Антоніо Бандерас: від Малаги до Голлівуду і… назад. Що треба знати про кар’єру актора

Один із найвідоміших іспанських акторів у світі, номінант на «Оскар» і «Золотий глобус», успішний бізнесмен і розбудовник рідного міста – все це про Антоніо Бандераса.

Останнім часом у Антоніо Бандераса стабільно виходить один – максимум два – проєкти на рік. Але – такі проєкти, що їх не можна не помітити. Так, минулого року Бандерас склав компанію Гаррісону Форду у блокбастері «Індіана Джонс і реліквія долі». А цього – долучився до зіркового касту «Пригод Паддінгтона в Перу», що стартують в українських кінотеатрах 16 січня 2025 року.

У третій частині найуспішнішої британської кінофраншизи родина Браунів і Паддінгтон відправляються на батьківщину ведмедика, у Перу, щоб навідати його тітоньку Люсі, котра мешкає у будинку для літніх ведмедів. Та коли вони дістаються на місце, то дізнаються від черниці, яка керує закладом (її грає «оскароносна» Олівія Колман), що тітонька Люсі вирушила у загадковий квест у джунглі. Щоб її відшукати, їм доведеться поплисти Амазонкою у глиб джунглів, для чого вони винаймають річковий катер під управлінням харизматичного, але доволі підозрілого капітана, котрого, власне, й втілив Антоніо Бандерас.

Пригоди Паддінгтона в Перу

Бандерас однаково органічний як в ролях поганців, так і героїв. Вже понад 40 років він просто гіпнотизує глядачів кожною своєю появою на екрані. Але його шлях до акторського успіху був непростим.

Від футболу до акторства

Хосе Антоніо Домінгес Бандера (так-так, саме Бандера, адже Бандерас – це вже адаптація оригінального прізвища для сцени) народився 10 серпня 1960 року в місті Малага в іспанському регіоні Андалусія у родині вчительки та поліцейського.

З дитинства він захоплювався футболом і активно ним займався, мріючи стати професійним гравцем. Але не склалося: у 14 років Антоніо зламав ногу, через що про футбольну кар’єру довелося забути.

Хлопцю довелося передивитися свої плани на подальше життя – і так він відкрив для себе любов до театрального мистецтва. Антоніо вступив до Школи драматичного мистецтва в Малазі, що стало фундаментом для його майбутньої акторської кар’єри.

Бандерас розумів, що у Малазі зіркою йому не стати, тож в 19 років перебрався до Мадриду. І саме той день, коли він вирішив це зробити, актор називає вирішальним у своєму житті. «Я сів у потяг під назвою Dos Corazon. Моя мати зашила внутрішні кишені моїх штанів, щоб, якщо мене пограбують, злодії не знайшли грошей. Я пам’ятаю своїх друзів на вокзалі. Вони принесли мені сигарети й інші дрібнички. І я досі чітко пам’ятаю момент, коли потяг рушив – спочатку повільно, майже без звуку, – а мої друзі залишалися позаду, – пригадує Антоніо. – Я пам’ятаю, як подумав: “Гаразд, це останній день мого життя такого, яким воно було. Коли я повернуся сюди, я маю стати іншою людиною – тією, яка принесе із собою щось значуще”».

Зустріч із Альмодоваром

У Мадриді Бандерас почав виступати в маленьких театрах. І якось в одному з них він трапився на очі режисерові Педро Альмодовару, котрий запросив його знятися у своєму другому повнометражному фільмі «Лабіринт бажань» (Laberinto de pasiones, 1982). Насправді, Антоніо проявив велику сміливість, погодившись на цю роботу, адже роль ісламського гея-терориста – це доволі ризикований старт кінокар’єри у 1980-ті. І сміливість себе виправдала: фільм мав успіх, Альмодовар почав випускати стрічку за стрічкою, і у багатьох із них саме Бандерас був у головній ролі.

У роботах Альмадовара Бандерас ставав то провидцем-диваком, готовим взяти на себе злочини свого вчителя («Матадор», 1986), то пристрасним ловеласом («Закон бажання», 1987), то сталкером, який силою добивається кохання викраденої ним порнозірки («Зв'яжи мене!», 1989).

