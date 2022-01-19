Андре Леон Теллі: колишній креативний директор Vogue помер у віці 73 років

18 січня у США у віці 73 років помер знаменитий модний журналіст та колишній креативний директор Vogue Андре Леон Теллі. Він помер у лікарні штату Нью-Йорк від серцевого нападу, викликаного ускладненнями COVID-19.

За свою багаторічну діяльність Андре Леон Теллі вплинув на модну індустрію і був правою рукою Анни Вінтур. Також він був близьким другом Карла Лагерфельда та Діани Вріланд.

Народився Андре у Вашингтоні, але виростила його бабуся у Північній Кароліні. Модою почав цікавитися ще з дитинства, коли розглядав гарне вбрання на недільних службах у баптистській церкві, куди було прийнято одягатися дуже ошатно. З дев'яти років почав читати Vogue, який брав у бібліотеці.

Андре Леон Теллі / Associated Press

Теллі вивчав французьку літературу і планував після завершення навчання працювати в університеті, але завдяки знайомствам влаштувався стажером у Метрополітен музей і а також в журналі Interview, заснований Енді Ворхолом, де отримував 50 доларів на тиждень. Далі журналістська кар'єра Теллі тільки зростала і він працював також у таких журналах як Women's Wear Daily, W., та в The New York Times, перш ніж остаточно осів у Vogue, де був редактором розділу новин моди. Так він потрапив у модну тусовку свого часу і заводив все більше знайомств, черпав знання та вражав своїм почуттям стилю та моди.

Коли 1988 року Анна Вінтур обіймає посаду головноъ редакторки журналу Vogue, саме Теллі вона призначає на свою колишню посаду — креативного директора видання. Так починається новий розділ у житті Андре Леон Теллі, завдяки якому про нього дізнався весь світ.

Андре Леон Теллі та Ганна Вінтур / Associated Press

Працюючи у Vogue саме Андре зробив із весілля Меланії Трамп подію року. 2005 року він попросив 35-річну Меланію Кнаус дозволити зробити для Vogue репортаж про її передвесільну підготовку до весілля, дав кілька порад зы стилю і між ними почалася дружба.

Таким чином, наречена мільйонера Дональда Трампа з'явилася на обкладинці Vogue у своїй весільній сукні Dior раніше, ніж пішла у ній під вінець. Усі журнали з майбутньою місіс Трамп були розкуплені в перший тиждень і навіть довелося замовляти додатковий тираж.

Андре Леон Теллі, Меланія та Дональд Трамп / Getty Images

Також він дружив з іншою першою леді – Мішель Обамою і теж допомагав їй зі стилем.

Андре Леон Теллі вважався і головним провідником для темношкірих моделей і дизайнерів-початківців в індустрію моди, адже саме він переконав колись Карла Лагерфельда і Ральфа Лорена додати їх у своїх дефіле та рекламні кампанії.

Андре Леон Теллі та Ганна Вінтур / Associated Press

За своє життя Теллі написав дві книги, був суддею у кількох сезонах популярного ситкому "Топмодель по-американськи", з'являвся як гість у таких зразках попкультури, як "Секс і місто" та "Бал. Перший Понеділок у травні — документальний фільм про Met Gala. Протягом багатьох років він страждав від зайвої ваги.

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