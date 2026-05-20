Амелія Ергарт: останній політ жінки, яка кинула виклик небу

Амелія Ергарт народилася 24 липня 1897 року в американському штаті Канзас. Для свого часу вона була незвичайною дитиною. Поки більшість дівчаток виховувалися в атмосфері суворих соціальних правил, Амелія лазила по деревах, стріляла з гвинтівки, ремонтувала фермерську техніку та влаштовувала небезпечні пригоди разом із молодшою сестрою Мюріел.

Біографи неодноразово підкреслювали, що від раннього дитинства Ергарт мала те, що сьогодні назвали б «потребою ризику». Її не лякали висота, швидкість або невідомість. Вона прагнула свободи у світі, де свобода для жінок була обмеженою, про це розповіло видання Biography.

Її перший контакт із авіацією відбувся ще 1908 року, коли маленька Амелія побачила літак братів Райт на ярмарку в Айові. Парадоксально, але тоді він її зовсім не вразив, вона назвала його «купою іржавого дроту та дерева». Проте зерно зацікавлення вже було посіяне.

Справжнє захоплення прийшло пізніше. Після Першої світової війни, Ергарт працювала медичною помічницею у Канаді, вона відвідала авіашоу у Каліфорнії. За десять доларів їй запропонували короткий політ. Літак ще не встиг набрати висоту, як Амелія зрозуміла, що її життя змінилося назавжди.

Родина та стосунки з близькими

Будинок у якому народилася Амелія Ергарт / © Associated Press

Амелія Ергарт після закінчення школи 1918 року / © Associated Press

Дитинство Амелії не було абсолютно безхмарним. Її батько, Едвін Стентон Ергарт, мав проблеми з алкоголем, через що сім’я часто переїжджала та переживала фінансові труднощі. Попри це, Амелія була дуже близькою зі своєю молодшою сестрою Мюріел Ергарт Морріссі, яку у родині називали «Підж».

22 травня 1932 року, ліворуч — сестра Амеліїї Мюріел Морріссі та її мати Емі Ергарт, з ними двоє дітей Морріссі / © Associated Press

Сестри залишалися близькими все життя. Після зникнення Амелії саме Мюріел активно підтримувала пам’ять про неї, давала інтерв’ю та допомагала біографам.

Мати Амелії, Емі Отіс Ергарт, була однією з небагатьох людей у родині, хто підтримував її прагнення літати. Саме вона допомогла доньці фінансово придбати перший літак, коли авіація ще не приносила стабільного доходу.

Народження легенди

Амелія Ергарт виходить із кабіни свого літака після завершення трансконтинентального перельоту 6 червня 1931 року / © Associated Press

1921 року Ергарт почала брати уроки пілотування у Нети Снук — однієї з небагатьох жінок-інструкторів того часу. Видання The Noiser підкреслює, що у той час сама присутність жінки у кабіні літака вже сприймалася як виклик суспільству. Минуло менш ніж два десятиліття від польоту братів Райт, і вони все ще вважалися небезпечною авантюрою для сміливців, винахідників і відчайдухів.

Літаки початку 1920-х років були примітивними та вкрай ненадійними. Їхні дерев’яні каркаси обтягували тканиною, двигуни часто перегрівалися чи глухли просто у повітрі, а прилади навігації були мінімальними. Пілоти літали майже «наосліп», орієнтувалися за дорогами, річками та залізничними коліями. Радіозв’язок тільки починав розвиватися, а парашути ще не стали обов’язковим елементом безпеки. Будь-яка помилка, різкий порив вітру чи технічна несправність могли закінчитися трагедією.

Багато американців сприймали польоти як небезпечне шоу, а не як майбутнє транспорту. Особливо шокувала суспільство думка, що літати хоче молода жінка. Родина Ергарт теж не підтримувала її захоплення, бо вважали авіацію надто ризикованою справою для жінки.

Та Амелію це лише більше приваблювало. Вона працювала на кількох роботах одночасно, щоб оплачувати уроки, економила буквально на всьому та присвячувала польотам кожну вільну хвилину. Тож її захоплення швидко перетворилося на справжню одержимість.

Вже після перших занять інструктори помітили в Ергарт рідкісне поєднання холоднокровності, технічного мислення та готовності ризикувати. Вона не панікувала у повітрі, швидко вчилася контролювати літак і почувалася впевнено навіть у складних умовах. Саме тоді почала формуватися та Амелія Ергарт, яку згодом світ знатиме як одну з найсміливіших жінок XX століття.

