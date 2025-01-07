Багато курила і набила татуювання: три несподівані факти про Сісі — найкрасивішу імператрицю Європи

Сісі славилася на весь світ своєю красою, неймовірно тонкою талією і розкішним каштановим волоссям. Однак також вона страждала від нападів депресії та розладу харчової поведінки. За словами історикині Емі Боїнгтон, щоб упоратися з цими труднощами, Сісі робила кілька речей, які вважалися дуже незвичайними та "дикими" для жінок 19 століття.

Вона багато курила. Куріння для жінок у 19 столітті вважалося величезним табу, але імператрицю Сісі це не хвилювало, і за даними сучасного джерела, вона, мабуть, викурювала від 30 до 40 цигарок на день. Ймовірно, вона також мала звичку, щоб їй приносили сигарету разом з чашкою кави після вечері. За словами самої Сісі, цигарки чи сигарети заспокоювали її нерви. Щоразу, коли їй було сумно, їй купували сигарету – і це миттєво покращувало її настрій. Зайве говорити, що така поведінка повністю обурювала вищий світ.

Сісі вживала наркотики. В 19 столітті вживання опіуму та креку вважалося корисним. Їх вважали знеболювальними, тому вона вживала їх з лікувальною метою. Сісі не була наркозалежною, для неї було звичайною справою вживати наркотики, щоб полегшити біль, і це було дуже поширеним серед вищих класів.

У 51 рік вона зробила татуювання. Сісі багато подорожувала і дуже любила море. Насправді вона регулярно їздила на Корфу, де в неї була власна вілла, і тому вона часто була неподалік узбережжя. Імператриця нібито зробила татуювання в барі в гавані в якогось татуювальника, і це був якір, і, ймовірно, він був на плечі. Жінці в ті роки вважалося неналежним носити татуювання, але Сісі, схоже, це просто не хвилювало.

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