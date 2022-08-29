Айріс Апфель виповнився 101 рік: хто вона і як стала рок-зіркою світу моди

29 серпня 2022 року найяскравіша і неординарна мешканка Нью-Йорка Айріс Апфель святкує свій 101 ювілей. Не впізнати Айріс просто неможливо, адже вона вже давно стала символом світової попкультури, а її кричущі вбрання — найкраща візитівка.

Але ні, вона не співачка і не акторка, Айріс — колекціонерка одягу і прикрас, дизайнерка інтер'єрів і бізнеследі, яка в результаті своєї творчої роботи стала моделлю і інфлюенсеркою, адже в Instagram на неї підписано понад мільйон фоловерів.

Життя у цієї милої старенької не менш яскраве, ніж її вбрання, тому гідне, того, щоб про нього розповісти.

Хто така Айріс

Айріс Баррел народилася 29 серпня 1921 року, в Нью-Йорку, в сім'ї єврейських емігрантів. Вона була єдиною дитиною у батьків і виросла на фермі, де також мешкали її бабуся та дідусь.

Сім'я Айріс, попри Велику депресію та війну, змогла обзавестися невеликим бізнесом. Батько був дрібним підприємцем і займався постачанням предметів із дзеркал та скла, а мати була власницею бутика одягу, де сама і працювала. Після закінчення школи Айріс вивчала історію мистецтв в Нью-Йоркському університеті і відвідувала художню школу при університеті Вісконсина.

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Цікавитися речами вона почала ще в дитинстві і за її власними розповідями, дитиною любила їздити на метро в пошуках "коштовностей" і вивчення Мангеттену. Вона збирала гроші, щоб купувати дрібнички, які придивилась раніше, а свою першу річ купила в Грінвіч-Віллідж приблизно в 11-12 років.

"Я люблю імпровізувати і жити так, ніби грає джаз. Спробувати це, спробувати те [...] Я бачу якусь річ і просто приміряю її, я повністю поринаю в процес, і сам процес мені подобається навіть більше, ніж носіння цих речей", — сказала вона в документальному фільмі 2014 року про саму себе.

А ось великий вплив і любов до цього всього Айріс прищепила мати, яка теж шалено любила аксесуари.

"Мама завжди говорила мені: "Купуй просту маленьку чорну сукню, адже її завжди можна прикрасити", — згадувала вона.

Айріс Апфель / Фото: Associated Press

В юності дівчина працювала на багатьох посадах: в копіювальному центрі, займалася оформленням квартир для перепродажу, працювала помічницею ілюстратора Роберта Гудмана. Але між усіма цими заняттями Айріс продовжувала своє хобі — пошук рідкісних предметів. Вона відвідувала секондгенди, блошині ринки, гаражні розпродажі і всюди знаходила щось цікаве та яскраве.

Айріс Апфель / Фото: Associated Press

Шлюб довжиною в 67 років

22 лютого 1948 вона вийшла заміж за Карла Апфеля, з яким прожила в шлюбі 67 років. Познайомилися вони під час відпочинку на озері Джордж в північній частині штату Нью-Йорк. Весілля Айріс не хотіла, а мала намір таємно розписатися, а гроші відкласти, але все ж заради батьків пара вирішила все ж зіграти весілля, на якому було сто з гаком гостей. Вона тоді вибрала легку сукню з рожевим мереживом і рожеві атласні туфлі, які зберігає донині.

"Наше перше побачення відбулося на День Колумба, освідчився Карл на День подяки, на Різдво він подарував мені обручку і на день народження Вашингтона ми одружилися", — згадувала вона.

Айріс Апфель / Фото: Getty Images

Два роки по тому, 1950-го, Анріс і Карл заснували текстильну фірму Old World Weavers і кекрували нею, доки не вийшли на пенсію 1992 року. Їхня фірма співпрацювала з багатими клієнтами, які хотіли щось, чого немає в інших, а також з Білим домом і різними музеями. Річ в тім, що вони створювали високоякісні тканини, які були репродукціями візерунків 17-20 століть, і тому подружжя також часто запрошували до співпраці і реставратори. А для того, щоб тканини максимально відповідали оригіналам пара почала багато подорожувати світом і фотографувати.

Айріс Апфель / Фото: Getty Images

Над проєктами для Білого дому вони працювали багато років і застали президентів: Трумена, Ейзенхауера, Кеннеді, Джонсона, Ніксона, Форда, Картера, Рейгана і Клінтона. З першими леді вони вносили в дизайн інтер'єрів Білого дому щось нове.

Дітей у пари не було, адже через роботу їх ніколи не було вдома, а Айріс не хотіла, щоб їх виховували няні. Свою текстильну компанію вони в результаті продали. За словами пари, "їм зробили пропозицію, від якої вони не змогли відмовитися".

Карл Апфель помер у віці 100 років, всього за три дні до свого 101-річчя, 1 серпня 2015 року.

Виставка, яка зробила її зіркою

Багато років Айріс працювала в світі мистецтва, але її життям особливо ніхто не цікавився, хоча вона і була дуже відома в своїй сфері. Однак все змінилося після 13 вересня 2005 року, адже цього дня відкрилася її іменна виставка в Інституті костюма при Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Вона називалася "Рідкісний птах: Вибране з колекції Айріс Барель Апфель".

Айріс Апфель / Фото: Getty Images

Друг Айріс запропонував їй показати колекцію прикрас, але не просто викласти їх на столи або підставки, а прикрасити ними манекени, одягнені в стилі самої Айріс. Спонсорів для виставки не було, тому єдина надія була покладена на "сарафанне радіо" і це спрацювало. Виставка стала справжнім феноменом, люди рекомендували одне одному її відвідати. Так 80-річна Айріс стала суперзіркою: її почали запрошувати на шоу, для знімань у журналах, серед яких був і Vogue, про неї писали статті і брали інтерв'ю. Айріс Апфель стала зіркою попкультури.

Айріс Апфель / Фото: Associated Press

Мода — це її мистецтво

Передусім Айріс — художниця. Так, вона не використовує полотно і олію, але вона створює свої картини за допомогою яскравих і незвичайних речей. За багато років роботи колекціонерка виробила свій унікальний стиль, смак і чуття. У своїх роботах Айріс не боїться поєднань і сміливо може об'єднати дорогі речі з дешевими, дивні з розкішними, красиві з потворними, а також лаконічні з грубими і безглуздими. Але водночас образи, створені Апфель, завжди мають цікавий і незвичний вигляд, вони "чіпляють око" і їх хочеться роздивлятися годинами.

Айріс Апфель / Фото: Associated Press

Стиль

Айріс не любить прості або лаконічні речі, її вбрання повинні бути яскравими, а аксесуари - великими і ефектними. У стилі повинна читатися індивідуальність. Саме тому вона завжди доповнює образ аксесуарами і робить на них акцент. Наприклад, браслети на руках мають бути великими і їх має бути максимально багато.

Айріс Апфель / Фото: Associated Press

Колекціонерка також любить робити ставку на контрастність кольорів, сумки та взуття. Невід'ємною частиною її образу стали великі окуляри в чорній оправі і яскрава помада на губах.

Айріс Апфель / Фото: Getty Images

Трейлер документального фільму 2014 року "Айріс", в якому вона знялася зі своїм чоловіком Карлом:

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