Особисте життя

Амелія Ергарт з чоловіком Джорджем Патнемом / © Associated Press

Її особисте життя теж значно відрізнялося від традиційних уявлень про сім’ю 1920–1930-х років. Вона ніколи не прагнула ролі «домашньої дружини» та відкрито говорила про бажання зберігати незалежність навіть у шлюбі.

1931 року Амелія вийшла заміж за Джорджа Патнема — відомого американського видавця, дослідника та публіциста. Саме Патнем багато у чому допоміг створити Ергарт образ національної героїні авіації.

Вони познайомилися після трансатлантичного польоту Амелії 1928 року. Патнем займався організацією експедиції та її медійним супроводом. Спочатку між ними були радше ділові стосунки, він став її менеджером, організовував лекції, публікації, контракти та популяризував досягнення у пресі. Проте з часом співпраця переросла у романтичні стосунки.

Амелія Ергарт та її чоловік Джордж Патнем в нью-йоркському готелі 11 лютого 1931 року / © Associated Press

Амелія Ергарт, її чоловік Джордж Патнем та його син Девід Патнем (у центрі) 5 листопада 1932 року / © Associated Press

Втім, їхній шлюб був дуже незвичним для того часу. Напередодні весілля Амелія написала Патнему листа, який сьогодні часто цитують історики. У ньому вона чесно заявила, що не хоче «середньовічного кодексу вірності» та не бажає, щоб шлюб обмежував свободу будь-кого з них. Ергарт наполягала на партнерських стосунках без домінування чоловіка над дружиною — для Америки початку 1930-х це звучало майже революційно.

Попри це, їхній союз був доволі міцним. Патнем підтримував авіаційну кар’єру Амелії, допомагав із фінансуванням польотів і розумів, що небо для неї важливіше за традиційне сімейне життя.

Амелія Ергарт разом зі своїм чоловіком, Джорджем Патнемом, вибирається з кабіни свого літака після завершення трансконтинентального перельоту 22 червня 1931 року. / © Associated Press

На жаль, у пари не було власних дітей. Історики вважають, що це було свідоме рішення. Амелія повністю присвятила себе авіації, подорожам, громадській діяльності та боротьбі за права жінок. Вона часто говорила, що жінка не повинна бути змушена обирати лише одну роль у житті — дружини чи матері.

Для суспільства того часу така позиція була незвичною, адже у 1930-х роках від жінки очікували насамперед сімейного життя, але Ергарт будувала зовсім іншу модель жіночої незалежності. Вона стала символом нового покоління американок, які прагнули освіти, кар’єри та свободи вибору.

Світова слава

Амелія Ергарт позує зі своїми другими пілотами Вілмером Штулцем (ліворуч) та Луїсом Гордоном (праворуч) 19 липня 1928 року / © Associated Press

Видання U.S. Naval Institute розповіло, що справжня світова слава прийшла до неї 1928 року, коли Ергарт стала першою жінкою, яка перетнула Атлантичний океан літаком. Хоча вона була лише пасажиркою, преса миттєво зробила її міжнародною знаменитістю. Американські газети кілька днів поспіль виходили з її ім’ям на перших шпальтах.

Проте Амелії цього було замало, вона чудово розуміла, що багато хто сприймає її лише як «символічну пасажирку», а не справжню авіаторку. Ергарт хотіла довести, що здатна на ті самі досягнення, що й найвідоміші чоловіки-пілоти свого часу.

7 липня 1930 року, четверо трансатлантичних льотчиків зліва направо: Кларенс Чемберлан, контр-адмірал Річард Берд, Амелія Ергарт та Бернт Балчен / © Associated Press

І вона це зробила, 20 травня 1932 року, рівно через п’ять років після історичного польоту Чарльза Ліндберга, Ергарт вилетіла з Ньюфаундленду на своєму червоному Lockheed Vega та узяла курс на Європу. Політ швидко перетворився на боротьбу за виживання. Через несправності літак почав втрачати висоту, паливні баки протікали, а крила вкривалися льодом. У якийсь момент Ергарт потрапила у сильну турбулентність і мало не втратила контроль над літаком. Вона планувала долетіти до Парижа, як і Ліндберг, але через небезпечні погодні умови була змушена посадити літак на полі у Північній Ірландії після майже 15 годин польоту.

Натовп вітає Амелію Ергарт, яка сіла на своєму одномоторному літаку Lockheed Vega у Північній Ірландії 22 травня 1932 року / © Associated Press

Люди оточують одномоторний літак Lockheed Vega Амелії Ергарт після її посадки на відкритому полі у Північній Ірландії, 21 травня 1932 року / © Associated Press

Попри це, світ зрозумів, що Амелія Ергарт стала першою жінкою в історії, яка самостійно перелетіла Атлантичний океан без посадок, і лише другою людиною у світі після Ліндберга, кому вдалося здійснити такий політ.

