фліртів. Наприклад, у 2023 році Дженніфер опублікувала фото чоловіка у ресторані з підписом про те, як сильно вона ним захоплюється. Джош у відповідь запропонував їй піти з ним на побачення та попросив обрати «так» або «ні». Відповідь дружини була передбачуваною — обведена літера «Y» («Yes» — «Так»).

Джинніфер Гудвін і Джош Даллас / © Associated Press

Ця пара доводить, що казкове кохання цілком може існувати за межами кіноекрана, особливо якщо обидва продовжують щодня обирати одне одного.

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