Біла сорочка, балетки і маленька чорна сукня: головні правила стилю Одрі Гепберн

В історії моди не так вже й багато жінок, чий стиль став зразком не лише для своїх сучасників, а й для майбутніх поколінь, але Одрі Гепберн, безумовно, є однією з них.

Вишуканість стилю і інтелігентна краса Одрі Гепберн не залишає байдужим нікого протягом багатьох десятиліть. Вона була легендою за життя і зразком голлівудського шарму, як у кіно, так і в реальності.

Ця акторка привнесла в кіноіндустрію щось зовсім інше і створила новий образ і типаж героїні, відсунувши на задній план ефектних блондинок, як Мерилін Монро. Миловидна зовнішність з "оленячими" очима, тонка талія, лаконічність і вишуканий смак зробили свою справу — мільйони дівчат у всьому світу повторювали кожен її образ, тому на піку популярності акторки в 50-60-і роки до моди увійшло багато лаконічних базових речей, які не виходять зі списку must have і сьогодні.

Укорочені штани і штани-дудочки

Це була одна з головних речей у гардеробі Гепберн. В укорочених штанах вона з'являлася на зніманнях фільмів і в реальному житті. Акторка поєднувала їх зі зручним взуттям, теплими светрами, водолазками. На її худорлявій фігурі балерини такі штани мали завжди ідеальний вигляд. Культовими стали строгі чорні штани і в клітку віші.

Одрі Гепберн / Getty Images

Одрі Гепберн виходить зі свого будинку в Беверлі-Гіллз 26 лютого 1959 року. Допомагає їй чоловік Мел Феррер. Це був перший її вихід після травми / Getty Images

Балетки

Високі підбори Одрі не носила, а надавала перевагу балеткам або взуттю на невисокому підборі. Можливо, перевагу балеток обумовлено її любов'ю до балету. Протягом багатьох років вона займалася танцями і серйозно замислювалася стати балериною, але через війну і голод, здоров'я акторки було не найкращим, тому від своєї мрії довелося відмовитися.

Одрі Гепберн прибуває до міжнародного аеропорту Нью-Йорка разом зі своїм чоловіком Мелом Феррером і їхнім сином Шоном / Getty Images

Однією з найулюбленіших пар балеток Одрі була замшева модель Salvatore Ferragamo, створена спеціально для неї 1954 року. Також у неї було це взуття різних кольорів і носила вона їх взагалі з усім.

Одрі Гепберн грає в гольф 1955 рік / Getty Images

Водолазки

У лаконічній чорній водолазці Одрі вперше з'явилася на зніманнях фільму "Кумедне личко" і це вбрання миттєво стало хітом. Варто відзначити, що це фото зроблено 1955 року, а модельєр П'єр Карден вперше випустив колекцію з водолазками аж 1959 року. Так що можна сказати, почала цю моду саме Одрі.

Одрі Гепберн, 1955 рік / Getty Images

Окуляри

Вона любила акцентні окуляри, і дуже активно їх використовувала і в житті, і в екранних образах. Вони додавали завершеності образу Одрі. Найчастіше вона з'являлася в окулярах британського бренду Oliver Goldsmith.

Одрі Гепберн залишає кінотеатр з 9-річним сином Шоном Феррером / Getty Images

Хустка на голові

Зараз хустки потихеньку знову повертаються в моду, але все ж залишаються річчю, одягнути яку наважуються не всі. Але ось Одрі протягом усього життя хустки просто обожнювала і часто в них з'являлася в звичайному житті.

Одрі Гепберн в елегантному одязі проходить митницю в аеропорту Рима, 5 березня 1968 року / Getty Images

Чого лише вартий її весільний образ, в якому вона йшла під вінець зі своїм другим чоловіком Андреа Дотті. У хустці вона з'являлася і в фільмі "Сніданок у Тіффані".

Одрі Гепберн позує зі своїм новим чоловіком, італійським психіатром Андреа Дотті, після їхнього весілля 18 січня / Getty Images

Шорти

Дивлячись на фото Гепберн може здатися, що вона носила винятково сукні Givenchy. В основному так і було, адже акторку і Юбера Живанши з'єднувала багаторічна дружба. Але 1954 року вона зіграла роль у фільмі "Сабріна", де постала в дуже коротких шортах. На той час це був сміливий образ, який моментально припав до душі прихильницям зірки.

Одрі Гепберн / Getty Images

Чорні вбрання

Чорні сукні-футляри займали особливе місце у стилі Одрі Гепберн, адже в них вона з'являлася на заходах, зніманнях і носила у звичайному житті. Подібні вбрання завжди підкреслювали вишукану тонку талію акторки і містили такі деталі як пояс, іноді оздоблення вишивкою, були з рукавом або на широких бретелях. Для світських заходів вона одягала сукні до підлоги, але також надавала перевагу довжині міді.

Одрі Гепберн і Роберт Уолдерс під час церемонії вручення премії BAFTA 23 березня 1992 року в Лондоні / Getty Images

Але, звичайно ж, найвідомішими її вбраннями стали сукні з фільмів "Сабріна" і "Сніданок у Тіффані", які створив для неї Живанши.

Одрі Гепберн, 1955 рік / Getty Images

Біла сорочка

Одрі була великою прихильницею мінімалізму і це простежується в її образах постійно. Акторка носила одяг без малюнків та принтів, а якщо вони і були, то в основному у вигляді вишивки на вечірніх сукнях. Через свою ж любов до простоти вона часто з'являлася в простій білій сорочці, яку поєднувала і зі штанами, і зі спідницями. Був присутній цей предмет гардероба часто і в картинах, в яких вона знімалася.

Одрі Гепберн і Джеймс Гарнер на знімальному майданчику в Голлівуді, 26 червня 1961 року / Associated Press

"Як найчистіший діамант, якому не потрібна вигадлива оправа, Одрі завжди мала прекрасний вигляд в найпростіших речах", — написав якось один з біографів акторки.

Елізабет Тейлор і Одрі Гепберн обмінюються вітаннями в бродвейському театрі в Нью-Йорку 9 квітня 1976 року / Associated Press

Ремені та акцент на талію

У акторки була дуже тонка талія, але вона ніколи не сиділа на жодних дієтах. Можливо, на таку її фігуру вплинув голод, який вона пережила під час війни. Але хай там що, Одрі любила ремені і завжди їх використовувала в образах, де підкреслювала свою особливість — 50-ти сантиметрову талію.

Одрі Гепберн і Ентоні Перкінс в аеропорту Рим-Фьюмічіно імені Леонардо да Вінчі після приземлення з Парижа 28 липня 1962 року / Associated Press

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