Без виснажливих навантажень: улюблені вправи 48-річної зірки "Аватару" Зої Салдани для підтягнутих сідниць і ніг

Зої Салдана / © Associated Press

Реклама

Ранок Зої Салдани починається раніше, ніж у більшості з нас спрацьовує будильник. Акторка тренується приблизно о 4:30–5:00 ранку, щоб після занять присвятити час родині. Такий режим допомагає їй підтримувати фізичну форму навіть за насиченого робочого графіка.

Як розповіло видання Woman&Home, важливу роль у тренуваннях зірки відіграють силові вправи. «Силові тренування дуже необхідні жінкам певного віку. Вони дають силу, про яку ви навіть не здогадувалися, а разом із нею — впевненість» — поділилася думками акторка в інтерв’ю USA Today.

Реклама

Тренується Зої під керівництвом фітнес-тренерки Елени Ферретті. Один із їхніх улюблених комплексів для нижньої частини тіла включає 4 базові вправи, які можна виконувати як у спортзалі, так і вдома, за наявності відповідного обладнання.

Реклама

Присідання зі штангою

Одна з базових вправ у програмі акторки. Вона залучає квадрицепси, сідничні м’язи, а також м’язи корпусу та попереку.

Як виконувати

Поставте ноги трохи ширше за ширину стегон.

Розмістіть штангу на верхній частині спини.

Повільно зігніть коліна та опустіться у присідання.

Поверніться у вихідне положення.

Важливо: стежте, щоб спина залишалася нейтральною, а коліна рухалися у напрямку носків.

Зворотні підіймання ніг

Ця вправа спрямована насамперед на сідничні м’язи, а також допомагає зміцнити задню поверхню стегон і покращити стабільність попереку.

Реклама

Як виконувати

Ляжте животом на лаву так, щоб таз залишався біля її краю.

Злегка зігніть ноги у колінах і з’єднайте стопи.

Напружте сідничні м’язи та підніміть обидві ноги разом.

Повільно опустіть їх у вихідне положення.

Не намагайтеся підіймати ноги якомога вище, рух має бути контрольованим, без надмірного прогину у попереку.

Румунська тяга

Ще одна улюблена вправа Салдани для сідниць і задньої поверхні стегон. Акторка виконує її зі штангою, проте для домашнього тренування можна використовувати декілька гантелей.

Як виконувати

Реклама

Станьте рівно та тримайте вагу перед стегнами.

Злегка зігніть коліна, відведіть таз назад і нахиліть корпус уперед.

Опускайте вагу вздовж ніг і зберігайте рівну спину.

Коли відчуєте розтягнення задньої поверхні стегон, поверніться у вихідне положення та розігніть тазостегнові суглоби.

Орієнтир із тренувальної програми — 3 підходи по 8–10 повторень.

Випади у русі

Ця вправа допомагає розвивати силу ніг, покращувати баланс і залучати м’язи корпусу. Вона також додає тренуванню функціональності, адже працює з кожною ногою окремо.

Як виконувати

Зробіть крок уперед однією ногою, а другу залиште позаду.

Опустіть заднє коліно у напрямку підлоги та тримайте корпус рівно.

Перенесіть вагу на передню ногу та зробіть наступний крок.

Продовжуйте рухатися вперед протягом 30–60 секунд.

Щоб збільшити навантаження, можна взяти гантелі чи гирю.

У свої 48 років Зої Салдана робить ставку не на виснажливі тренування заради швидкого результату, а на силу, м’язову витривалість і регулярність. Ц свої 40 років вона фактично змінила акценти у фітнесі та надала перевагу силовій роботі замість звичного пілатесу.

Новини партнерів

Новини партнерів