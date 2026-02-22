Бюджети величезні: скільки заробляють королівські особи, які працюють на корону

Король Чарльз, принцеса Кейт та принц Вільям / © Getty Images

Іспанська королівська родина

Бюджет Королівського двору на 2026 рік за офіційними даними становив 8 431 150 євро і залишається майже таким самим, як і в попередньому році за невеликим винятком. Королю Філіпу VI і королеві Летиції була переглянута заробітна плата, що відповідає загальному підвищенню, що застосовується й інших державних службовців. Монарх та його дружина, а також мати короля – королева Софія – отримають на 1,5% більше, ніж минулого року. Таким чином Філіп отримуватиме 290 000 євро на рік, Летиція - 160 000 євро, що майже на 3000 євро більше, ніж попереднього року, а зарплата королеви Софії збільшиться зі 128 562,24 євро до 131 000 євро на рік.

Іспанське видання vanitatis, яке й оприлюднило нові суми зарплат монарха та його сім'ї стверджує, що ці зарплати, порівняно із зарплатами в інших європейських монархіях, не є особливо високими.

Бюджет британської корони

Бюджет британської корони на 2025 рік зазнав спірного збільшення, піднявшись з 86,3 млн. фунтів стерлінгів до 132 млн. фунтів стерлінгів, що становить приблизно 159 млн. євро. Офіційне обґрунтування посилається на реставрацію Букінгемського палацу та оновлення повітряного флоту королівської родини.

Король Чарльз, як і його син, принц Вільям, також отримують додатковий дохід через герцогство Ланкастерське і згідно зі звітом 2025 року принц Вільям отримав 30 мільйонів доларів доходу від маєтку герцогства Корнуолл. Герцогство Корнуолл - це титул і маєток, які він успадкував після сходження на престол його батька короля Чарльза 2022 року.

Нідерландська монархія

Бюджет королівського двору Нідерландів на 2025 рік становив 58,9 мільйона євро, а бюджет на 2026 рік ще не був оприлюднений, хоча очікується, що він трохи збільшуватиметься щороку.

Офіційну зарплату отримують: король Віллем-Олександр (1 мільйон євро), королева Максима (410 000 євро), принцеса Беатрікс (мати короля і колишня королева) - 1,7 мільйона євро)) і спадкова принцеса Катаріна-Амалія (1,5 мільйона євро), яка відновила отримання фінансування після кількох років без зарплати під час навчання в університеті.

Норвезька монархія

2025 року норвезька королівська родина отримала близько 30 мільйонів євро. Точна сума доходу відома лише для короля Гаральда V і королеви Соні, кожен з яких отримав по 1,5 мільйона євро, тоді як дані про доходи інших членів королівської сім'ї - кронпринца Гокона та його дружини кронпринцеси Метте-Маріт, не були оприлюднені.

У зв'язку з нещодавнім скандалом, в якому було замішано ім'я кронпринцеси, навряд чи буде оприлюднено.

Данська монархія

Після зречення королеви Маргрете II її син король Фредерік X зійшов на престол у січні 2024 року та збільшив зарплату королівського двору до 19 мільйонів євро.

Король Фредерік та його дружина - королева Мері одержують по 3 мільйони євро кожен, а королева Маргрете II - 1,6 мільйона євро. Щодо інших родичів, їхні суми не розголошуються.

Шведська королівська родина

Бюджет Швеції на 2025 рік становив 13 мільйонів євро, половина з яких була виділена на покриття офіційних витрат короля. Зарплати окремих осіб включають короля Карла Густава та його дружину королеву Сільвію, загальна сума яких становить 750 000 євро.

Кронпринцеса Вікторія та її чоловік кронпринц Даніель отримують – 400 000 євро, а принц Карл Філіп та його дружина принцеса Софія – по 100 000 євро.

Молодша дочка королівського подружжя – принцеса Мадлен – не отримує зарплати, оскільки не має зобов'язань перед короною, а її чоловік, Крістофер О'Ніл, ще до весілля вирішив, що не хоче бути принцом чи працювати на королівську родину.