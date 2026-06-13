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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

Б’юті-рутина Кеті Голмс: несподіваний хитрик із рум’янами, який робить макіяж "як після прогулянки на свіжому повітрі"

Є знаменитості, чий макіяж завжди має такий вигляд, ніби його «майже немає» і саме це вражає найбільше. Кеті Голмс якраз саме з таких, адже її фірмовий образ — гарна шкіра, легкий рум’янець і відчуття абсолютної природності. Проте за цією легкістю ховається простий, але дуже гарний б’юті-хак.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Кеті Голмс

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс уже понад два десятиліття формує власну естетику природної краси — стилю, у якому все має невимушений вигляд, хоча насправді продумано до дрібниць. Вона легко балансує між мінімалістичними образами, розслабленим кроєм одягу та макіяжем, який не здається перенавантаженим, про це розповіло видання Woman&Home.

Але, як зізнається сама акторка, її ставлення до макіяжу доволі просте, у повсякденному житті вона віддає перевагу мінімуму косметики та не вважає себе експерткою у візажі. Саме тому вона роками вчиться у професіоналів і поступово збирає власну «формулу природності».

Маленький хитрик, який все змінює

У своєму нещодавньому відео, Кеті показала свою щоденну б’юті-рутину та поділилася порадою, яку отримала від власного візажиста.

Після легкого вирівнювання тону шкіри акторка переходить до кремових рум’ян і демонструє техніку нанесення, яка створює максимально природний ефект. Головний секрет — не лише у щоках.

Її візажист радить додати зовсім маленьку краплю рум’ян на перенісся, ніби «дрібку солі у страву». Саме цей штрих імітує природне почервоніння після перебування на сонці та робить обличчя візуально «живішим» і реалістичнішим.

Цей хитрик допомагає уникнути ефекту надто «ідеально намальованого» рум’янцю, який іноді має плаский чи декоративний вигляд.

Мінімалізм краси

Уся б’юті-філософія Кеті Голмс будується на принципі чим менше, ти краще. Легка тональна база, природно зачесані брови, напівпрозорі текстури — усе це створює відчуття доглянутої, але не «перемальованої» шкіри.

Навіть губи акторка підкреслює максимально делікатно та обирає нейтральні відтінки олівців і блисків. У її підході немає гонитви за ідеальністю, радше прагнення підкреслити природні риси обличчя.

Сучасні б’юті-тренди все більше рухаються у бік натуральності та індивідуальності. І саме тому техніка «живого рум’янцю» стає настільки популярною, вона створює ефект здорової, трохи засмаглої шкіри, без важкого контурингу чи надмірних шарів косметики.

Інтерес до подібних хитриків також відображає загальну зміну в естетиці, від ідеально відполірованого макіяжу до «людського», м’якого та реалістичного вигляду.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
72
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