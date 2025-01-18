Анна Пеквін: який зараз має виглядає акторка, яка отримала "Оскар" у 11 років

Її перший прорив стався 1993 року, коли вона зіграла у фільмі "Піаніно". Це була її дебютна роль і для знімань у цьому фільмі Пеквін довелося навчитися говорити із шотландським акцентом.

Виконання нею цієї ролі отримало захоплені відгуки та визнання критиків, фільм "Піаніно" був нагороджений трьома преміями "Оскар", зокрема в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану" — яку отримала Анна. Акторці на той час було лише 11 років.

Для всіх, і перш за все для самої Пеквін, отримання нагороди стало великою несподіванкою.

Анна Пеквін / Фото: Associated Press

На церемонії нагородження, отримавши статуетку, дівчинка розгубилася і змогла проголосити промову лише через 20 секунд.

Вона стала другою наймолодшою лауреаткою премії "Оскар" в історії після Татум О'Ніл.

Анна Пеквін / Фото: Associated Press

Зараз акторці Анні Пеквін 42 роки і вона рідкісний гість на світських заходах, хоча в її кар'єрі було багато успішних проєктів — її можна було побачити у франшизі "Люди Ікс", а також у вампірському драматичному телесеріалі "Справжня кров". 2024 року за її участі вийшов фільм "Трохи світла".

Анна Пеквін / Фото: Associated Press

Анна Пеквін / Фото: Associated Press

Анна Пеквін / Фото: Associated Press

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