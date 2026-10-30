"Антидієта" 56-річної Меланії Трамп: що перша леді їсть щодня і як підтримує фігуру

Меланія Трамп / © Associated Press

Реклама

56-річна Меланія Трамп привертає увагу не лише елегантними образами, а й своєю стрункою фігурою. При цьому перша леді США не дотримується суворих дієт і не вважає за необхідне повністю відмовлятися від улюблених продуктів. Замість обмежень вона робить ставку на збалансоване харчування, фрукти та регулярну фізичну активність.

У різні роки Меланія розповідала про свої харчові звички та тренування. Її підхід можна назвати своєрідною «антидієтою»: жодних суворих заборон, але увага до якості їжі та помірності, пише Hello!

Реклама

Меланія Трамп / © Associated Press

Що Меланія Трамп їсть на сніданок

За словами Меланії, один із її улюблених варіантів сніданку — домашнє смузі. До його складу входять чорниця, морква, шпинат, нежирний йогурт, лимонний, апельсиновий та яблучний соки. Іноді вона додає оливкову олію, насіння льону, омега-3 та вітамін D.

Реклама

Крім того, колишня модель розповідала, що намагається з’їдати близько семи порцій фруктів на день. Серед її улюблених — яблука та персики. У особливо насичені дні вона може замінити смузі вівсяною кашею.

Меланія також згадувала, що вживає вітаміни А, С та Е, пов’язуючи їх із доглядом за шкірою, волоссям та нігтями.

Чому перша леді не відмовляється від солодкого

Незважаючи на те, що Меланія приділяє увагу здоровому харчуванню, вона не виключає зі свого раціону улюблені ласощі. В інтерв’ю Refinery29 вона розповідала, що любить шоколад і морозиво та час від часу дозволяє собі їх.

На її думку, головне — дотримуватися балансу та поєднувати такі продукти з корисною їжею. Меланія пояснювала, що намагається харчуватися правильно не заради суворого контролю ваги, а щоб добре почуватися та зберігати енергію.

Реклама

При цьому вона звертає увагу на розмір порцій і віддає перевагу свіжим продуктам.

Меланія Трамп / © Associated Press

Як Меланія Трамп підтримує форму

Важливу роль у її способі життя відіграє фізична активність. Серед улюблених занять Меланії — пілатес і теніс.

Вона займається пілатесом два-три рази на тиждень. Цей вид тренувань зручний ще й тим, що ним можна займатися практично будь-де, навіть під час подорожей.

Також раніше повідомлялося, що Меланія використовує обважнювачі для щиколоток під час прогулянок. Однак її спортивна рутина не обмежується одним видом активності.

Реклама

Рекомендації експертів для жінок після 50 років

Експерти зазначають, що жінкам після 50 років важливо не лише підтримувати загальну фізичну активність, а й включати до програми силові вправи.

Фахівець із питань здоров’я та харчування Шеріл Макколган зазначає, що в період перименопаузи та менопаузи гормональні зміни можуть впливати на обмін речовин і щільність кісткової тканини. Силові тренування допомагають підтримувати м’язову масу та здоров’я кісток.

Отже, підхід Меланії поєднує різноманітне харчування, помірність у споживанні солодкого та регулярні заняття спортом. При цьому її звички — це особистий приклад, а не універсальна програма: раціон і фізичне навантаження важливо підбирати з урахуванням індивідуальних потреб і стану здоров’я.

Новини партнерів

Новини партнерів