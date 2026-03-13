Більше, ніж "50 відтінків…": 6 фільмів про БДСМ, які варто побачити не лише заради епатажу

Реклама

Будемо відвертими: для багатьох глядачів розмова про БДСМ у кіно досі починається і закінчується на «П’ятдесяти відтінках сірого». Проте, ця тема є набагато ширшою, і справжній кінематограф давно використовує тему домінації як гострий скальпель для розтину людської душі, доводячи, що іноді батіг у кадрі може бути сильнішою метафорою, ніж тисяча слів про кохання. Ми зібрали шість стрічок, які розбурхують фантазію не лише своєю відвертістю, а й інтелектуальною глибиною, нагадуючи, що найзахопливіші ігри завжди відбуваються насамперед у голові, а не лише в «червоній кімнаті».

«Секретарка» (2002)

Якщо ви шукаєте фільм, з якого варто почати знайомство з темою БДСМ-стосунків, то це однозначно робота режисера Стівена Шейнберга за однойменним оповіданням Мері Ґайтскілл. Сюжет крутиться навколо Лі Голловей (Меггі Джилленгол) — сором’язливої дівчини з дисфункціональної сім’ї, яка щойно вийшла з психіатричної лікарні, куди потрапила через те, що завдавала ран сама собі. Лі намагається налагодити нормальне життя і влаштовується на роботу секретаркою до дивакуватого адвоката Едварда Грея (Джеймс Спейдер). Те, що починається як звичайна офісна рутина з доганами за помилки в текстах, дуже швидко перетворюється на пікантну гру в «суворого боса» та «слухняну підлеглу». Виявляється, що для цих двох легке покарання за невдалу кому чи неправильний шрифт — це найкращий спосіб висловити свої почуття.

Саме «Секретарка» зробила Меггі Джилленгол справжньою зіркою. Її неймовірна гра принесла акторці номінацію на «Золотий глобус» і відкрила двері у велике кіно. Фільм люблять за те, що він не намагається бути брудним чи шокувальним. Навпаки, це дуже людяна і навіть дещо кумедна історія про те, що кожна пара знаходить своє щастя по-своєму. Тут батіг чи суворий погляд — це просто ще один спосіб сказати «я тебе кохаю» для людей, які не вписуються в загальноприйняті норми.

«Гіркий місяць» (1992)

Цей фільм легендарного Романа Поланскі — справжня класика жанру. Сюжет розгортається на борту розкішного океанського лайнера, де манірна британська пара у виконанні Г’ю Ґранта та Крістін Скотт Томас знайомиться з прикутим до крісла колісного американським письменником Оскаром (Пітер Койот) та його неймовірною дружиною-француженкою Мімі (Еммануель Сеньє). Оскар починає розповідати випадковому знайомому історію їхнього з Мімі палкого кохання, яке з часом перетворилося на жорстоку гру в кішки-мишки, де межа між задоволенням і катуванням практично зникла.

Це фільм про те, що буває, коли пристрасть стає руйнівною. Ми бачимо весь шлях героїв: від ніжного знайомства до диких експериментів із підкоренням та приниженням. Еммануель Сеньє у цій ролі — втілення образу фатальної жінки, яка вміє бути і беззахисною жертвою, і безжальною володаркою. «Гіркий місяць» часто називають одним із найвідвертіших фільмів 90-х, але він цінний не лише еротикою. Це глибока психологічна драма про те, як далеко можуть зайти двоє людей у пошуках нових гострих відчуттів, і як важко потім буває вчасно зупинитися.

«Венера в хутрі» (2013)

І знову фільм Романа Поланскі із його музою і дружиною Еммануель Сеньє у головній ролі. Та якщо «Гіркий місяць» був масштабною драмою про руйнівну пристрасть, то це — камерна й неймовірно витончена дуель між чоловіком і жінкою.

