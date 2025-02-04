"Баффі - переможниця вампірів": цікаві факти про культовий серіал

Від моменту прем'єри серіалу минуло вже 24 роки, але він досі на слуху. Тому давайте трохи заглянемо за лаштунки.

Ну, хто не пам'ятає серіал "Баффі - переможниця вампірів" з Сарою Мішель Геллар у головній ролі, де вона зіграла школярку з надлюдськими силами. Телешоу вперше вийшло на екрани 10 березня 1997 року і, протримавшись в ефірі усі сім сезонів, стало одним з культових того часу і, звичайно ж, феноменом попкультури.

Серіал був створений Джоссом Відоном і на той час був новаторським, об'єднавши в собі кілька різних жанрів: фентезі, підліткової драми і комедії. Шоу зібрало біля екранів величезну кількість відданих шанувальників, завоювало кілька престижних кінопремій, подарувало світу нових зірок і спінофи. Тому пропонуємо вам дізнатися трохи більше фактів про це улюблене шоу.

1. Серіал був знятий за мотивами однойменного повнометражного фільму 1992 року. Творці вирішили пофантазувати, що було б якби зі злом і нечистю боролася мила й тендітна дівчина, розвінчавши, таким чином, стереотип про неї. Так і з'явився досить малобюджетний фільм за 6 мільйонів доларів, який став прабатьком серіалу. У прокаті фільм показав непогані результати, зібравши 16 мільйонів доларів, проте отримав змішані відгуки критиків.

Через кілька років правовласники звернулися до Відона з проханням зняти телешоу з його творіння. Так народилася телевізійна версія "Баффі".

"Баффі — винищувачка вампірів" / Фото: Getty Images

2. У серіалі могли зіграти Кеті Голмс і Раян Рейнольдс, але вони відмовилися. Кеті хотіла спокійно завершити навчання в своїй школі, а Рейнольдс навпаки, не хотів з'являтися в серіалі про школу, оскільки тільки-тільки закінчив свою.

3. Спочатку Сара Мішель Геллар проходила проби на роль Корделії Чейз, а Каризма Карпентер на роль Баффі. Але Геллар дуже хотіла головну роль в шоу і вона її отримала.

Також на роль Баффі пробувалися акторки Сельма Блер, Крістіна Епплгейт, Кеті Голмс і Аліса Мілано.

Карізма Карпентер / Фото: Getty Images

4. Роль Віллоу віддали іншій акторці, Ріфф Ріган, і навіть відзняли з нею пілотний епізод. Але після того Відон побачив Елісон Ганніган він зрозумів, що ніхто краще за неї не зіграє добру, милу і схиблену на науці найкращу подругу супергероїні.

5. Образ Баффі частково заснований на персонажі Кітті Прайд з коміксів Marvel "Люди-Х". Але нехай таких надприродних суперздібностей, як у Кітті, переможниця не мала, проте від неї їй дісталося вміння добре битися, сила, швидкість і володіння зброєю.

6. Компанія Warner Bros хотіла, щоб шоу називалося просто Slayer (вбивця, переможниця), у зв'язку з тим, що назва "Баффі - переможниця вампірів" звучить безглуздо і ніхто не сприйме це серйозно. Але Джосс Відон відмовився, наполігши на своєму.

7. Девід Бореаназ, який зіграв у серіалі вампіра Ангела - одну з ключових ролей, потрапив на кастинг досить випадково. Актор раніше з'являвся в декількох епізодичних ролях в різних шоу, але нічого серйозного йому не траплялося.

Кастинг-директори тривалий час ніяк не могли знайти відповідного персонажа на роль Ангела. Вони прослухали багато різних акторів, але ніхто з них не підійшов.

Якось Відону зателефонував колега і сказав, що на його вулиці живе цікавий хлопець, які щодня вигулює свого собаку. Він не знає чим той займається, але його зовнішність настільки харизматична, що він може підійти на роль Ангела. Так Девіда запросили на кастинг і він дійсно підійшов, більш того, підкорив на знімальному майданчику своєю чарівністю всіх жінок.

Девід Бореаназ / Фото: Getty Images

8. Баффі майже завжди знімалася в Лос-Анджелесі, який імітував вигадане каліфорнійське місто Саннідейл. Проклята середня школа, де було відзнято багато сцен і важливих моментів була тією ж локацією, яка використовувалася для знімань серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210".

