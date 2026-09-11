Анджеліна Джолі розповіла про дорослих дітей та материнство

Анджеліна Джолі / © Associated Press

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Для Анджеліни Джолі настав момент великих змін. Цього року її молодші діти — близнюки Нокс і Вів’єн — відсвяткували 18-річчя. А це означає, що всі шестеро дітей акторки — Меддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс і Вів’єн — уже дорослі.

Багато років Джолі була прив’язана до Лос-Анджелеса через домовленості щодо опіки з колишнім чоловіком Бредом Піттом. Тепер, коли наймолодші стали повнолітніми, акторка готова до нового етапу. Вона зізналася, що планує проводити значно більше часу за межами США, про це розповіло видання Hello!.

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«Це кінець певного періоду для мене» — розповіла Джолі виданню L’OFFICIEL USA Вона хоче повернутися до активної роботи у своїй фундації у Камбоджі, більше подорожувати та розвивати міжнародні творчі проєкти.

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При цьому акторка не планує прив’язувати себе до одного міста. Вона мріє мати лише сімейний дім — місце для фотографій, спогадів і зустрічей із дітьми, а решту часу вести мобільне життя. Її будинок у Камбоджі також стане резиденцією для проєктів, присвячених кхмерській культурі.

«Вони всі — окремі особистості»

Анджеліна Джолі з дітьми / © Associated Press

Джолі з особливою гордістю розповіла про те, як її діти знаходять власні захоплення та поступово виходять із тіні знаменитих батьків. Сини Меддокс і Пакс долучилися до роботи над її новим фільмом «Без крові», де працювали асистентами режисера. Проте кіно — далеко не єдина сфера, яка їх цікавить. Меддокс зосередився на авіації та хоче стати пілотом, а Пакс захоплюється фотографією, хоча також має інтерес до кінематографа.

Для Джолі можливість працювати поруч із дітьми — приємний бонус. Одначе насамперед вона залишається просто мамою, якій хочеться бути поруч із власною родиною.

Особливо важливим для акторки є те, що всі шестеро дітей стали самостійними людьми. На запитання, чи бачить вона у них справжніх індивідуальностей, Джолі відповідає без вагань: «Вони точно індивідуальності«. На її думку, одне з головних завдань батьків — не стояти на шляху власної дитини.

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«У цієї людини є життя, окреме від вашого, та такий великий потенціал у її власній голові. Просто треба бути певними, що ви її підтримуєте» — пояснює акторка. У цьому підході відчувається новий етап материнства, тобто вже не контролювати кожен крок, а навчитися відпускати та залишатися поруч тоді, коли потрібна підтримка.

Майбутнє Анджеліни

Анджеліна Джолі / © Associated Press

Тепер, коли діти виросли, Джолі теж хоче повернути собі частину давно відкладених мрій. Вона зізнається, що не надто цікавиться відпустками чи шопінгом. Натомість її приваблюють подорожі, робота та нові знайомства.

А ще акторка планує повернутися до мотоцикла та знову сідати за штурвал літака. «Я просто хочу подорожувати світом» — фактично описує вона свій майбутній спосіб життя.

І, здається, саме цього від неї хочуть і діти. Джолі жартує, що раніше вони мали маму тоді, коли вона була їм потрібна. Тепер же вони хочуть отримувати від неї дзвінки з Тунісу, наприклад, після того, як вона щойно приземлилася та вирушила знайомитися з місцевими художниками.

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Здається, це і є новий баланс, коли діти вже мають власні маршрути, а мама нарешті може прокласти свій.

Дорослішання дітей для Анджеліни Джолі стало не крапкою, а стартом. Вона не намагається втримати їх поруч, навпаки, пишається тим, що кожен із шести знайшов власні інтереси та поступово вибудовує окреме життя.

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