Але вона не збиралася зупинятися. У серпні 1932 року Ергарт встановила ще один рекорд — стала першою жінкою, яка здійснила безпосадковий одиночний переліт через усі Сполучені Штати, від узбережжя до узбережжя. На той час навіть для досвідчених чоловіків-пілотів це залишалося надзвичайно складним випробуванням через погоду, слабкий розвиток навігації та ненадійність техніки.

Амелія Ергарт та Бернт Балхен, травень 1932 року / © Associated Press

1935 року Амелія знову увійшла в історію, коли самостійно перелетіла з Гавайських островів до Каліфорнії. До неї цього не робив ніхто, ані чоловік, ані жінка. Маршрут вважався одним із найнебезпечніших у світі, адже це понад 3 800 км суцільного океану без жодної можливості для аварійної посадки. Будь-яке ламання двигуна означала б майже гарантовану смерть.

Після успішного приземлення журналісти називали її «королевою повітря», а сама Ергарт жартувала, що тепер може спокійно посидіти вдома. Насправді ж вона вже планувала нові рекорди.

Rопія листа, написаного президентом Франкліном Рузвельтом Амелії Ергарт, який мав бути зачитаний на банкеті, присвяченому їй 19 січня 1935 року / © Associated Press

Протягом наступних років вона встановила десятки досягнень у швидкості, дальності та висоті польотів. Її ім’я стало відомим далеко за межами США. Особливе значення мала її участь у створенні організації The Ninety-Nines — першої великої асоціації жінок-пілотів. Амелія стала її президенткою та перетворилася на головний голос жінок в авіації.

Політ навколо світу

1937 року Амелія взялася за проєкт, який мав стати кульмінацією її кар’єри — спробу облетіти Землю вздовж екватора. Це була не просто авантюра, а спроба закріпити за собою місце серед найвидатніших авіаторів світу.

Для цього було обрано двомоторний літак Lockheed Electra. Ергарт називала його своєю «летючою лабораторією», адже літак був спеціально модифікований, він мав додаткові паливні баки, які збільшували дальність польоту, встановлено нові радіостанції та навігаційні прилади, які на той час вважалися передовими. Фактично це був експериментальний комплекс, покликаний випробувати межі тогочасної авіаційної технології.

Підготовка літака Lockheed Electra для навколосвітнього польоту, 1937 рік / © Associated Press

Амелія всередині свого літака, 1937 рік / © Associated Press

Попри модернізації, літак мав обмежену дальність польоту без дозаправлення, а його радіосистема — нова, проте складна, вимагала досвіду роботи з обладнанням, якого екіпажу інколи бракувало. У польових умовах це могло перетворюватися на критичну проблему.

Маршрут Ергарт також був нетиповим і навіть сміливим за мірками свого часу. Вона обрала рух зі заходу на схід, через Південну Америку, Атлантику, Африку, Індійський океан, Азію і далі через безмежні простори Тихого океану.

Більшість авіаторів уникали саме Тихого океану і на це були вагомі причини, адже відстані між островами були гігантськими, погодні умови непередбачуваними, а можливості для аварійної посадки майже відсутні. Будь-яка помилка у навігації могла коштувати життя.

Штурманом і ключовою фігурою експедиції став Фред Нунан — один із найдосвідченіших морських авіанавігаторів свого часу. Його знання зоряної навігації та досвід польотів над океаном робили його критично важливим для успіху місії.

Амелія Ергарт і Фред Нунан позують із картою Тихого океану, на якій позначено маршрут їхнього останнього польоту / © Associated Press

Амелія Ергарт і Фред Нунан / © Associated Press

До кінця червня 1937 року екіпаж уже здійснив майже неймовірне — понад 35 тисяч км польоту через три континенти та десятки аеродромів. Вони перетнули складні погодні зони, політичні кордони та технічні обмеження авіації того часу. Але це був лише передостанній етап.

Попереду залишалася найскладніша частина маршруту — тихоокеанський відрізок до крихітного острова Хауленд, де не було ні гір, ні орієнтирів, лише вузька смужка суші посеред безмежного океану. Саме тут амбітний політ перетворювався на гру з максимально високими ставками, де навіть невелика похибка навігації могла стати фатальною.

