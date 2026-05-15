Бріанна Гові / © Associated Press

Сьогодні краса дедалі менше асоціюється з ідеально вивіреними б’юті-ритуалами та бездоганним образом. Натомість на перший план виходить інше — природність, баланс і відчуття впевненості, яке не потребує надмірного контролю.

Саме такий вигляд має сучасна філософія догляду, яку демонструє акторка Бріанна Гові, відома за роллю Джорджії Міллер у серіалі «Джіні та Джорджія». Її підхід до краси — це не рутина, а усвідомлені звички, ефективні рішення та чесність із собою, адже у її реальному житті поєднуються робота, материнство та турбота про себе, про це розповіло видання NewBeauty.

Сучасний ритм життя змінює навіть найсталіші б’юті-звички. Там, де раніше були довгі багатоступеневі ритуали, сьогодні домінує прагнення до простоти та функціональності. Ідея «менше, але краще» стає новою нормою, особливо для тих, хто поєднує інтенсивну роботу з материнством.Акторка говорить про красу без глянцевого пафосу, її підхід — мінімалізм, але не байдужість.

Догляд за шкірою

У щоденному догляді Бріанна не прагне складних схем. Вона відверто визнає, що складна рутина — не її стиль через брак часу та ресурсів. Натомість вона обирає продумані кроки, які легко ввести у насичений графік.

Її базовий догляд — очищення та маски з акцентом на баланс шкіри. Один із улюблених етапів — маски з пробіотичним ефектом та зігрівальною дією, які Гові використовує раз на тиждень. Також вона застосовувє делікатний скраб, але у помірній кількості, та підкреслює важливість не перевантажувати шкіру.

Окрему увагу акторка приділяє захисту від сонця, особливо у великому місті, де шкіра постійно під впливом зовнішніх факторів. Ще один важливий елемент — догляд за зоною навколо очей, яка, за її словами, завжди потребує особливої уваги через генетичні особливості та схильність до темних кіл.

Вона також відзначає, що стан шкіри напряму залежить від рівня зволоження організму. Недостатнє споживання води та сухе повітря у приміщеннях можуть помітно впливати на зовнішній вигляд і відчуття шкіри.

Макіяж

У косметичці акторки є лише ті засоби, які працюють швидко та непомітно вписуються в образ. Вона обирає легкі текстури для брів, вій та акуратного коригування шкіри.

Для губ Бріанна обирає комфортні засоби з легким відтінком, які не перевантажують образ і підходять для щоденного носіння. Її головний принцип у макіяжі — позачасовість. Гові не женеться за трендами, адже хоче, щоб фотографії через роки мали актуальний вигляд, а не були відображенням короткочасної моди.

Рух і баланс

У світі постійних знімань і щільного графіка знайти час для себе непросто. Тому фізична активність для неї не завжди спорт у класичному сенсі, а радше спосіб залишатися ц контакті з тілом і реальністю.

Прогулянки з собакою — один із головних щоденних ритуалів, який допомагає відновлювати баланс. Також важливою частиною життя акторки є приділення достатньої уваги дитині.

Коли з’являється більше часу, вона звертається до практик, спрямованих на глибоке відновлення тіла та нервової системи, як от пілатес і методи роботи з тілом, які поєднують фізичну та ментальну гармонію.

Материнство та краса

Після народження дитини ставлення Бріанна Гові до краси змінилося. Час перестав бути безмежним ресурсом, а пріоритети змістилися у бік простоти та функціональності.

Акторка відверто рощповіла, що тепер вона обирає не ідеальний зовнішній вигляд, а час з дитиною. Це змінює і сам підхід до догляду, адже замість складних процедур з’являється вибір на користь швидких і ефективних рішень.

Одна з найбільших змін після материнства — це ставлення до власних «недосконалостей». Те, що раніше здавалося обов’язковим, як от ідеальний макіяж або ретельно продуманий образ, сьогодні відходить на другий план. Тепер важливіше вийти з дому у комфорті, навіть якщо це означає мінімум макіяжу чи його повна відсутність. І при цьому не відчувати провини чи тиску. Це і є її нова форма краси, м’якша та реальна.