Уся дія відбувається в порожньому паризькому театрі, де режисер Тома (Матьє Амальрік) проводить кастинг на головну роль у своїй п’єсі. Сценарій заснований на тій самій знаменитій повісті «Венера в хутрі» Леопольда фон Захер-Мазоха — автора, чиє прізвище назавжди увійшло в історію як основа терміну «мазохізм». Режисер уже готовий іти додому, аж раптом до зали вривається вульгарна й на перший погляд зовсім невідповідна акторка Ванда (Еммануель Сеньє). Те, що починається як звичайне прослуховування, швидко перетворюється на захопливу психологічну гру. Глядач сам не помічає, як межа між акторською грою та реальністю стирається: Ванда поступово перебирає владу над режисером, змушуючи його мінятися з нею ролями. Еммануель Сеньє тут просто фантастична: вона перевтілюється з простачки на богиню й господиню ситуації одним лише поглядом. Це інтелектуальне, стильне і дуже іронічне кіно, яке доводить: найміцніші кайдани — це ті, що ми створюємо самі у своїй уяві.

«Хороша погана дівчинка» (2024)

Ця стрічка від режисерки і сценаристки Галіни Рейн повернула на великі екрани жанр дорослого еротичного трилера. Головна героїня Ромі (Ніколь Кідман) — успішна та владна топменеджерка великої компанії, у якої, здавалося б, є все: кар’єра, стабільність і люблячий чоловік Джейкоб (Антоніо Бандерас). Проте її ідеальне життя дає тріщину, коли в офісі з’являється зухвалий і впевнений стажер Сем (Гаррі Діксон). Між ними спалахує небезпечна гра, де звична ієрархія руйнується: у стінах корпорації Ромі бос, але за зачиненими дверима вона з насолодою віддає контроль молодому коханцю.

Фільм підкорює своєю чесністю та відсутністю зайвого пафосу. Ніколь Кідман тут просто неймовірна — вона не боїться мати вразливий вигляд, бути розгубленою та справжньою, за що й отримала кубок Вольпі за найкращу жіночу роль на Венеційському кінофестивалі.

«Собаки не носять штанів» (2019)

Фінський режисер Юкка-Пекка Валкеапяя створив зворушливу історію про успішного хірурга і люблячого батька на ім’я Юха (Пекка Странг), який багато років не може оговтатися після трагічної загибелі дружини. Його життя перетворюється на нескінченний день бабака, поки Юха випадково не знаходить розраду в підвалі тату-салону. Там він зустрічає Мону (Кріста Косонен) — професійну домінантку, яка практикує жорсткі методи. Виявляється, що фізичний біль та ігри з браком кисню дарують Юсі дивний спокій і можливість знову відчути бодай щось, окрім нестерпного горя.

Хоча опис може здатися похмурим, це кіно насправді сповнене чорного гумору та світлої надії, і воно показує БДСМ не як збочення, а як своєрідний спосіб зцілення душі. А Кріста Косонен у ролі Мони — це втілення сили та дисципліни, яка стає для головного героя своєрідним «психотерапевтом».

«Пілліон» (2025)

Якщо ви думали, що бачили про БДСМ-культуру все, готуйтеся до справжнього кіновідкриття (а, можливо, навіть і шоку). Дебютна стрічка режисера і сценариста Гаррі Лайтона вже встигла наробити галасу у Каннах, де у програмі «Особливий погляд» вона отримала приз за найкращий сценарій.

Назва фільму відсилає до сленгу байкерів: «пілліон» — це пасажир, що сидить на мотоциклі позаду водія, і в цій історії така позиція стає символом добровільної відмови від контролю. Сюжет знайомить нас із тихим одинаком Коліном (Гаррі Меллінг, відомий багатьом як Дадлі з «Гаррі Поттера»), чиє прісне життя перевертається з ніг на голову після зустрічі з харизматичним Реєм — лідером квір-байкерів у виконанні неперевершеного Александера Скашґорда.

Рей стає для Коліна провідником у світ суворих правил, шкіри та дисципліни, вириваючи його з пастки буденності. Це провокативне кіно з дуже сміливими сценами показує, як двоє абсолютно різних чоловіків — владний «вікінг» та пасивний мамин синок — шукають порозуміння через біль і ніжність. «Пілліон» наразі має феноменальний рейтинг на Rotten Tomatoes — 99% «свіжості». А побачити його в кінотеатрах України можна буде вже від 26 березня.