Острів, який майже неможливо знайти

Ключова складність цієї частини маршруту полягала у самій природі місця призначення — Хауленд був не островом у звичному уявленні, а радше крихітною смужкою суші, загубленою посеред безмежного Тихого океану. Її довжина становила лише близько трьох кілометрів, а ширина — приблизно півтора. У масштабах океану це мало вигляд як крапля у морі, яку практично неможливо помітити з повітря, про це йдеться у матеріалі видання Вritannica.

Щоб допомогти екіпажу літака, поблизу острова перебував корабель берегової охорони США USCGC Itasca. Його роль була критично важливою, він мав виступати одночасно радіомаяком, пунктом зв’язку та навігаційною підтримкою. З борту корабля передавали сигнали, координати та спроби встановити радіоконтакт, щоб направити літак одразу до острова.

Однак ця, на перший погляд, добре організована система мала слабкі місця. Радіозв’язок у 1937 році залишався нестабільним, сигнали могли спотворюватися, частоти не завжди збігалися, а приймання залежало від висоти, відстані та навіть стану атмосфери.

У результаті замість точного навігаційного «коридору» виникла ситуація, де обидві сторони ніби говорили, але не завжди «чули» одна одну. Саме у цій зоні невизначеності почали накопичуватися критичні похибки, які поступово перетворили складну посадку на майже нерозв’язну задачу.

І саме тут, у фінальній точці довгого маршруту, технічні обмеження епохи, складність океанічної навігації та людський фактор зійшлися в один вузол, той самий, який згодом стане початком однієї з найбільших авіаційних таємниць XX століття.

Останні слова Амелії Ергарт

Амелія Ергарт стоїть поруч із літаком Lockheed Electra 10E перед своїм останнім польотом у 1937 році / © Associated Press

Перші радіосигнали від Ергарт корабель отримав близько 2:45 ночі. Сигнал ставав дедалі сильнішим, а це означало, що літак наближається. О 7:58 ранку пролунало тривожне повідомлення:

«Ми кружляємо, шукаємо вас, пального майже немає»

Через 45 хв надійшло останнє повідомлення:

«Ми на лінії позиції 157-337. Рухаємось на північ і південь»

Після цього — тиша. Ніхто більше не чув голос Амелії Ергарт.

Що пішло не так

Аварія літака Амелії Ергарт 12 червня 1931 року, коли він розбився з висоти 9 метрів під час зльоту з аеропорту / © Associated Press

Офіційна версія уряду США протягом багатьох років залишалася максимально простою: екіпаж літака Амелії Ергарт та Фреда Нунана не зміг вийти на острів Хауленд, витратив залишки пального та, імовірно, зазнав аварії у відкритому океані.

Однак із часом, коли стали доступними розсекречені документи, приватні свідчення та аналізи радіообміну, картина подій почала мати значно складніший вигляд. Дослідники звернули увагу на те, що ключовий елемент місії — радіозв’язок між літаком і кораблем, так і не запрацював у повноцінному двосторонньому режимі. Це означало, що екіпажі фактично обмінювалися повідомленнями «в один бік», без можливості точного уточнення координат у реальному часі.

Існує гіпотеза, що Ергарт могла просто не приймати частину сигналів із корабля через особливості обладнання чи неправильні налаштування радіоприймача. У той самий час команда корабля могла некоректно інтерпретувати слабкі чи уривчасті сигнали з літака. У результаті навіть за наявності радіозв’язку він не виконував своєї головної функції — точного наведення на острів.

Амелія Ергарт та капітан Гаскінс оглядають експериментальний нагнітач двигуна 19 квітня 1936 року / © Associated Press

До цього додавалися інші фактори, які лише ускладнювали ситуацію:

Амелія експериментувала з новим радіообладнанням і не завжди мала повний досвід його використання

екіпаж літака і команда корабля використовували різні протоколи зв’язку та частоти, а все це вимагало ідеальної синхронізації, якої у критичний момент не відбулося

частина персоналу на борту корабля та літака не володіла азбукою Морзе на достатньому рівні, для швидкого обміну складною навігаційною інформацією

У такій сполуці навіть невелика помилка у курсі могла призвести до того, що літак опинявся на десятки кілометрів від розрахункової точки без можливості швидко це виправити.

У результаті трагедія перестала сприйматися як проста авіаційна аварія. Вона перетворилася на складну історичну загадку, у якій кожна нова деталь лише підсилює головне питання, що ж саме сталося над безкраїм Тихим океаном у той липневий ранок 1937 року.

