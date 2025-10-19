Принц Ендрю / © Getty Images

Реклама

Титул герцога Йоркського і чому його носив Ендрю

Від самого народження принц Ендрю називається «Його Королівська Високість». Після його одруження з Сарою Фергюсон 1986 року його мати, королева Єлизавета II, дарувала йому титули герцога Йоркського, графа Інвернесса і барона Кіллілі.

Весілля Сари Фергюсон і принца Ендрю, 1986 рік / © Getty Images

Герцог Йоркський — традиційний титул другого сина монарха, який присвоюється з часів Едуарда IV. Батько королеви Єлизавети, король Георг VI, також носив титул герцога Йоркського до зречення престолу його старшого брата, короля Едуарда VIII, 1936 року. А діти Георга та Єлизавети Боуз-Лайон — принцеси Єлизавета та Маргарет були принцесами Йоркськими, поки їхній батько не став новим королем Великої Британії.

Єлизавета Боуз-Лайон і король Георг VI з дочками — принцесами Єлизаветою і Маргарет / © Getty Images

Принц Ендрю був відомий як герцог Йоркський протягом майже 40 років, але в жовтні 2025 року Букінгемський палац оголосив, що він більше не використовуватиме його. У заяві принц Ендрю оголосив, що більше не буде користуватися своїми королівськими титулами і почестями, сказавши, що «звинувачення, що продовжуються, на мою адресу відволікають від роботи Його Величності і королівської сім’ї». Він більше не є чинним членом королівської родини і останніми роками бореться з наслідками свого зв’язку з засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Реклама

Зв’язок з Епштейном та його вплив на життя принца

Падіння принца Ендрю почалося 2010 року через його передбачувані зв’язки з фінансистом Джеффрі Епштейном. 2015 року ім’я принца було згадано у цивільному позові проти Епштейна. За даними People у тому позові жінка, пізніше ідентифікована як Вірджинія Джуффре стверджувала, що Епштейн тричі наказував їй займатися сексом із принцом Ендрю, коли їй було 17 років. Пізніше, 2021 року, Джуффре подала позов і проти самого принца у зв’язку з передбачуваними сексуальними контактами, які принц Ендрю неодноразово заперечував.

«Я зовсім не пам’ятаю, щоб колись зустрічався з цією жінкою», — заявив Эндрю у своєму скандально відомому інтерв’ю ВВС 2019 року.

Вірджинія Джуффре / © Getty Images

У лютому 2022 року після тривалого судового позову Вірджинії Джуффре проти принца Ендрю їм вдалося врегулювати конфлікт. Жінка, яка звинувачувала герцога у сексуальному насильстві, раптово погодилася взяти у нього грошову компенсацію та укласти мирну угоду. Вірджинія не просто хотіла довести, що стала жертвою сексуального насильства у неповнолітньому віці, а й взяла на себе місію інших жінок-жертв, називаючи себе голосом усіх цих постраждалих. За даними ЗМІ, принц заплатив близько 12 мільйонів фунтів стерлінгів, заявив, що шкодує про дружбу з Епштейном, і визнав, що Вірджинія стала жертвою обставин, проте не визнав того, що був причетним до сексуального насильства.

Чи вплине рішення принца на титули його дочок

У Ендрю та Сари двоє дочок — 37-річна принцеса Беатріс та 35-річна принцеса Євгенія. Вони народилися в королівській родині, є онуками покійної королеви Єлизавети II і зможуть і надалі користуватися титулами принцес Йоркських. Вони також зберігають свої місця в лінії спадкування престолу, але очевидно, що жодна з них ніколи не стане королевою. Також ми швидше за все бачитимемо принцес на різних сімейних королівських заходах.

Реклама

Принцеси Беатріс і Євгенія / © Getty Images

Мати принцес Беатріс та Євгенії Сара більше не зможе називатися герцогинею Йоркською. Вона продовжить носити своє ім’я — Сара Фергюсон, як вона робила у професійній сфері після розлучення з Ендрю 1996 року. Ендрю залишиться принцом, як син королеви Єлизавети II, і збереже свій титул «принца» відповідно до жалованої грамоти, виданої королем Георгом V 1917 року та оновленої покійної королевою 2012 року.

Раніше Ендрю втратив інший титул

Ще в січні 2022 року принц втратив титул «Його Королівську Високість», а також посаду державного радника. У січні 2022 року його мати, покійна королева Єлизавета II, позбавила Ендрю військових звань і патронажу на фоні позову про сексуальне насильство, подане проти нього Вірджинією Джуффре, передбачуваною жертвою Джеффрі Епштейна.

Принц Ендрю та його колишня дружина Сара Фергюсон / © Getty Images

А коли королем став Чарльз III, він призначив принцесу Беатріс на посаду її батька — державною радницею. Ці посади, засновані відповідно до Закону про регентство 1937 року, надаються дружині монарха та наступним чотирьом дорослим у лінії спадкування, які досягли 21 року. Ця посада дозволяє радникам вести справи від імені монарха.

Реакція короля Чарльза ІІІ на рішення його брата

Хоча подробиці не повідомляються, очевидно, що принц Ендрю консультувався із Чарльзом щодо свого рішення. І, кажуть, монарх задоволений таким результатом подій. Особливо на тлі того, що нещодавно з’ясувалося, що Ендрю збрехав про розрив стосунків з Епштейном. В інтерв’ю Newsnight він розповів журналістці Емілі Мейтліс, що припинив усі контакти з мільярдером після візиту до нього до Нью-Йорка наприкінці 2010 року, але 12 жовтня видання The Mail on Sunday і The Sun on Sunday опублікували електронний лист від 2011 року, який принц нібито написав наступного дня після публікації скандальної фотографії, на якій він обіймає Вірджинію Джуффре.

Реклама

«Я також переживаю за тебе! Не турбуйся за мене! Схоже, ми разом у цій ситуації і маємо з цим впоратися. В іншому випадку, залишайся на зв’язку, і ми скоро зіграємо ще!!!!», — додав він, перш ніж закінчити словами: «З повагою, Його Королівська Високість герцог Йоркський», — написав тоді принц.

Король Чарльз і принц Ендрю / © Getty Images

Після публікації цього листа в пресі королю Чарльзу наполегливо рекомендували подумати, щоб позбавити брата титула герцога Йоркського. Ендрю, схоже, випередив короля з цим рішенням.