Загалом Альмодовар разом із Бандерасом зробили вісім фільмів. В останньому з них на сьогодні – «Біль та слава» (2019) – Антоніо фактично грає альтер-его самого режисера, який поступово завершує кар'єру та бачиться з важливими людьми, як у житті, так і у своїх спогадах. І навряд чи Альмодовар міг довірити таку особисто важливу для нього роль комусь іншому, ніж акторові, котрий був із ним поруч цілих чотири десятиріччя.

Іспанець у Голлівуді

Завдяки фільмам Альмодовара актор здобув успіх у Європі, став справжньою зіркою на батьківщині, в Іспанії. Наступним логічним кроком видавався Голлівуд – і саме туди Бандерас відправився на початку 1990-х.

Його першою роботою, розрахованою на заокеанський ринок, стала американо-французька драма 1992 року «Королі мамбо», про двох кубинських братів-музикантів, Сесара (Арманд Ассанте) і Нестора (Бандераса), які у 1950-х намагаються підкорити Нью-Йорк. У цьому фільмі актор вперше зіткнувся з проблемою, котра стане його головним каменем спотикання у Голлівуді, а саме – мовним бар’єром. Під час знімання фільму Антоніо Бандерас не знав англійської мови, а американець Арманд Ассанте – іспанської. Тож обом акторам тоді доводилося завчати свої репліки на слух. А далі Антоніо почав активно займатися англійською паралельно з акторською кар’єрою.

Зрештою актор впорався – і почав з’являтися у топових американських проєктах: драмі «Філадельфія» (1992) разом із Томом Генксом і Дензелом Вашингтоном, стрічці «Інтерв’ю з вампіром» (1994) разом із Томом Крузом і Бредом Піттом.

Та справді проривними для нього стали роботи у стрічках, де іспанський акцент аж ніяк не заважав, а натомість був органічною «фішкою» образів гарячих мачо, – у фільмах «Відчайдушний» (1995) і «Маска Зорро» (1998).

Зрештою, Бандерас перестав бути іспанським актором у Голлівуді і став справжньою голлівудською зіркою першої величини. Хоча фірмовий акцент – з яким він, наприклад, озвучував Кота у чоботях зі «Шреку», – повністю так нікуди й не дівся.

Пригоди Паддінгтона в Перу

«В Малазі можливо все!»

Бандерас номінувався на «Оскар» – за «Біль і славу» та чотири рази – на «Золотий глобус»: знову ж таки, за «Біль і славу», а ще за «Евіту» (1996), «Маску Зорро» та серіали «Панчо Вілья» (2003) та «Геній» (2017).

Та 2017 року сталася подія, котра змусила його передивитися свої пріоритети у кар’єрі та житті. А саме – серцевий напад. Переживши його, актор вирішив в рази зменшити активність знімань і… повернутися за Голлівуду додому, в Малагу.

2019 року він відкрив у рідному місті театр Soho, де повернувся на сцену з мюзиклом A Chorus Line. Але це ще не все: також він створив у Іспанії телевізійну продюсерську компанію, симфонічний оркестр, відкрив чотири ресторани, а окрім того він має численні об'єкти нерухомості на іспанському узбережжі Коста-дель-Соль та інвестиційну компанію Glassmore Investments. «Антоніо можна любити чи не любити на сцені, але його підприємливість беззаперечна. Він тримає нас всіх у тонусі!», – каже Хав’єр Домінгес, брат актора і заразом його права рука у бізнесі.

Можна констатувати, що актор виконав свою давню обіцянку повернутися до Малаги «людиною, котра принесе із собою щось значуще». Зараз в театрі у Малазі він ставить відомі бродвейські постановки, а ті своєю чергою залучають до міста великий потік туристів. Адже це – єдина можливість побачити голлівудську суперзірку на сцені, тому що в турах Антоніо заміняє інший актор.

Тепер Бандерас не надто часто їздить до Голлівуду – мільйонних гонорарів вистачають надовго. «Театр не приносить грошей. Вони заробляються у кіно. А якщо є прибуток, то він реінвестується у наступну постановку», – уточнює Хав’єр Домінгес, наголошуючи, що театральний проєкт у Малазі некомерційний. А сам Бандерас, коментуючи рішення вкладатися у рідне місто, додає: «Коли я помру, гроші зі мною не підуть. І тепер я точно знаю, що в Малазі можливо все!».

Зараз, коли Бандерас знімається дедалі рідше, кожен фільм за його участі, – справжня подія. Тож не пропустіть: наступна зустріч із цим чудовим актором у кіно – 16 січня на «Паддінгтоні».