Найдорожчі пошуки в історії США

Амелія Ергарт отримує Хрест за видатні льотні заслуги від віце-президента США Чарльза Кертіса (ліворуч) 29 липня 1931 року / © Associated Press

Після того, що сталося президент Франклін Рузвельт віддав наказ розпочати одну з наймасштабніших пошуково-рятувальних операцій свого часу. Для США це була не просто аварія, зникнення Амелії Ергарт стало національною подією, яка привернула увагу всього світу.

До операції залучили ресурси ВМС і берегової охорони. У пошуках брали участь військові кораблі, гідролітаки та патрульні судна, які прочісували величезні ділянки центральної частини Тихого океану. На той момент це була найдорожча морсько-повітряна рятувальна операція в історії США.

Літак Амелії / © Associated Press

Пошукові групи працювали в умовах, які майже не залишали шансів на успіх. Океан у цьому регіоні — один із найменш «зручних» для пошуку через величезні глибини, мінімальну кількість островів і постійні зміни погодних умов. Навіть невеликі уламки літака могли швидко зникнути під водою чи їх могло віднести течіями на сотні кілометрів.

Попри це, екіпажі методично обстежували райони можливого падіння, орієнтувалися вони на останні радіосигнали та розрахункові траєкторії польоту. Однак результат залишався нульовим, не було знайдено жодних підтверджених слідів аварії: ні уламків літака, ні рятувального обладнання, ні тіл екіпажу, про це розповідається на сторінці National Air and Space Museum.

19 липня 1937 року активна фаза пошуків була офіційно припинена. Для військових це рішення було вимушеним, адже ресурси вичерпувалися, а розширення зони пошуку ставало все менш ефективним.

Проте юридично історія завершилася значно пізніше. Лише 5 січня 1939 року Амелія Ергарт була офіційно оголошена загиблою. Цей крок поставив формальну крапку в її долі, але аж ніяк не завершив саму історію. Навпаки, відсутність будь-яких фізичних доказів лише посилила інтерес до цієї справи. Саме з цього моменту зникнення Ергарт остаточно перетворилося з авіаційної катастрофи на одну з найвідоміших нерозкритих загадок XX століття, яка й досі викликає нові дослідження, гіпотези та експедиції.

Теорії

Відсутність доказів породила десятки теорій.

Версія №1: літак упав в океан

Це найпоширеніше та найімовірніше пояснення. Через нестачу пального екіпаж не зміг знайти острів Хоуленд і приводнився десь неподалік. Більшість істориків та авіаційних експертів підтримують саме цю версію.

Версія №2: Ергарт вижила на острові

Інша популярна гіпотеза пов’язана з островом Нікумароро. Прихильники цієї теорії вважають, що Ергарт і Нунан змогли здійснити аварійну посадку на безлюдному острові. Там нібито знаходили уламки металу, інструменти, кістки та сліди тимчасового табору. Прямих доказів немає, але ця версія залишається однією з найобговорюваніших.

Версія №3: японський полон

Конспірологічні теорії стверджують, що Ергарт виконувала секретну місію американської розвідки та була захоплена японцями на окупованих островах Тихого океану. Іноді навіть з’являлися твердження, що вона пережила війну та повернулася до США під іншим ім’ям. Однак жодних переконливих доказів цьому ніколи не було знайдено.

Спадщина жінки, яка випередила свій час

Амелія Ергарт не дожила лише кількох тижнів до свого сорокаріччя, але за коротке життя встигла радикально змінити уявлення про можливості людини, особливо жінки, в авіації та суспільстві загалом.

Її історичні досягнення у небі стали не просто серією рекордів, а своєрідним «переписуванням правил» епохи. Вона довела, що жінки можуть бути не винятком і авіації, а її передовою силою.

Ергарт послідовно руйнувала межі, які тодішнє суспільство вважало незмінними, що жінка може самостійно керувати складними міжконтинентальними перельотами, що страх і ризик не обов’язково є перешкодою, а можуть стати частиною професійного вибору, та що прагнення до невідомого — не безрозсудність, а рушійна сила прогресу.

Вона була не лише льотчицею у технічному сенсі. Ергарт стала культурним явищем, символом свободи, самостійності та внутрішньої сміливості, яка виходила далеко за межі кабіни літака Lockheed Electra.

Її зникнення під час спроби облетіти Землю не завершило її історію, навпаки, воно надало їй нового виміру. Останній політ, який не мав фінального приземлення, перетворився на символ незавершеного прагнення людини до відкриттів. Саме ця незавершеність зробила її постать унікальною, не героїнею з фіналом, а легендою без крапки.

