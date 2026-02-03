Александр Грімальді: десять цікавих фактів про позашлюбного сина князя Монако

Александр Грімальді / © Getty Images

1. Александр — старший і позашлюбний син князя Альбера II та його колишньої подруги — французької бортпровідниці Ніколь Косте. Вони познайомилися 1997 року, а сина Ніколь народила 24 серпня 2004-го.

2. Наприкінці 2002 року Ніколь повідомила Альберу, що вагітна. На той момент вони зустрічалися п’ять років. Майбутній князь усіляко допомагав жінці ростити дитину, зокрема забезпечував родину фінансово, але визнав батьківство лише 2005-го, за два місяці до сходження на престол Монако.

Ніколь Косте та князь Альбер II / © Getty Images

3. Незважаючи на те, що хлопець народився поза шлюбом і не має прав на престол Монако, він близький зі своїм батьком і його сім’єю. А старша сестра князя Альбера — принцеса Стефанія — є його хрещеною матір’ю.

«Вона дуже весела, дуже дотепна, дуже проста. Я досить близький до неї. В останні кілька років ми разом вечеряли та обідали, щоб відсвяткувати мій день народження з моїми двоюрідними братами. Вона завжди була поруч зі мною як хрещена мати й тітка», — так тепло Александр відгукується про свою тітку.

Александр з мамою Ніколь Косте / © Getty Images

4. Александр не вважає себе «народженим у незаконному шлюбі» і каже, що носить прізвище батька Грімальді, оскільки Альбер сам добровільно дозволив йому це робити. «Я отримав добровільне визнання від батька, коли був немовлям. Не від судді чи преси, які змусили його це зробити», — говорив він публічно.

5. Хлопець вивчав менеджмент у британському Королівському коледжі Голловей, а потім переїхав до Америки і каже, що для нього «першочергове значення має завершення університетської освіти».

Александр Грімальді / © Getty Images

6. Молодик стурбований кліматичними та екологічними проблемами і вважає, що людство має берегти природу.

7. Александр має зведену сестру — Жасмін Грейс Грімальді і каже, що любить її так само сильно, як і молодших брата й сестру — принца Жака та принцесу Габріеллу. Також у нього є двоє однокровних братів по матері.

Александр та Жасмін — брат і сестра за батьком

8. Передбачається, що Александр перебуває у стосунках із Саванною Геннессі, яка є нащадком династії виробників коньяку та онукою принцеси Барбари Орлеанської. Її мати, Мелоні Фостер, — американська художниця. Пару бачили на обіді у Glorious Goodwood — на щорічному кінному турнірі, який проводився в англійському графстві Західний Сассекс, та на показі Gucci на Тижні моди в Мілані.

Александр Грімальді та Саванна Геннессі / © Getty Images

9. Юнак любить дивитися фільми, в яких знялася його бабуся Грейс Келлі. А його найулюбленіший фільм за її участю — «Телефонний дзвінок».

10. Александр хоче стати глобальним послом Монако. «Думаю, мені просто потрібно виконувати свою роботу та шанувати свою спадщину і свою родину з належною повагою. Я вважаю себе дуже шанованою і дуже доброю людиною, тому думаю, що зможу виправдати своє ім’я», — заявив він якось у черговому інтерв’ю.

Александр Грімальді / © Getty Images