9. Через бюджетні обмеження в ранніх сезонах єдиними локаціями, створеними для знімань, були бібліотека, спальня Баффі і підземне лігво. У другому сезоні знімальна група побудувала декорації для будинків Баффі, Ангела та Джайлза, а також розширила середню школу і перетворила одну з під'їзних доріжок Fox Studio на кладовище. Раніше нічні сцени полювання переможниці знімалися на цьому кладовищі. Тільки під час роботи над третім сезоном серіалу була побудована головна вулиця Саннідейл.

10. Акторові Джеймсу Марстерсу доводилося знебарвлювати волосся кожні вісім днів протягом шести років, щоб Спайк залишався платиновим блондином. Неймовірно, що у нього все ще є волосся. Більш того, якщо дивитися серіал в оригіналі, можна почути, що актор говорить із британським акцентом, але насправді він американець і на прослуховуванні читав свій діалог із техаською вимовою. Але в результаті продюсери вирішили, що буде краще, якщо Спайк буде з Лондона, і Марстерсу довелося займатися, щоб говорити з потрібним англійським акцентом.

Джеймс Марстерс / Фото: Getty Images

11. Творці серіалу хотіли, щоб вампіри були схожі на звичайних людей, а на вампірів, тільки в деяких моментах. На нанесення гриму йшло багато часу - щоб перетворити кожного актора на вампіра гримеру потрібна була 1 година 20 хвилин. І змивати його теж було не просто.

12. Баффі була досить дотепною дівчиною і часто жартувала, але актриса Сара Мішель Геллар написані жарти не завжди розуміла, через що часто сперечалася на знімальному майданчику і потрапляла в незручні ситуації. Можливо, це було ще й тому, що акторка виросла в Нью-Йорку і не розуміла каліфорнійського сленгу.

"Баффі — винищувачка вампірів" / Фото: Getty Images

13. Геллар і Девід Бореаназ недолюблювали одне одного, тому перед сценами поцілунків часто їли їжу з неприємним запахом (часник, цибуля, риба і т.д.), щоб колезі була максимально неприємно.

14. Елісон Ганніган, яка зіграла Віллоу, зустріла свого майбутнього чоловіка Алексіса Денісоф на зніманнях серіалу "Баффі - переможниця вампірів". Він грав тоді роль Веслі Віндема-Прайса, британського спостерігача Фейт.

Елісон Ханніган і Алексіс Денісоф / Фото: Getty Images

15. У серіалі дуже важливими речами для головної героїні є її сім'я, але за початковим задумом її рідні не мали бути показані. Пояснювалося це тим, що їй було б важко постійно пояснювати дивну поведінку батькам вдома. Після деяких роздумів Відон поступився і вписав в сценарій Баффі матір-одиначку Джойс, а потім додав її сестру. Ці двоє, можливо, не були частиною початкового плану шоу, але стали головними фокусами серіалу і ще більше розкрили головну героїню для глядача.

"Баффі — винищувачка вампірів" / Фото: Getty Images

16. П'ятий сезон серіалу - той, де Баффі вмирає, щоб врятувати сестру, - повинен був стати завершальним. Але телеканал UPN прийшов до Відона з купою грошей, щоб повернути шоу. Так Баффі воскресла, а серіал подовжили ще на два сезони.

17. Відон хотів, щоб головна тема серіалу починалася з органа, а потім миттєво переходила в рок. Для цього він запустив своєрідний конкурс для місцевих інді-гуртів, серед яких вибрав самий підхожий варіант.

18. Вампір Спайк постійно з'являвся в серіалі в чорному шкіряному пальті і коштувало воно недешево - 2 тисячі доларів. Але для того, щоб показати, що персонаж носив його дуже багато років, перед зніманнями плащ кілька разів переїхали вантажівкою. Цікаве рішення для старіння речі.

19. Вбивати вампірів в серіалі теж було не дешево. Однією і з найбільших витрат були спецефекти. На те, щоб вампір розсипався в прах, після того, як Баффі його вбивала, витрачалося по 5 тисяч доларів.

20. Актриса Елайза Душку, яка зіграла переможницю Фейт, народилася в дуже релігійній сім'ї мормонів тому відмовлялася від усіх відвертих сцен. Більш того на момент знімань їй було лише 17, тому щоб проводити більшу кількість часу на знімальному майданчику їй треба був дозвіл бабусі, який та не дала. Дівчина звернулася до суду і там їй це дозвіл видали.

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